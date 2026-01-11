"Это российское безумие": Зеленский объяснил символичность 1418-го дня войны

Зеленский отметил, что война ведется на тех же территориях, что и 80 лет назад - Донбасс, Слобожанщина, Запорожье.

https://glavred.info/war/eto-rossiyskoe-bezumie-zelenskiy-obyasnil-simvolichnost-1418-go-dnya-voyny-10731482.html Ссылка скопирована

Какова продолжительность войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/93OMBr, president.gov.ua

Главное из новостей:

видео дня

1418-й день вторжения РФ совпал с продолжительностью войны нацистской Германии против СССР

Россия ежедневно теряет более тысячи военных, но продолжает войну

Остановить агрессию возможно только совместными действиями партнеров Украины

1418 дней - именно столько длится полномасштабная война России против Украины. Эта цифра имеет особое значение: столько же длилась и Вторая мировая война между нацистской Германией и СССР.

О символическом совпадении и его значении президент Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении.

Глава государства подчеркнул, что Кремль фактически воспроизвел методы, которые человечество уже пережило в прошлом веке. По его словам, российская армия "повторила фашизм", дополнив его современными инструментами террора - ударами "шахедов" и баллистических ракет по критической инфраструктуре.

Президент напомнил, что боевые действия снова ведутся на тех же территориях, где 80 лет назад проходили ключевые сражения - на Донбассе, Слобожанщине, в Запорожской области. Но на этот раз Украина противостоит агрессору самостоятельно, без масштабной коалиции, которая когда-то объединила мир против нацизма.

Зеленский также заявил, что ежедневные потери российской армии превышают тысячу погибших, и такая динамика продолжается с декабря. По его мнению, это свидетельствует о готовности Кремля "платить человеческими жизнями только ради продолжения войны".

Президент подчеркнул, что остановить "российское безумие" возможно только совместными усилиями всех партнеров Украины - от европейских государств до США.

"Каждый день войны - это напоминание, что мир не может защитить себя от сумасшедших. Надо защитить. Надо остановить Россию", - подытожил Зеленский.

Как остановить Путина и войну - мнение эксперта

Бывший посол Украины в США (2006-2010) и Франции (2014-2020) Олег Шамшур рассказал Главреду, что переговорный процесс стоит продолжать только если кремлевского диктатора Владимира Путина удастся остановить и ослабить. Пока этого так и не произошло.

"Чтобы остановить Путина, необходимо, чтобы бесперебойно функционировал механизм закупки американского оружия, которое мы сейчас видим; чтобы регулярно осуществлялся обмен разведывательными данными; чтобы жестко и последовательно применялись санкции, введенные как европейцами, так и Соединенными Штатами, в частности последние нефтяные санкции, введенные Трампом", - объяснил посол.

Переговоры о прекращении войны в Украине - новости по теме

Недавно журналисты The Independent писали, что прогресс переговоров по Украине в Париже остается неопределенным из-за смены фокуса внимания США на Венесуэлу.

Как писал Главред, Зеленский признал большой риск провала переговоров и назвал два пути для Украины. По его словам, есть два варианта: либо прекращение войны, либо подготовка к возможным негативным действиям России.

Напомним, Зеленский заявил, что вопрос территорий является самым сложным в переговорах о прекращении войны и остается единственным пунктом, где позиции Украины и России существенно расходятся.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Владимир Зеленский Владимир Зеленский — украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность приобрел популярность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003—2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010—2012). Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред