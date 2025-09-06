Россияне атаковали Запорожье табуном БпЛА: вспыхнули пожары, есть пострадавшие

Российские войска направили не менее 7 дронов на Запорожье.

Россия атаковала Запорожье / Коллаж: Главред, фото: Запорожская ОВА

Что известно:

РФ направила по меньшей мере 7 дронов по Запорожью

Ранены четыре человека

Повреждены 6 многоэтажных и 4 частных дома

Вечером субботы, 6 сентября, российские оккупанты нанесли удар по Запорожью, применив ударные беспилотники. Ранения получили четыре человека. Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По его словам, несколько групп вражеских дронов двигались в направлении разных районов Запорожья, в частности Днепровского, Заводского, Александровского и Вознесеновского. Во время атаки работали силы противовоздушной обороны.

Около 19:19 прозвучали первые взрывы, впоследствии начались повторные удары. В результате атаки в городе возникли пожары. Местных жителей призвали оставаться в защищенных помещениях до отбоя тревоги.

По словам Федорова, российские военные направили на город по меньшей мере семь дронов.

"Женщина получила ранения в результате вражеского обстрела Запорожья, у нее осколочное ранение головы. Медики оказывают всю необходимую помощь", - рассказал руководитель ОВА.

По данным местных жителей, после атаки в некоторых районах Запорожья возникли перебои с водоснабжением и электроснабжением. В то же время Федоров уточнил, что в городе повреждены 6 многоэтажных и 4 частных дома.

"В части домов выбиты окна и повреждены балконы, в частном секторе - кровли. Зафиксирован также пожар в нежилом здании", - отметил он.

Обновлено 21:17: Руководитель Запорожской ОВА сообщил, что в результате вражеских ударов БПЛА пострадали два человека. По его словам, одного человека спасли во время операции.

"Да, есть подтвержденные попадания семи "шахедов". Но хочу поблагодарить ВСУ - часть дронов наши воины сбили и они не достигли своих прямых целей", - добавил он.

Федоров рассказал, что в городе значительным разрушениям подвергся детский сад - почти 80% здания уничтожено. Также поврежден один объект критической инфраструктуры.

Обновлено 21:23: Количество раненых в Запорожье выросло до четырех.

"Помощь медиков понадобилась трем женщинам и одному мужчине. Их состояние медики оценивают как средней тяжести", - рассказал Федоров.

Смотрите видео последствий атаки по Запорожью:

Атака БпЛА по Запорожью / Фото: скриншот

Почему РФ бьет по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские удары являются показательными. По его словам, вопрос усиления давления на агрессора является ключевым во время его переговоров с партнерами.

"Путин демонстрирует свою безнаказанность. И это точно требует реакции мира. Только из-за отсутствия достаточного давления, прежде всего на экономику войны, Россия продолжает эту агрессию", - подчеркнул он.

Как сообщал Главред, в ночь на 3 сентября Россия совершила новую масштабную атаку по территории Украины. В Кировоградской области дроны-камикадзе ударили по городу Знаменка. В результате атаки повреждены жилые дома, часть жителей осталась без электроснабжения.

Массированному удару подверглась и Киевская область. В Вышгороде обломки сбитого беспилотника упали возле жилых домов и вызвали пожар.

По данным Воздушных сил ВСУ, той ночью Россия применила против Украины 502 ударных беспилотника Shahed и дроны-имитации различных типов, а также выпустила 16 крылатых ракет "Калибр" и 8 ракет Х-101.

Также 4 сентября оккупанты нанесли ракетный удар по работникам гуманитарной миссии по разминированию в Черниговской области. Погибли два человека, еще трое получили ранения.

О персоне: Иван Федоров Иван Сергеевич Федоров (род. 29 августа 1988, Мелитополь, Запорожская область, УССР) - украинский политик, общественный деятель, председатель Запорожской областной военной администрации со 2 февраля 2024 года С 2020 - Мелитопольский городской голова. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ. В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОГА.

