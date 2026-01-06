Переговоры союзников в Париже: на встрече обсудят введение войск в Украину

Переговоры будут сосредоточены на том, как интегрировать возможности, недавно предложенные Вашингтоном, с планами, разработанными Коалицией желающих.

На встрече обсудят введение войск в Украину / Коллаж: Главред, фото: Зеленский/Telegram, УНИАН

Встречу проведет президент Франции Эммануэль Макрон

США готовы помочь в наблюдении за прекращением огня

Европейские лидеры и американские чиновники стремятся завершить соглашение о гарантиях безопасности, которое включает возможность присутствия американских войск на территории Украины, чтобы обеспечить устойчивость любого мирного соглашения.

Как пишет Bloomberg, по словам источников, переговоры в Париже во вторник, 6 января, будут сосредоточены на том, как интегрировать возможности, недавно предложенные Вашингтоном, с планами, разработанными Коалицией желающих.

Встречу проведет президент Франции Эммануэль Макрон. США будут представлены посланниками президента Дональда Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. На встрече также будут присутствовать премьер-министр Великобритании Кир Стармер, другие европейские лидеры, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, а также верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

Пока неясно, какую роль будут играть американские войска и где они будут размещены в случае мирного соглашения с Россией. Европейские страны обсуждали развертывание многонациональных "сил обеспечения", в которых армия Украины возглавит оборону на передовой:

"США также готовы помочь в наблюдении за прекращением огня, в том числе путем предоставления разведывательной информации. Для выявления нарушений будут использоваться беспилотники и спутники", - говорится в сообщении.

Европейские чиновники заявили, что их последние обсуждения с американскими коллегами были позитивными и что текущее состояние предлагаемых гарантий безопасности находится в хорошем состоянии. Один из них назвал предложение США о предоставлении разведывательной информации и войск переломным моментом. Другой сказал, что оно гораздо больше напоминает так называемый "американский бэкстоп", к которому стремились европейские страны в течение последнего года.

Целью недавних встреч между официальными лицами США, Европы и Украины было завершение переговоров по соглашению о гарантиях безопасности. В то же время остается неясным, согласится ли президент России Владимир Путин с этими предложениями. Союзники Украины будут настаивать на участии России после достижения соглашения по вопросам безопасности с США, сообщил один из источников.

Пути завершения войны: мнение эксперта

Публицист Виталий Портников утверждает, что переговорный процесс о прекращении войны фактически застопорился, и ключевой причиной этого он называет спор вокруг территорий. Он напоминает, что даже Дональд Трамп говорил о намерении Владимира Путина установить контроль не над отдельными областями, а над всей Украиной. Кроме того, Портников отмечает, что у Киева нет оснований идти на отказ от Донбасса, который остаётся под украинским контролем.

