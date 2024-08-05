Вопрос времени: РФ может потерять еще четыре подводные лодки - Defence Express

Севастопольский морской завод является основным ремонтным заводом подводных лодок в Черном море в РФ. Однако он находится в зоне поражения ВСУ.

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Подводная лодка "Ростов-на-Дону" пошла ко дну/ Коллаж: Главред, фото: t.me/CITeam, x.com/egetulca

Все подводные лодки РФ остались без возможности полноценного ремонта. Когда страна-агрессор останется без еще как минимум четырех подлодок - лишь вопрос времени. Дело в том, что для ремонта их нужно загнать оккупированный Севастополь, который находится в зоне поражения ВСУ.

Как пишет Defence Express, поражение подводной лодки "Ростов-на-Дону" Черноморского флота РФ выявило проблему — у врага нет возможности ремонтировать свои подводные лодки в Черном море.

В сентябре 2023 года "Ростов-на-Дону" попал под удар крылатых ракет Storm Shadow/SCALP - тогда лодка находилась в сухом доке Севастопольского морского завода.

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В июне 2024 года лодку смогли кое-как отремонтировать и перевели в Килен-бухту, где расположен 13-й судоремонтный завод. Именно там, во время продолжения ремонтных работ на плаву эта подводная лодка, очевидно, и была потоплена.

"Сейчас у Сил обороны Украины есть доказанная возможность уничтожения российских подводных лодок в пока оккупированном Севастополе, которые находятся не только в сухом доке, но и в "стенке". И это очень важный аспект, потому что в Черном море у РФ находится еще три подводные лодки аналогичного проекта "Варшавянка": Б-265 "Краснодар", Б-268 "Великий Новгород" и Б-271 "Колпино", а также проекта "Палтус": Б-871 "Алроса" (возможность применения ракет "Калибр" под вопросом)", — пишут аналитики.

Севастопольский морской завод является основным ремонтным заводом подводных лодок в Черном море в РФ. Для тех работ, которые он не мог выполнять, российские подводные лодки делали круг вокруг Европы, чтобы пройти плановые ремонты на "Кронштадтском морском заводе".

Сейчас для всех российских подводных лодок возможность выхода из Черного моря отсутствует из-за перекрытия Босфора Турцией.

Также под сомнением и то, что они могут "убежать" через "черный ход" — через Азовское море и Дон.

Сейчас единственная альтернатива — это судоремонтный завод в Новороссийске. Однако там никогда не занимались ремонтом подводных лодок. Кроме этого, это не профиль и для судостроительных и ремонтных предприятий в Керчи, которые также находятся в зоне поражения.

Таким образом сейчас все подводные лодки РФ остались без возможности полноценного ремонта, потому что для этого их необходимо загнать под удар в оккупированный Севастополь.

"Конечно это не означает, что в РФ уже "завтра" все подводные лодки станут у причала. Но вывод из строя четырех подводных лодок РФ — это лишь вопрос времени. И чем дольше Б-265 "Краснодар", Б-268 "Великий Новгород" и Б-271 "Колпино" находятся без ремонта, тем больше вероятность того, что они, как минимум, не смогут выйти в море, а как максимум — потерпят крушение под водой", — считают аналитики Defence Express.

Атаки на Черноморский флот РФ и последствия для врага Украина уничтожила 33% боевых кораблей Черноморского флота РФ за время полномасштабного вторжения России, отчитался Стратком ВСУ. В январе глава Управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что северная часть Черного моря уже пребывает под контролем Украины и газодобывающие платформы в том числе. В феврале 2024 года в разведки Великобритании заявили, что упешные атаки Украины в Черном море постоянно заставляют Черноморский флот России отступать. После прекращения зерновой инициативы, Украина сумела установить свое доминирование в западной части Черного моря. Кроме того, работа ЧФ РФ сейчас сильно осложнена из-за действий украинских военных. В частности, у оккупантов возникли проблемы с оснащением кораблей ракетами. Флот российских захватчиков оказался фактически отрезанным от запасов "Калибров", которыми они ранее часто били по украинской инфраструктуре.

РФ потеряла Черноморский флот - что ивестно

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В Госдуме страны-агрессора России депутат Евгений Федоров рассказал правду о том, что Черноморский флот хоть сейчас и существует физически, однако полностью разгромлен.

Черноморский флот страны-агрессора России был вынужден перебазировать почти все свои боеспособные корабли из оккупированного Крыма в другие места, а его главный военно-морской центр становится неэффективным из-за атак со стороны Киева.

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