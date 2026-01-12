Достанут до Москвы: Украина может получить новое мощное оружие, о чем идет речь

Джон Гилли подчеркивает необходимость поддержки Украины во время масштабных атак РФ.

Великобритания создает новые ракеты для Украины / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, УНИАН

Кратко:

Великобритания планирует создать ракеты Nightfall для Украины

Дальность поражения — до 500 км, боеголовка — 200 кг

На первые испытания выделят £9 млн

Великобритания рассматривает возможность создания новой мощной баллистической ракеты для Украины, которая сможет поражать российские военные цели глубоко в тылу. Об этом сообщает The Sun.

По данным издания, речь идет о ракетах Nightfall, способных нести боеголовку массой около 200 килограммов и иметь дальность полета до 310 миль (почти 500 километров) — этого, как отмечается, достаточно, чтобы "поражать Москву с поля боя".

"Британия ищет фирмы для проектирования, разработки и поставки первых трех ракет для испытательных запусков по контракту на 9 миллионов фунтов стерлингов", — пишет The Sun.

Подтверждение от министра обороны

Журналисты отмечают, что намерения по изготовлению таких ракет для Украины подтвердил министр обороны Великобритании Джон Гилли. Он находился в Киеве в четверг, когда Россия осуществила массированную ракетно-дроновую атаку.

Министр также рассказал, что его поезд был вынужден сделать экстренную остановку из-за воздушной тревоги.

"Это был серьезный момент и яркое напоминание о шквале беспилотников и ракет, поражавших украинцев при минусовой температуре. Мы этого не потерпим и намерены предоставить украинцам передовое оружие, когда они будут сопротивляться", — заявил Гилли.

Поддержка западных партнеров — оценка эксперта

Политолог и руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко оценивает поддержку Украины западными партнерами как стабильную и масштабную. По его словам, ключевым стратегическим союзником остается Европейский Союз, который предоставляет не только финансовую, но и значительную военную помощь.

"Украина закупает американское оружие за средства ЕС. Во время встречи в Вашингтоне 18 августа обсуждался объем военных закупок на 90–100 млрд долларов. Речь идет об оружии сдерживания, которое служит долгосрочной гарантией безопасности для Украины. Такая масштабная поддержка партнеров значительно затрудняет России победу в войне", — подчеркнул Фесенко.

Эксперт также отметил, что координация действий ЕС и США в сфере вооружений создает дополнительные гарантии безопасности и демонстрирует, что Запад продолжает стратегически инвестировать в обороноспособность Украины.

Военная помощь Украине — новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Великобритания анонсировала значительный пакет поддержки Украины в сфере противовоздушной обороны общей стоимостью около 685 миллионов евро. Об этом сообщил глава британского оборонного ведомства Джон Гилли.

Кроме того, Силы обороны Украины начали использовать новый американский зенитный ракетный комплекс Tempest. Его можно идентифицировать в одном из видео, обнародованном воздушным командованием "Центр" в новогоднем поздравлении, пишет Defense Express.

Напомним, что Великобритания подтвердила поставку Украине 13 систем противовоздушной обороны Raven и двух прототипов систем Gravehawk. Вскоре должно прибыть еще несколько единиц Gravehawk.

Об источнике: The Sun The Sun.co.uk — это онлайн-издание крупнейшей британской газеты и члена британского регулятора прессы IPSO. The Sun стремится к высочайшим стандартам точности в своих репортажах и продолжает инвестировать в оригинальную журналистику в печатных изданиях и в Интернете, говорится на сайте издания .

