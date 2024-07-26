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ВСУ отбили одну из крупнейших атак оккупантов на западе Донецкой области - ISW

Алёна Воронина
26 июля 2024, 08:44
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Российские захватчики осуществили усиленную механизированную атаку численностью до батальона возле Константиновки.
ВСУ отбили одну из крупнейших атак оккупантов на западе Донецкой области - ISW
ВСУ отбили одну из крупнейших атак оккупантов на западе Донетчины/ коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, минобороны РФ

Украинские войска отбили одну из крупнейших механизированных атак страны-агрессора России с октября 2023 года на западе Донецкой области. Это произошло в среду, 24 июля, сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Российские захватчики осуществили усиленную механизированную атаку численностью до батальона возле города Константиновка в Краматорском районе Донецкой области. Перед тем, как осуществить такую атаку, оккупанты продвинулись к юго-восточной окраине населенного пункта.

В украинской бригаде, которая действует на Кураховском направлении, рассказали, что войска РФ во время этой атаки одновременно задействовали 11 танков, 45 боевых бронированных машин, 12 мотоциклов, а также редкую боевую машину "Терминатор". Наступление осуществляли около 200 человек личного состава с нескольких тактических направлений.

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Украинские военные заметили механизированные колонны РФ на расстоянии, осуществляя воздушную разведку. После этого ВСУ отбили наступление оккупантов артиллерией, беспилотниками, а также с помощью минных полей.

Защитники Украины во время боя повредили или уничтожили шесть российских танков, семь боевых бронированных машин и все 12 мотоциклов. Когда первая волна техники была уничтожена, враг отступил.

Аналитики ISW выразили мнение, что оккупанты могли намереваться продвинуться дальше к Константиновке, имея целью затем захватить этот населенный пункт, а также захватчики вероятно хотят перерезать шоссе Т-0524 Угледар-Константиновка.

В ISW отметили, что российские источники уже давно определили перекрытие шоссе Т-0524 и нарушение украинских наземных линий связи с Угледаром как основную тактическую цель на этом направлении.

При этом в Институте изучения войны прогнозируют, что российским оккупантам, скорее всего, не удастся достичь оперативно значимых успехов в этом районе в ближайшем будущем.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Война в Украине - последние новости

Ранее офицер 26-й артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников рассказал, существует ли угроза окружения Часового Яра. Российские оккупанты пытаются продвинуться на флангах в направлении города, говорит Калашников.

Напомним, РФ атаковала дронами инфраструктуру и общежитие в Черниговской области. Российские "шахеды" ударили по Нежину. Вражеская атака не осталась без последствий.

В DeepState сообщили, что оккупанты продвинулись вблизи пяти поселков на Донбассе. Наибольшую активность оккупанты имели на Покровском направлении.

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