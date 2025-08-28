Под удар РФ попали пять городов и три области: все подробности ночной атаки на Украину

Атака дронов длилась более 11 часов 30 минут. Ракетная атака продолжалась 3 часа 5 минут.

РФ нанесла ракетно-дроновый удар по Украине в ночь на 28 августа 2025 / Коллаж: Главред, фото: УЗ, t.me/Klymenko_MVS

РФ ударила по Украине дронами, крылатыми ракетами и баллистикой

Под ударом оказались пять городов и три области

Россияне атаковали парк поездов Интерсити+

В ночь на 28 августа российская оккупационная армия нанесла комбинированный ракетно-дроновый удар по Украине. Под вражеской атакой оказались Киев, Васильков, Казатин, Запорожье, Староконстантинов, отдельные районы Винницкой, Киевской, Черниговской областей.

Как пишет мониторинговый канал monitor, враг применил:

крылатые ракеты Х-101/55, запущенные бортами Ту-95МС из района Саратовской области РФ;

аэробалистические сверхзвуковые ракеты Х-47м2 комплекса "Кинжал";

баллистические ракеты 9м723 ОТРК "Искандер-М"/KN-23, запущенные из Брянской и Воронежской областей РФ;

ударные БпЛА типов "Шахед-Герань", "Гербера", др.

Атака дронов длилась более 11 часов 30 минут – с 19:30 27 августа. Ракетная атака продолжалась 3 часа 5 минут - с 02:58 по 06:03.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Киевская область

В Киевской ОВА сообщили, что регион был атакован дронами, крылатыми ракетами, баллистикой. Под ударом оказались обычные мирные населённые пункты.

В Фастовском районе мужчина 33 лет получил резаные раны грудной клетки и правой голени. Он госпитализирован в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.

Последствия атаки уже фиксируются в двух районах региона. В Броварском районе поврежден частный дом и квартира. Также частный дом поврежден в Фастовском районе.

Запорожская область

На рассвете 28 августа в Запорожье и области прогремели взрывы - РФ нанесла ракетный удар.

Российская оккупационная армия атаковала предприятие.

Как сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, россияне атаковали одно из предприятий города. В результате удара произошел пожар.

Винницкая область

Первый заместитель начальника Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная рассказала, что ночью РФ атаковала критическую инфраструктуру региона. В результате попадания в объекты энергетики обесточены 60 тысяч потребителей в 29 населенных пунктах.

В области ударом россиян повреждены жилые дома. Соответствующие службы проводят аварийно-восстановительные работы.

Информации о пострадавших нет.

РФ нанесла удар по парку поездов Интерсити+

Ночью 28 августа армия РФ нанесла удар по парку поездов "Укрзализныци". Вспыхнул пожар, поврежден подвижной состав.

"Этой ночью российские войска нанесли целенаправленный удар по гражданскому пассажирскому подвижному составу. Под ударом оказался, в частности, парк скоростных поездов Интерсити+. Благодаря слаженным действиям железнодорожников – работников депо – возгорание на объекте удалось ликвидировать. Один поезд существенно поврежден", - сообщает УЗ в Telegram.

Работники находились в укрытиях, поэтому обошлось без пострадавших.

Под удар РФ попал парк скоростных поездов / Фото: t.me/UkrzalInfo

В УЗ делают все возможное, чтобы максимальное количество поездов вышло в рейсы.

"Ни один рейс не будет отменен: для этого выводим подменный подвижной состав. О задержках будем информировать, ведь также продолжается восстановление поврежденной инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Из-за повреждений инфраструктуры железнодорожного узла в Козятине ряд поездов еще следует по измененному маршруту.

Массированный удар РФ по Киеву - главное

Как писал Главред, в ночь на 28 августа армия РФ нанесла комбинированный удар по Киеву.

Последствия атаки зафиксированы более чем на 20 локациях в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах.

На столичной Дарнице вражеская ракета уничтожила подъезд пятиэтажки. Под завалами могут находиться как минимум три человека.

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что по состоянию на 06:22 известно о четырех погибших, среди которых двое детей, и более 20 раненых.

По его словам, спасательно-поисковые операции - в активной фазе. Оперативная обстановка динамически меняется. К тушению пожаров привлекли авиацию.

