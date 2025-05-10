Пакистан начал широкомасштабную военную операцию против Индии и созвал заседание по "ядерке"

В Пакистане созвали заседание Национального командного органа, который контролирует ядерный арсенал.

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Пакистан начал большую военную операцию против Индии и созвал заседание по "ядерке"/ коллаж: Главред, фото: скрин с видео, depositphotos.com/ua

Кратко:

Пакистан объявил, что начинает против Индии широкомасштабную военную операцию

Также в Пакистане созвали заседание Национального командного органа, который контролирует ядерный арсенал

Пакистан в ночь на 10 мая объявил о начале широкомасштабной военной операции в ответ на агрессию со стороны Индии. Об этом сообщило правительство Пакистана в соцсети Х.

"Операция "Баньян Аль-Марсус" началась", - говорится в сообщении пакистанского правительства.

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Этот термин взят из Корана и означает крепкую, единую структуру.

Государственное телевидение Пакистана сообщило, что пакистанские военные начали действия в ответ на "индийскую агрессию".

Объявление о начале такой военной операции прозвучало вскоре после того, как в Пакистане заявляли, что Индия атаковала их военные авиабазы.

Также в Пакистане заявили, что они нанесли удары по индийскому аэродрому Патанкот и военно-воздушной базе Удхампур.

Пакистан созвал заседание органа, который контролирует ядерный арсенал

После объявления о начале военной операции против Индии в Пакистане созвали срочное заседание Национального командного органа, который отвечает за ядерный арсенал страны. Такое заседание инициировал премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, сообщает Reuters.

Согласно сообщению агентства, пакистанский премьер объявил, что созывает заседание высшего органа гражданских и военных чиновников, который принимает ключевые решения в сфере национальной безопасности, в частности связанных с ядерным арсеналом страны.

G7 призывает Индию и Пакистан к сдержанности и диалогу

Страны-участницы Группы семи призвали Индию и Пакистан начать диалог для мирного решения конфликта. Об этом говорится в заявлении G7, которое было обнародовано на сайте правительства Канады.

"Мы призываем к немедленной деэскалации и поощряем обе страны к прямому диалогу для поиска мира. Мы продолжаем внимательно следить за развитием событий и выражаем нашу поддержку быстрому и длительному дипломатическому решению", - говорится в документе.

Государства G7 также призвали Индию и Пакистан к "максимальной сдержанности", отметив, что дальнейшая военная эскалация будет серьезно угрожать региональной стабильности.

Конфликт между Индией и Пакистаном - последние новости

В конце апреля этого года в Пакистане предупреждали о готовности Индии к "военной агрессии". По словам пакистанского чиновника, на это указывают разведданные, которые он назвал "достоверными".

Вечером 6 мая Вооруженные силы Индии нанесли ракетные удары по Пакистану. Взрывы были слышны в районе спорного Кашмира. Операция, получившая название Операция Синдур, длилась 25 минут - с 1:05 до 1:30 ночи по местному времени. Эти удары стали самыми дальними ударами Индии по территории Пакистана со времен войны 1971 года.

Напомним, Главред рассказал все детали о нападении Индии на Пакистан - что стало причиной конфликта и как отреагировал мир.

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