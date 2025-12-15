Укр
Первый в истории случай: СБУ взорвала вражескую подлодку в Новороссийске

Виталий Кирсанов
15 декабря 2025, 17:15обновлено 15 декабря, 17:51
На борту подлодки находились четыре пусковые установки крылатых ракет "Калибр".
СБУ взорвала вражескую подлодку в Новороссийске
СБУ взорвала вражескую подлодку в Новороссийске / коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

  • Подводные дроны "Sub Sea Baby" взорвали российскую подлодку
  • На борту подлодки находились четыре пусковые установки ракет "Калибр"

Служба безопасности Украины заявила о проведении специальной операции в порту Новороссийска, во время которой подводные дроны "Sub Sea Baby" взорвали российскую подлодку класса 636.3 "Варшавянка", известную по классификации НАТО как Kilo. В СБУ отметили, что это первый в истории случай поражения подлодки с помощью подводных дронов. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным спецслужбы, в результате взрыва субмарина получила критические повреждения и фактически была выведена из строя. На борту подлодки находились четыре пусковые установки крылатых ракет "Калибр", которые Россия использует для ударов по территории Украины.

видео дня

"Это была совместная операция 13-го Главного управления военной контрразведки СБУ и Военно-морских сил Украины", - уточнили в СБУ.

Стоимость подлодки класса "Варшавянка", по оценкам СБУ, составляет около 400 млн долларов США. С учетом международных санкций строительство аналогичной субмарины в настоящее время может стоить до 500 млн. долларов. Этот класс подлодок также имеет неофициальное название "Черная дыра" из-за способности корпуса поглощать звуки и оставаться малозаметным для сонарных систем, отметили в СБУ.

В спецслужбе напомнили, что пораженная лодка находилась в порту Новороссийска вынужденно, после того как серия успешных операций надводных морских дронов Sea Baby заставила российские корабли и субмарины покинуть Севастопольскую бухту во временно оккупированном Крыму.

Кстати, в ночь на 2 августа 2024 года Вооруженные силы Украины с помощью ракет Storm Shadow уничтожили российскую подводную лодку Б-237 "Ростов-на-Дону", находившуюся в Килен-бухте на территории оккупированного Севастополя.

Первый в истории случай: СБУ взорвала вражескую подлодку в Новороссийске

Смотрите видео уничтожения подлодки

Какая основная цель ударов ВСУ по России - мнение эксперта

Как писал Главред, глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак заявил, что ближайшей задачей Вооруженных сил Украины является создание условий для масштабных перебоев с электроснабжением в европейской части России, прежде всего в Москве.

Он пояснил, что российская энергосистема существенно отличается от украинской и при этом является значительно более уязвимой. По оценке эксперта, для достижения отключений электроэнергии хотя бы на части территории Москвы, в частности в районах, где сосредоточены центры принятия решений, необходимо нанести еще несколько десятков прицельных ударов по объектам генерации и распределения электроэнергии, которые питают столицу РФ.

Удары по России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 14 декабря на территории России прогремели взрывы сразу в нескольких регионах. По сообщениям росСМИ, беспилотники атаковали нефтебазу в Урюпинске Волгоградской области, Смоленскую ГРЭС, а также два нефтеперерабатывающих предприятия - в Ярославле и Краснодарском крае. Кроме того, дроны двигались в направлении Москвы.

В ночь на 13 декабря Минобороны РФ заявило о якобы уничтожении 41 дрона над пятью областями и временно оккупированным Крымом, однако не предоставило никаких комментариев относительно возможных поражений стратегических объектов. О попадании на территории страны-агрессора сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Ранее, в ночь на 8 декабря, в Минобороны РФ тогда отчитались о якобы сбитии 67 беспилотников над 11 регионами, однако местные жители и СМИ сообщали о вероятных попаданиях и ощутимых последствиях по меньшей мере в двух областях.

Другие новости:

Дроны Sea Baby - что о них известно

Sea Baby (в переводе с английского -  "Морской малыш") — это украинский многоцелевой беспилотный надводный аппарат.

Дрон разработан во время полномасштабного российского вторжения в Украину. По версии Службы безопасности Украины, идея создания беспилотных ударных дронов принадлежит бригадному генералу СБУ на псевдо "Хантер", передает Википедия.

Первые модели были созданы к июлю 2022 в коллаборации со специалистами ВМСУ и некой частной компанией. Позже в СБУ решили разрабатывать беспилотники самостоятельно, результатом чего стал Sea Baby, а эта частная компания позже создала беспилотный надводный аппарат "MAGURA" для ГУР.

6 марта 2024 года бригадный генерал военной контрразведки СБУ Иван Лукашевич представил первый из БНА с названием "Авдеевка", который стал мощнее прошлых образцов. В СБУ рассказали, что этот беспилотник многоразовый и имеет собственное вооружение, с помощью которого может поражать цели и помогать более дешевым беспилотникам.

СБУ активно применяли дроны Sea Baby против российских оккупантов в Черном море.

17 июля 2023 два дрона Sea Baby атаковали Крымский мост.

14 сентября 2023 года, вероятно, был поражен малый ракетный корабль "Самум". Позже появилось видео буксировки корабля с заметным креном.

В октябре 2023 года повреждения от атаки Sea Baby получили патрульный корабль проекта 22160 "Павел Державин", буксир "Профессор Николай Муру", а в декабре — гидрографический катер "Владимир Козицкий".

Черноморский флот Новороссийск черноморский флот РФ новости Украины новости Украины и мира
