Переговоры по Украине "зависли" из-за Венесуэлы - The Independent

Встреча союзников Украины в Париже имеет целью помочь определить безопасность страны после возможного перемирия с РФ.

Ранее Макрон выражал оптимизм относительно встречи "Коалиции желающих"

На встрече в Париже будет собрано 35 участников

Прогресс переговоров по Украине в Париже остается неопределенным из-за изменения фокуса внимания США на Венесуэлу. Об этом пишет The Independent.

Журналисты отмечают, что встреча союзников Украины в Париже имеет целью помочь определить безопасность страны после потенциального перемирия с Россией. Впрочем, перспективы этой встречи остаются неопределенными из-за того, что администрация США изменила фокус внимания на Венесуэлу.

До начала операции США, президент Франции Эммануэль Макрон выражал оптимизм относительно встречи "Коалиции желающих". В течение нескольких последних месяцев они изучали, как предотвратить любую будущую агрессию России, если она согласится прекратить боевые действия против Украины.

На этой встрече будет собрано 35 участников, из которых 27 - это главы государств и правительств. От США должны присутствовать посланцы президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Целью участников является достижение конкретных результатов по пяти ключевым приоритетам после окончания боевых действий: способы контроля над соблюдением перемирия; поддержка вооруженных сил Украины; развертывание многонациональных сил на суше, на море и в воздухе; обязательства на случай новой российской агрессии; долгосрочное оборонное сотрудничество с Украиной.

Однако реалистично ли выполнить эти планы во вторник, пока непонятно, поскольку Трамп занимается последствиями своего решения о смене руководства в Венесуэле, пишет издание.

Пути завершения войны: мнение эксперта

Публицист Виталий Портников утверждает, что переговорный процесс о прекращении войны фактически застопорился, и ключевой причиной этого он называет спор вокруг территорий. Он напоминает, что даже Дональд Трамп говорил о намерении Владимира Путина установить контроль не над отдельными областями, а над всей Украиной. Кроме того, Портников отмечает, что у Киева нет оснований идти на отказ от Донбасса, который остаётся под украинским контролем.

Завершение войны в Украине - новости по теме

Европейские лидеры и американские чиновники стремятся завершить соглашение о гарантиях безопасности, которое включает возможность присутствия американских войск на территории Украины, чтобы обеспечить устойчивость любого мирного соглашения. Переговоры в Париже во вторник, 6 января, будут сосредоточены на том, как интегрировать возможности, недавно предложенные Вашингтоном, с планами, разработанными "Коалицией желающих".

Как сообщал Главред, ранее появился тревожный сценарий завершения войны. Для Дональда Трампа определяющим фактором является необходимость скорейшего завершения войны.

Бывший сотрудник ЦРУ Ральф Гофф считает, что в случае публичного заявления президента США Дональда Трампа о готовности предоставить Украине гарантии безопасности, эти обещания будут выполнены.

