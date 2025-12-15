Первый в истории случай: СБУ взорвала вражескую подлодку в Новороссийске

На борту подлодки находились четыре пусковые установки крылатых ракет "Калибр".

Подводные дроны "Sub Sea Baby" взорвали российскую подлодку

На борту подлодки находились четыре пусковые установки ракет "Калибр"

Служба безопасности Украины заявила о проведении специальной операции в порту Новороссийска, во время которой подводные дроны "Sub Sea Baby" взорвали российскую подлодку класса 636.3 "Варшавянка", известную по классификации НАТО как Kilo. В СБУ отметили, что это первый в истории случай поражения подлодки с помощью подводных дронов. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным спецслужбы, в результате взрыва субмарина получила критические повреждения и фактически была выведена из строя. На борту подлодки находились четыре пусковые установки крылатых ракет "Калибр", которые Россия использует для ударов по территории Украины.

"Это была совместная операция 13-го Главного управления военной контрразведки СБУ и Военно-морских сил Украины", - уточнили в СБУ.

Стоимость подлодки класса "Варшавянка", по оценкам СБУ, составляет около 400 млн долларов США. С учетом международных санкций строительство аналогичной субмарины в настоящее время может стоить до 500 млн. долларов. Этот класс подлодок также имеет неофициальное название "Черная дыра" из-за способности корпуса поглощать звуки и оставаться малозаметным для сонарных систем, отметили в СБУ.

В спецслужбе напомнили, что пораженная лодка находилась в порту Новороссийска вынужденно, после того как серия успешных операций надводных морских дронов Sea Baby заставила российские корабли и субмарины покинуть Севастопольскую бухту во временно оккупированном Крыму.

Кстати, в ночь на 2 августа 2024 года Вооруженные силы Украины с помощью ракет Storm Shadow уничтожили российскую подводную лодку Б-237 "Ростов-на-Дону", находившуюся в Килен-бухте на территории оккупированного Севастополя.

Как писал Главред, глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак заявил, что ближайшей задачей Вооруженных сил Украины является создание условий для масштабных перебоев с электроснабжением в европейской части России, прежде всего в Москве.

Он пояснил, что российская энергосистема существенно отличается от украинской и при этом является значительно более уязвимой. По оценке эксперта, для достижения отключений электроэнергии хотя бы на части территории Москвы, в частности в районах, где сосредоточены центры принятия решений, необходимо нанести еще несколько десятков прицельных ударов по объектам генерации и распределения электроэнергии, которые питают столицу РФ.

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 14 декабря на территории России прогремели взрывы сразу в нескольких регионах. По сообщениям росСМИ, беспилотники атаковали нефтебазу в Урюпинске Волгоградской области, Смоленскую ГРЭС, а также два нефтеперерабатывающих предприятия - в Ярославле и Краснодарском крае. Кроме того, дроны двигались в направлении Москвы.

В ночь на 13 декабря Минобороны РФ заявило о якобы уничтожении 41 дрона над пятью областями и временно оккупированным Крымом, однако не предоставило никаких комментариев относительно возможных поражений стратегических объектов. О попадании на территории страны-агрессора сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Ранее, в ночь на 8 декабря, в Минобороны РФ тогда отчитались о якобы сбитии 67 беспилотников над 11 регионами, однако местные жители и СМИ сообщали о вероятных попаданиях и ощутимых последствиях по меньшей мере в двух областях.

Дроны Sea Baby - что о них известно Sea Baby (в переводе с английского - "Морской малыш") — это украинский многоцелевой беспилотный надводный аппарат. Дрон разработан во время полномасштабного российского вторжения в Украину. По версии Службы безопасности Украины, идея создания беспилотных ударных дронов принадлежит бригадному генералу СБУ на псевдо "Хантер", передает Википедия. Первые модели были созданы к июлю 2022 в коллаборации со специалистами ВМСУ и некой частной компанией. Позже в СБУ решили разрабатывать беспилотники самостоятельно, результатом чего стал Sea Baby, а эта частная компания позже создала беспилотный надводный аппарат "MAGURA" для ГУР. 6 марта 2024 года бригадный генерал военной контрразведки СБУ Иван Лукашевич представил первый из БНА с названием "Авдеевка", который стал мощнее прошлых образцов. В СБУ рассказали, что этот беспилотник многоразовый и имеет собственное вооружение, с помощью которого может поражать цели и помогать более дешевым беспилотникам. СБУ активно применяли дроны Sea Baby против российских оккупантов в Черном море. 17 июля 2023 два дрона Sea Baby атаковали Крымский мост. 14 сентября 2023 года, вероятно, был поражен малый ракетный корабль "Самум". Позже появилось видео буксировки корабля с заметным креном. В октябре 2023 года повреждения от атаки Sea Baby получили патрульный корабль проекта 22160 "Павел Державин", буксир "Профессор Николай Муру", а в декабре — гидрографический катер "Владимир Козицкий".

