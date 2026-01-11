Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"Это российское безумие": Зеленский объяснил символичность 1418-го дня войны

Дарья Пшеничник
11 января 2026, 22:54
1302
Зеленский отметил, что война ведется на тех же территориях, что и 80 лет назад - Донбасс, Слобожанщина, Запорожье.
Зеленский, война
Какова продолжительность войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/93OMBr, president.gov.ua

Главное из новостей:

видео дня
  • 1418-й день вторжения РФ совпал с продолжительностью войны нацистской Германии против СССР
  • Россия ежедневно теряет более тысячи военных, но продолжает войну
  • Остановить агрессию возможно только совместными действиями партнеров Украины

1418 дней - именно столько длится полномасштабная война России против Украины. Эта цифра имеет особое значение: столько же длилась и Вторая мировая война между нацистской Германией и СССР.

О символическом совпадении и его значении президент Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении.

Глава государства подчеркнул, что Кремль фактически воспроизвел методы, которые человечество уже пережило в прошлом веке. По его словам, российская армия "повторила фашизм", дополнив его современными инструментами террора - ударами "шахедов" и баллистических ракет по критической инфраструктуре.

Президент напомнил, что боевые действия снова ведутся на тех же территориях, где 80 лет назад проходили ключевые сражения - на Донбассе, Слобожанщине, в Запорожской области. Но на этот раз Украина противостоит агрессору самостоятельно, без масштабной коалиции, которая когда-то объединила мир против нацизма.

Зеленский также заявил, что ежедневные потери российской армии превышают тысячу погибших, и такая динамика продолжается с декабря. По его мнению, это свидетельствует о готовности Кремля "платить человеческими жизнями только ради продолжения войны".

Президент подчеркнул, что остановить "российское безумие" возможно только совместными усилиями всех партнеров Украины - от европейских государств до США.

"Каждый день войны - это напоминание, что мир не может защитить себя от сумасшедших. Надо защитить. Надо остановить Россию", - подытожил Зеленский.

Как остановить Путина и войну - мнение эксперта

Бывший посол Украины в США (2006-2010) и Франции (2014-2020) Олег Шамшур рассказал Главреду, что переговорный процесс стоит продолжать только если кремлевского диктатора Владимира Путина удастся остановить и ослабить. Пока этого так и не произошло.

"Чтобы остановить Путина, необходимо, чтобы бесперебойно функционировал механизм закупки американского оружия, которое мы сейчас видим; чтобы регулярно осуществлялся обмен разведывательными данными; чтобы жестко и последовательно применялись санкции, введенные как европейцами, так и Соединенными Штатами, в частности последние нефтяные санкции, введенные Трампом", - объяснил посол.

Переговоры о прекращении войны в Украине - новости по теме

Недавно журналисты The Independent писали, что прогресс переговоров по Украине в Париже остается неопределенным из-за смены фокуса внимания США на Венесуэлу.

Как писал Главред, Зеленский признал большой риск провала переговоров и назвал два пути для Украины. По его словам, есть два варианта: либо прекращение войны, либо подготовка к возможным негативным действиям России.

Напомним, Зеленский заявил, что вопрос территорий является самым сложным в переговорах о прекращении войны и остается единственным пунктом, где позиции Украины и России существенно расходятся.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Владимир Зеленский

Владимир Зеленский — украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность приобрел популярность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003—2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010—2012).

Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Ракеты есть": Зеленский раскрыл главный способ усиления ПВО Украины

"Ракеты есть": Зеленский раскрыл главный способ усиления ПВО Украины

23:19Украина
"Это российское безумие": Зеленский объяснил символичность 1418-го дня войны

"Это российское безумие": Зеленский объяснил символичность 1418-го дня войны

22:54Война
Продолжительность изменится: графики отключений света для Днепра и области на 12 января

Продолжительность изменится: графики отключений света для Днепра и области на 12 января

22:18Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Внук Аллы Пугачевой имеет психоневрологическое расстройство - диагноз

Внук Аллы Пугачевой имеет психоневрологическое расстройство - диагноз

Предательница Регина Тодоренко неизлечимо больна - диагноз

Предательница Регина Тодоренко неизлечимо больна - диагноз

Гороскоп на завтра 12 января: Козерогам - конфликт, Овнам - хороший день

Гороскоп на завтра 12 января: Козерогам - конфликт, Овнам - хороший день

Китайский гороскоп на завтра 12 января: Тиграм - напряжение, Кроликам - беспокойство

Китайский гороскоп на завтра 12 января: Тиграм - напряжение, Кроликам - беспокойство

Отключение света в Украине — графики на 12 января (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 12 января (обновляется)

Последние новости

23:19

"Ракеты есть": Зеленский раскрыл главный способ усиления ПВО Украины

22:54

"Это российское безумие": Зеленский объяснил символичность 1418-го дня войны

22:18

Продолжительность изменится: графики отключений света для Днепра и области на 12 январяФото

22:17

Есть ли риск потери стажа перед выходом на пенсию: в ПФУ назвали главное условие

21:31

Россия придумала неожиданный ход с танками: что стоит за новым маневром

"Орешник" годится только для запугивания, Путин в очередной раз доказал свою неадекватность - Криволап"Орешник" годится только для запугивания, Путин в очередной раз доказал свою неадекватность - Криволап
21:18

Когда завершатся аварийные отключения: в Минэнерго назвали сроки

20:40

Стоит ли закрывать радиатор картоном: специалисты дали четкий ответ

20:28

Лучшего напитка для здоровья мозга не найти: что советуют употреблять диетологи

20:22

Секрет хитрых сантехников: трюк с батареей мгновенно экономит тепло

Реклама
19:31

Женщина привела кошку на операцию и узнала потрясающую правду о животном

19:21

Киеву грозят "жесткие" отключения: названы сроки ограничения электроснабжения

19:12

Неделя начнется без света: в Укрэнерго рассказали об ограничениях на 12 января

19:10

Как США поставили Путина и Лаврова в тупикмнение

19:07

Душевные поздравления с Днем рождения: шикарные картинки и приятные слова

18:52

Отключение света в Украине — графики на 12 января (обновляется)

18:50

Орхидея "впала в спячку": три действия, которые помогут ей снова выпустить цветыВидео

18:31

Диверсия под Москвой: партизаны провели дерзкую операцию и уничтожили стратегическую цель

18:28

"Оставила после себя пример": умерла выдающаяся украинская певица

18:28

Фраза, которую произносят миллионы, не задумываясь: откуда взялось "алло"

18:14

ВСУ получили "убийцу дронов": СМИ узнали о новейшем американском ЗРК

Реклама
17:54

Ключевой игрок Динамо попал в фокус топ-клуба Европы: состоится ли переход

17:47

Правда о войне, которую скрывает Кремль: почему 11 января стало катастрофой для РоссииВидео

17:44

Предательница Регина Тодоренко неизлечимо больна - диагноз

17:27

Все покрыто льдом: Кличко показал, как идет восстановление на поврежденном объектеВидео

16:46

Финансовый гороскоп на неделю с 12 по 18 января

16:35

"Раньше тупым не давали микрофон": друг Цымбалюка сделал заявление о нем

16:16

Угроза для двухсоттысячного города: РФ готовит плацдарм для нового штурма

16:13

В Киев надвигаются аномальные морозы: когда ждать до -20°C

16:12

Мороз атакует Черкасскую область: украинцев предупредили о резком снижении температуры

15:52

Минус три установки: украинские военные поразили объекты "Лукойла" на КаспииВидео

15:37

Любовный гороскоп на неделю с 12 по 18 января

15:28

Фантастический ужин за двадцать минут - небанальный рецептВидео

15:28

Арктическая ловушка: синоптик предупреждает об ухудшении погоды в Житомирской области

15:05

Россияне попали в окружение на фронте, идет зачистка большого города - детали от ВСУ

14:55

Курс евро негативно повлияет на цены: эксперт сказал, к чему готовиться украинцам

14:53

Морозы, метели и снег: на Тернопольскую область надвигается опасная погода

14:32

Гороскоп Таро на неделю с 12 по 18 января: Тельцы решат проблемы, Девам - волнения

14:16

Быстрее, чем казалось многим - названы реальные сроки окончания войны

13:48

Украинцам рассекретили второе название Киева – о чем молчали векамиВидео

13:43

"Шакалы": Бужинскую после скандала с Грицканом предали близкие люди

Реклама
13:43

Почему светофор показывает красный и желтый цвета одновременно – секрет раскрыт

13:42

Божественный салат, который съедят за 5 минут: весь секрет в заправке

13:25

Гороскоп на неделю с 12 по 18 января: Близнецам - поддержка, Ракам - ограничения

13:15

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 11 января (обновляется)

13:05

Карта Deep State онлайн за 11 января: что происходит на фронте (обновляется)

13:00

У Кадырова отказали почки: Кремль срочно ищет нового главаря Чечни

12:58

Когда ситуация со светом в Киеве улучшится - названы конкретные сроки

12:46

Украину накроет еще больший холод: когда ударят морозы до -24 градусов

12:16

"Извините": Наталка Денисенко попала в новый скандал

12:00

РФ впервые атаковала Украину новым оружием: в ГУР показали, как оно выглядит

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять