Без света 520 тысяч семей, поражены объекты 'Нафтогаза': новые детали атаки РФ

Под вражеский удар попали газовая и энергетическая инфраструктура.

Последствия атаки по Киевщине

Что известно:

Более 500 тысяч потребителей в Киеве и области остаются без света

На Черниговщине света нет у более 22 тысяч потребителей

РФ атаковала ТЭЦ и предприятия по добыче газа

В Киеве и Киевской области из-за вражеских атак на энергетические объекты остаются без электроснабжения более 500 тысяч потребителей, а на Черниговщине - более 22 тысяч. Об этом сообщило Министерство энергетики.

Исполняющий обязанности министра энергетики Артем Некрасов рассказал, что враг целился по объектам генерации, передачи и распределения электроэнергии. Атаки начались ночью и продолжались в течение дня.

Из-за повреждения электрообъектов в Киеве и Киевской области введены аварийные отключения, а в большинстве регионов Украины действуют почасовые графики отключений и ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

По его словам, объединенная энергосистема Украины остается целостной и продолжает работать параллельно с энергосистемой континентальной Европы. Для балансировки потребления применяется импорт электроэнергии и специальные меры по ограничению нагрузок.

"Ликвидация последствий, восстановление электро и теплоснабжения ремонтными бригадами уже начались. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть свет и тепло в дома украинцев. К сожалению, восстановительным работам мешают постоянные воздушные тревоги", - отметил Некрасов.

В ДТЭК подтвердили, что после массированной атаки в Киеве около 500 тысяч семей остаются без света. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия обстрелов.

"В первую очередь пытаемся оживить транспортную и водоканальную инфраструктуру", - рассказали в ДТЭК.

Удары по объектам Нафтогаза

Группа "Нафтогаз" сообщила, что россияне также атаковали газовую инфраструктуру.

"Бессонная ночь и сложный день. Россия снова бьет по газу и теплу, специально под морозы. Есть попадания в ТЭЦ Группы "Нафтогаз" и предприятия, занимающиеся добычей газа. Аварийные бригады уже работают", - говорится в сообщении компании.

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий пояснил, что оккупанты пытаются использовать мороз и пиковую нагрузку, чтобы вывести систему из строя, синхронизируя атаки с похолоданием.

"Аварийные бригады, технические службы и все профильные подразделения работают в усиленном режиме над ликвидацией последствий атаки и восстановлением объектов. Группа "Нафтогаз" действует в соответствии с утвержденными протоколами безопасности. Приоритет - безопасность людей и стабильность работы газовой системы", - заявили в ведомстве.

Какова цель российских ударов - мнение эксперта

Военный эксперт Олег Жданов отметил, что целью массированными атаками оккупанты пытаются нанести максимальный ущерб украинской инфраструктуре.

"С учетом их расхода и с учетом их производства, то фактически они держат где-то 900-1000 ракет - стабильное количество боезапаса для различных типов ракетных комплексов", - рассказал Жданов в комментарии ТСН.

Атака РФ по Киеву в ночь на 27 декабря - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 27 декабря Россия осуществила масштабную атаку на Киев и Киевскую область дронами и ракетами. В небе зафиксировали около 60 БпЛА, взрывы прогремели в нескольких районах столицы и пригорода.

Также в результате массированной ракетно-дроновой атаки в Украине ввели аварийные отключения электроэнергии. В Киеве, в частности на левом берегу, почасовые графики не действуют.

Кроме этого, в результате атак погиб один человек, 28 ранены, 13 госпитализированы. В Шевченковском районе поврежден жилой дом (разрушение 4-5 этажей). Из-за ударов без тепла остались 4 тысячи домов, пониженное давление воды на обоих берегах столицы.

