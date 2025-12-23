РФ готовит новый массированный удар по Украины: названа опасная дата и цели

Важное из заявлений Жданова:
- Россия попытается в ближайшее время повторить массированный удар
- РФ имеет примерно до тысячи ракет в запасе разных типов
По мнению военного эксперта Олега Жданова, скорее всего страна-агрессор Россия попытается в ближайшее время повторить массированный удар по Украине.
Как подчеркнул он в комментарии сайту ТСН.ua целью оккупантов является достижение конечной цели в плане нанесения поражения Украине.
"Что касается количества ракет, судя по заявлениям нашего главного разведчика, то Российская Федерация на сегодняшний день имеет примерно до тысячи ракет в запасе разных типов", - предупредил эксперт.
По его словам, стабильное число боезапасов к различным ракетным комплексам в РФ приближается к тысяче.
"А с учетом их расхода и с учетом их производства, то фактически они держат где-то 900–1000 ракет — стабильное количеством боезапаса для различных типов ракетных комплексов", — добавил Жданов.
Угроза удара РФ: мнение генерала ВСУ
Бывший замначальника Генштаба ВСУ генерал Игорь Романенко сообщил, что противник продолжает накапливать запасы ракет и беспилотников. По его оценке, это может свидетельствовать о подготовке новых масштабных ударов.
Ранее сообщалось о том, что РФ выбрала цели для новых массированных ударов. Россия продолжает практику террора против гражданских, подчеркнул Игорь Клименко.
Напомним, ранее сообщалось об одной из самых массированных атак с начала войны. Дроны атаковали крупнейший нефтеналивной порт Приморск в Ленинградский области. Есть попадания в объекты компании Лукойл в Смоленске.
Как сообщал Главред, ранее российские оккупанты нанесли удар по Запорожью, применив ударные беспилотники. Ранения получили четыре человека.
О персоне: Олег Жданов
Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.
С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.
