Зеленский прокомментировал мирный процесс и ответил на обвинения Трампа

Анна Косик
23 ноября 2025, 19:25
Президент отреагировал на заявление Трампа о якобы отсутствии благодарности со стороны Украины.
Зеленский прокомментировал мирный процесс и ответил на обвинения Трампа
Что Зеленский заявил в ответ на обвинения Трампа / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/WhiteHouse

Что сказал Зеленский:

  • Дипломатично достичь мира тяжело из-за нежелания России
  • Украина благодарна всем, кто прилагает усилия к установлению мира

Страна-агрессор Россия начала войну в Украине и сейчас не хочет ее завершать. Именно в этом заключается сложность всей дипломатической ситуации. Об этом в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, с первых минут 24 февраля кремлевский диктатор Владимир Путин ведет эту войну так, что ему все равно, сколько своих людей он потеряет и сколько наших людей он убьет.

"Российские командиры имеют не просто желание действовать жестоко - они имеют четкие приказы, что могут убивать так, как им заблагорассудится. Именно поэтому российская война такая кровавая и уносит жизни на фронте и в мирных украинских городах. Именно поэтому Россия не только убивает взрослых, но также похищает детей и пытается их переучить, чтобы уже они участвовали в войне, когда вырастут", - подчеркнул он.

Россия ведет долговременную войну и главное, что пытается сделать - это оставить себе возможность воевать еще дольше и не только против Украины. Поэтому, по словам Зеленского, Украина ценит, что ради мира сейчас работают столько сил и лидеров.

Зеленский ответил Трампу

Президент США накануне заявил, что Украина не поблагодарила его за проделанную работу, поэтому глава государства выразил благодарность американскому лидеру.

"Украина благодарна Соединенным Штатам, каждому американскому сердцу и лично Президенту Трампу за помощь, которая, начиная с "джавелинов", спасает жизни украинцев. Мы благодарим всех в Европе, в Группе семи и Группе двадцати, кто помогает нам защищать жизни. Важно сохранять поддержку", - говорится в сообщении.

Зеленский добавил, что сейчас важно помнить о главной цели - остановить российскую войну и не позволить ей разгореться когда-то снова. Поэтому Украина сейчас очень внимательно работает над каждым пунктом, над каждым шагом к миру.

"Все должно сработать правильно - так, чтобы действительно закончить эту войну и чтобы не допустить повторения войны. Спасибо всем, кто помогает! Спасибо, Америка! Спасибо, Европа! Горжусь нашими людьми. Слава Украине", - подытожил президент.

Почему Трамп накануне "набросился" на президента Украины

Главред писал, что президент США обвинил украинские власти в "неблагодарности". В соцсети Truth Social он написал о том, что "руководство Украины не выразило никакой благодарности" за мирные усилия США.

Кроме этого, Дональд Трамп в очередной раз заявил, что если бы, по его мнению, выборы 2020 года якобы не были "сфальсифицированы", война между Украиной и Россией не возникла бы.

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Мирные переговоры в Женеве - последние новости

Напомним, Главред писал, что по словам Зеленского, украинская делегация сегодня, 23 ноября, работает в Женеве над поиском реальных решений для завершения войны, восстановления мира и обеспечения долгосрочной безопасности.

Впоследствии глава ОП Ермак заявил, что Украина и США провели очень продуктивную первую встречу и достигли очень хорошего прогресса и двигаются вперед к справедливому и продолжительному миру.

Как сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника, дискуссии проходят конструктивно и в ряде вопросов "завершились соглашениями в некоторых областях.

война в Украине Владимир Зеленский Дональд Трамп мирное урегулирование мирные переговоры


Поймают удачу за хвост: трем знакам зодиака фантастически повезет в декабре

Поймают удачу за хвост: трем знакам зодиака фантастически повезет в декабре

Большая денежная удача: четырех знаков зодиака ждет неожиданная прибыль

Большая денежная удача: четырех знаков зодиака ждет неожиданная прибыль

Гороскоп Таро на неделю с 24 по 30 ноября: Тельцам - неудача, Девам - встреча

Гороскоп Таро на неделю с 24 по 30 ноября: Тельцам - неудача, Девам - встреча

Карта Deep State онлайн за 23 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 23 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Оккупанты начали мстить командованию РФ и устроили диверсию в Ростове

Оккупанты начали мстить командованию РФ и устроили диверсию в Ростове




"Я сказал да": MELOVIN на Майдане обручился и поцеловался с военнымФото

12:00

"Не инициатива США": Рубио назвал авторов "плана Трампа" по окончанию войны

11:37

Стало меньше мужчин, которые пытаются незаконно сбежать из Украины – ГПСУ

