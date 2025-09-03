Укр
Атака РФ на Кировоградщину: пострадали 5 человек, часть жителей без света

Анна Ярославская
3 сентября 2025, 06:29
В Знаменке повреждены 17 домов, один - разрушен. От электроснабжения отключены населенные пункты общины.
ПВО, атака дронов, ракетный удар
В Кировоградской области в результате российской атаки пострадали 5 человек / Коллаж: Главред, фото: 126 отдельная бригада сил ТРО, УНИАН

Кратко:

  • Под удар вражеских дронов попала Знаменка
  • Повреждены жилые дома, ранены люди
  • Местные жители остались без света

В ночь на 3 сентября российские войска атаковали беспилотниками Знаменку Кировоградской области. В результате удара пострадали пять человек, повреждены жилые дома. Часть жителей осталась без электроснабжения.

Сначала начальник Кировоградской ОВА Андрей Райкович сообщил, что в результате российского удара пострадали три человека. Впоследствии количество раненых возросло до пяти. Всем им оказывается медицинская помощь.

видео дня

"Повреждены 10 жилых домов. От электроснабжения отключены населенные пункты общины. На месте работают сотрудники ГосЧС и полиции, психологи, медики. Бригады энергетиков восстанавливают электроснабжение", - написал Райковчи.

Также стало известно, что увеличилось до 17 и число поврежденных домов, один - разрушен.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Тем временем в компании Укрзалізниця сообщили, что из-за российского обстрела поврежденая железнодорожная инфраструктура Кировоградской области, задерживаются более 20 поездов. Пострадали четверо железнодорожников.

В частности, задержки коснутся ряда поездов:

  • №76 Кривой Рог – Киев
  • №75 Киев – Кривой Рог
  • №79 Днепр – Львов
  • №791 Кременчуг – Киев
  • №790 Кропивницкий – Киев
  • №121 Херсон – Краматорск
  • №85 Запорожье – Львов
  • №38 Киев – Запорожье
  • №37 Запорожье – Киев
  • №51 Запорожье – Одесса
  • №789 Кропивницкий – Киев
  • №119 Днепр – Хелм
  • №31 Запорожье – Перемышль
  • №59 Харьков – Одесса
  • №65/165 Харьков – Черкассы, Умань
  • №102 Краматорск – Херсон
  • №80 Львов – Днепр
  • №120 Хелм – Днепр
  • №86 Львов – Запорожье
  • №8 Одесса – Харьков
  • №54 Одесса – Днепр
  • №254 Одесса – Кривой Рог

"Железнодорожники делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить поврежденную инфраструктуру и сделают все, чтобы сократить время задержки поездов", – сообщили в Укрзализниці.

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 3 сентября Россия атаковала Украину дронами. По данным Воздушных сил ВСУ, большинство беспилотников двигались в направлении западных регионов страны.

В ночь на 30 августа совершили массированную атаку на Украину. Наибольший удар пришелся на Запорожскую и Днепропетровскую области и областные центры.

В ночь на 28 августа, российская оккупационная армия нанесла комбинированный ракетно-дроновой удар по Украине. Под вражеской атакой оказались Киев, Васильков, Казатин, Запорожье, Староконстантинов, отдельные районы Винницкой, Киевской, Черниговской областей.

Во время этой атаки Россия жестоко ударила ракетами и дронами по жилым домам в Киеве. Погибли люди. Это была одна из крупнейших атак на столицу.

война в Украине дроны новости Украины война России и Украины атака дронов Ракетная атака на Украину
Атака РФ на Кировоградщину: пострадали 5 человек, часть жителей без света

Китайский гороскоп на завтра 3 сентября: Быкам - нервы, Собакам - опасность

Китайский гороскоп на завтра 3 сентября: Быкам - нервы, Собакам - опасность

Белый дом анонсировал важное заявление Трампа: когда выступит президент США

Белый дом анонсировал важное заявление Трампа: когда выступит президент США

Зачем Кремль показал ролик с Януковичем: в ISW раскрыли замысел Путина

Зачем Кремль показал ролик с Януковичем: в ISW раскрыли замысел Путина

Карта Deep State онлайн за 2 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 2 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Настя Каменских окончательно покинула Украину - куда она переехала

Настя Каменских окончательно покинула Украину - куда она переехала

