Переговоры союзников в Париже: на встрече обсудят введение войск в Украину

Виталий Кирсанов
6 января 2026, 10:42
Переговоры будут сосредоточены на том, как интегрировать возможности, недавно предложенные Вашингтоном, с планами, разработанными Коалицией желающих.
На встрече обсудят введение войск в Украину
На встрече обсудят введение войск в Украину / Коллаж: Главред

Кратко:

  • Встречу проведет президент Франции Эммануэль Макрон
  • США готовы помочь в наблюдении за прекращением огня

Европейские лидеры и американские чиновники стремятся завершить соглашение о гарантиях безопасности, которое включает возможность присутствия американских войск на территории Украины, чтобы обеспечить устойчивость любого мирного соглашения.

Как пишет Bloomberg, по словам источников, переговоры в Париже во вторник, 6 января, будут сосредоточены на том, как интегрировать возможности, недавно предложенные Вашингтоном, с планами, разработанными Коалицией желающих.

Встречу проведет президент Франции Эммануэль Макрон. США будут представлены посланниками президента Дональда Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. На встрече также будут присутствовать премьер-министр Великобритании Кир Стармер, другие европейские лидеры, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, а также верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

Пока неясно, какую роль будут играть американские войска и где они будут размещены в случае мирного соглашения с Россией. Европейские страны обсуждали развертывание многонациональных "сил обеспечения", в которых армия Украины возглавит оборону на передовой:

"США также готовы помочь в наблюдении за прекращением огня, в том числе путем предоставления разведывательной информации. Для выявления нарушений будут использоваться беспилотники и спутники", - говорится в сообщении.

Европейские чиновники заявили, что их последние обсуждения с американскими коллегами были позитивными и что текущее состояние предлагаемых гарантий безопасности находится в хорошем состоянии. Один из них назвал предложение США о предоставлении разведывательной информации и войск переломным моментом. Другой сказал, что оно гораздо больше напоминает так называемый "американский бэкстоп", к которому стремились европейские страны в течение последнего года.

Целью недавних встреч между официальными лицами США, Европы и Украины было завершение переговоров по соглашению о гарантиях безопасности. В то же время остается неясным, согласится ли президент России Владимир Путин с этими предложениями. Союзники Украины будут настаивать на участии России после достижения соглашения по вопросам безопасности с США, сообщил один из источников.

Пути завершения войны: мнение эксперта

Публицист Виталий Портников утверждает, что переговорный процесс о прекращении войны фактически застопорился, и ключевой причиной этого он называет спор вокруг территорий. Он напоминает, что даже Дональд Трамп говорил о намерении Владимира Путина установить контроль не над отдельными областями, а над всей Украиной. Кроме того, Портников отмечает, что у Киева нет оснований идти на отказ от Донбасса, который остаётся под украинским контролем.

Завершение войны в Украине - новости по теме

Напомним, ранее появился мрачный прогноз по завершению войны. Украина должна принять кардинальные изменения в мобилизационных вопросах, считает Евгений Дикий.

Как сообщал Главред, ранее появился тревожный сценарий завершения войны. Для Дональда Трампа определяющим фактором является необходимость скорейшего завершения войны.

Бывший сотрудник ЦРУ Ральф Гофф считает, что в случае публичного заявления президента США Дональда Трампа о готовности предоставить Украине гарантии безопасности, эти обещания будут выполнены.

Bloomberg

Bloomberg – американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков.

Она была сильнее Роксоланы: украинка, которая правила империей

Она была сильнее Роксоланы: украинка, которая правила империей

Карта Deep State онлайн за 6 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 6 января: что происходит на фронте (обновляется)

От союзника до оккупанта: как Москва стерла украинское государство

От союзника до оккупанта: как Москва стерла украинское государство

Доллар резко взлетел, а евро подешевел: новый курс валют на 6 января

Доллар резко взлетел, а евро подешевел: новый курс валют на 6 января

Отключение света 6 января: в Укрэнерго раскрыли, где не будет света во вторник

Отключение света 6 января: в Укрэнерго раскрыли, где не будет света во вторник

