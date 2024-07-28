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РФ потеряла Черноморский флот: у россиян началась истерика

Анна Косик
28 июля 2024, 03:34
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Успешные атаки ВСУ на корабли и стратегически важные объекты Черноморского флота РФ, фактически, уничтожили его. Теперь это пришлось признать россиянам.
Федоров, флот РФ
Российские чиновники вынуждены признать полный провал флота РФ в море / Коллаж: Главред, фото: flickr, скрин с видео

В Госдуме страны-агрессора России депутат Евгений Федоров рассказал правду о том, что Черноморский флот хоть сейчас и существует физически, однако полностью разгромлен. Соответствующие кадры его речи опубликовали в сети.

"Российского флота как оперативного механизма на Черном море нет! Ни физически нет, ни с точки зрения его реального боевого присутствия. Это факт. Вспомните, с чего все начиналось. Остров Змеиный помните, что наши морские пехотинцы взяли? Где это все? Где это все? Где продовольственный контроль по соглашению, когда все суда Украины осматривались, в том числе с помощью нашего флота? Сейчас его нет! Они не контролируют Черное море, понимаете? Это факт поражения", - утверждает он.

Российский чиновник утверждает, что якобы изначально предвидел поражение Черноморского флота, когда еще даже остров Змеиный был под контролем России и готовилась высадка десанта в Одессе. Сегодня в РФ предпочитают не вспоминать об этих планах.

видео дня

Начало полной неудачи РФ заложили именно ВСУ, уничтожив флагман РФ - ракетный крейсер "Москву", а затем, применив плавучие беспилотники со взрывчаткой, начали выбивать военные корабли РФ один за другим. В результате сейчас на территории временно оккупированного Крыма нет ни одного военного корабля России.

Атаки на Черноморский флот РФ и последствия для врага

Украина уничтожила 33% боевых кораблей Черноморского флота РФ за время полномасштабного вторжения России, отчитался Стратком ВСУ.

В январе глава Управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что северная часть Черного моря уже находится под контролем Украины, в том числе газодобывающие платформы.

В феврале 2024 года в разведке Великобритании заявили, что успешные атаки Украины в Черном море постоянно заставляют Черноморский флот России отступать. После прекращения зерновой инициативы, Украина сумела установить свое доминирование в западной части Черного моря.

Кроме того, работа ЧФ РФ сейчас сильно затруднена из-за действий украинских военных. В частности, у оккупантов возникли проблемы с оснащением кораблей ракетами. Флот российских захватчиков оказался фактически отрезанным от запасов "Калибров", которыми они ранее часто били по украинской инфраструктуре.

Уничтожение Черноморского флота РФ - последние новости

Ранее стало известно, что успехи ВСУ в Черном море не только в, фактически, уничтожении флота страны-агрессора России, но и частичном контроле над акваторией.

Напомним, Черноморский флот страны-агрессора России был вынужден перебазировать почти все свои боеспособные корабли из оккупированного Крыма в другие места, а его главный военно-морской центр становится неэффективным из-за атак со стороны Киева.

Накануне стало известно, что Украина уничтожила почти три десятка кораблей Черноморского флота РФ. Основными целями ударов ВСУ были ракетоносцы, поскольку они представляют наибольшую угрозу.

Другие новости об успехах ВСУ:

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