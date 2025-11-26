"До весны не дотянем": появился мрачный прогноз насчет завершения войны

Украина должна принять кардинальные изменения в мобилизационных вопросах, считает Евгений Дикий.

Украина должна принять кардинальные изменения в мобилизационных вопросах

Катастрофа грозит из-за вопросов с мобилизацией и управлением армией

Ветеран российско-украинской войны, бывший командир взвода батальона "Айдар", военный эксперт Евгений Дикий прокомментировал вероятный сценарий завершения войны в Украине.

"Если мы будем отбиваться на фронте в таком режиме, как сейчас, то, к сожалению, мы закончимся первыми. И именно на этом сейчас играет Россия. Если мы будем воевать так, как сейчас, то есть с сорванной мобилизацией, когда, как в прошлом месяце, количество ушедших в СВЧ в несколько раз превысило количество новобранцев, то мы и до весны не дотянем", - подчеркнул он в интервью Главреду.

По мнению эксперта, ключевое условие для того, чтобы избежать этого, заключается в том, что уже сейчас Украина должна принять кардинальные изменения в мобилизационных вопросах и управлении армией.

"В общем, ресурсов у России осталось максимум на год. Но – при условии, что мы не сдохнем за полгода. А мы можем сдохнуть за полгода на фронте, если не решим вопрос с мобилизацией и управлением армией. Но если мы это сделаем, российский ресурс закончится через год", - уверен Дикий.

Сценарий мирного договора: мнение эксперта

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок подчеркнул, что инициированный президентом США Дональдом Трампом "мирный план" служит механизмом давления как на Украину, так и на Россию, фактически предполагая замораживание военного противостояния. По его мнению, для Трампа ключевым является само прекращение войны, тогда как такие вопросы, как статус русского языка, роль русской церкви или точное прохождение границы, его практически не волнуют.

Подготовка мирного соглашения: новости по теме

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что установленный Трампом срок, в течение которого Украина должна принять мирное предложение США, является гибким. Американская администрация хочет сохранить темп принятия решений и достичь цели в "разумный срок".

Напомним, ранее сообщалось о том, что официальные лица США и Украины обсуждали возможность поездки президента Украины Владимира Зеленского в США.

Как сообщал Главред, 23 ноября в Женеве состоялась первая встреча украинской делегации с госсекретарем США Марко Рубио и его командой относительно американского плана завершения войны.

О персоне: Евгений Дикий Евгений Александрович Дикий - украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году – командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.

