РФ потеряла Черноморский флот: у россиян началась истерика

Успешные атаки ВСУ на корабли и стратегически важные объекты Черноморского флота РФ, фактически, уничтожили его. Теперь это пришлось признать россиянам.

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Российские чиновники вынуждены признать полный провал флота РФ в море / Коллаж: Главред, фото: flickr, скрин с видео

В Госдуме страны-агрессора России депутат Евгений Федоров рассказал правду о том, что Черноморский флот хоть сейчас и существует физически, однако полностью разгромлен. Соответствующие кадры его речи опубликовали в сети.

"Российского флота как оперативного механизма на Черном море нет! Ни физически нет, ни с точки зрения его реального боевого присутствия. Это факт. Вспомните, с чего все начиналось. Остров Змеиный помните, что наши морские пехотинцы взяли? Где это все? Где это все? Где продовольственный контроль по соглашению, когда все суда Украины осматривались, в том числе с помощью нашего флота? Сейчас его нет! Они не контролируют Черное море, понимаете? Это факт поражения", - утверждает он.

Российский чиновник утверждает, что якобы изначально предвидел поражение Черноморского флота, когда еще даже остров Змеиный был под контролем России и готовилась высадка десанта в Одессе. Сегодня в РФ предпочитают не вспоминать об этих планах.

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Начало полной неудачи РФ заложили именно ВСУ, уничтожив флагман РФ - ракетный крейсер "Москву", а затем, применив плавучие беспилотники со взрывчаткой, начали выбивать военные корабли РФ один за другим. В результате сейчас на территории временно оккупированного Крыма нет ни одного военного корабля России.

Атаки на Черноморский флот РФ и последствия для врага Украина уничтожила 33% боевых кораблей Черноморского флота РФ за время полномасштабного вторжения России, отчитался Стратком ВСУ. В январе глава Управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что северная часть Черного моря уже находится под контролем Украины, в том числе газодобывающие платформы. В феврале 2024 года в разведке Великобритании заявили, что успешные атаки Украины в Черном море постоянно заставляют Черноморский флот России отступать. После прекращения зерновой инициативы, Украина сумела установить свое доминирование в западной части Черного моря. Кроме того, работа ЧФ РФ сейчас сильно затруднена из-за действий украинских военных. В частности, у оккупантов возникли проблемы с оснащением кораблей ракетами. Флот российских захватчиков оказался фактически отрезанным от запасов "Калибров", которыми они ранее часто били по украинской инфраструктуре.

Уничтожение Черноморского флота РФ - последние новости

Ранее стало известно, что успехи ВСУ в Черном море не только в, фактически, уничтожении флота страны-агрессора России, но и частичном контроле над акваторией.

Напомним, Черноморский флот страны-агрессора России был вынужден перебазировать почти все свои боеспособные корабли из оккупированного Крыма в другие места, а его главный военно-морской центр становится неэффективным из-за атак со стороны Киева.

Накануне стало известно, что Украина уничтожила почти три десятка кораблей Черноморского флота РФ. Основными целями ударов ВСУ были ракетоносцы, поскольку они представляют наибольшую угрозу.

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