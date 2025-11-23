Стали известны результаты переговоров в Женеве по плану окончания войны

Украинская делегация сообщила о первом этапе переговоров в Женеве, которые должны приблизить стороны к формированию общего плана справедливого мира.

Переговоры в Женеве закончились - что известно о результатах / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, Андрей Ермак/Telegram

Глава украинской делегации на переговорах с представителями США и стран Европы в Женеве Андрей Ермак сообщил об окончании встречи с госсекретарем США Марко Рубио и членами его команды. Об этом он сообщил в Telegram.

"Хочу подтвердить: мы провели очень продуктивную первую встречу с уважаемой американской делегацией. Достигли очень хорошего прогресса и движемся вперед к справедливому и длительному миру", - сообщил он.

Ермак подчеркнул, что украинцы как никто другой заслуживают мира и искренне его хотят. Он выразил благодарность Соединенным Штатам, а также лично президенту Трампу и его команде за их преданность мирному процессу.

Руководитель украинской делегации на переговорах в Женеве добавил, что позже в этот день состоится вторая встреча, во время которой работа над совместными предложениями будет продолжаться с участием европейских партнеров.

"Окончательные решения будут принимать наши президенты. Спасибо!", - резюмирует он.

Почему Трамп начал давить на Украину - мнение эксперта

Как писал Главред, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" и глава благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок отметил, что сейчас началось целенаправленное давление как на Украину, так и на Путина с целью остановить войну путем ее фактического замораживания.

Он подчеркнул, что Трамп решил завершить этот конфликт, но каким именно путем через языковой вопрос, церковные аспекты или установление границы ему абсолютно безразлично, как и значительной части европейских политиков. Для Украины же это имеет принципиальное значение.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Мирный план Трампа - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Европейский Союз подготовил собственный вариант мирного плана по войне в Украине - он существенно отличается от недавно представленной инициативы США и России. Об этом сообщает The Telegraph.

На фоне дискуссий вокруг американского плана и переговоров в Женеве между представителями США, Украины и Европы, президент Дональд Трамп сделал новое заявление о ходе войны и упрекнул украинские власти в "неблагодарности".

В ответ Владимир Зеленский отметил, что именно Россия развязала войну против Украины и сейчас не демонстрирует желания ее завершить. В этом и заключается основная сложность дипломатической ситуации, подчеркнул президент.

О персоне: Андрей Ермак Ермак Андрей Борисович - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года. Ермак родился 21 ноября 1971 года в Киеве. Он окончил Институт международных отношений Киевского национального университета им. Шевченко по специальности юрист-международник. Много лет он занимался юридической практикой и общественной деятельностью. 21 мая 2019 года Ермак стал помощником президента Украины Владимира Зеленского. В том же году он стал членом Национального инвестиционного совета, а впоследствии - членом Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром". 11 февраля 2020 года Андрей Ермак был назначен на должность руководителя Офиса президента Украины.

