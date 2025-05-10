Воздушное пространство закрывается: названа дата вероятного запуска "Орешника"

Уже через несколько дней над полигоном "Капустин Яр" будет почти на сутки закрыто воздушное пространство.

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РФ закрывает воздушное пространство над Капустиным Яром / Коллаж: Главред, фото: Defense Express, сайт Кремля

Что известно:

РФ может готовиться к удару "Орешником"

РФ закрывает воздушное пространство над Капустиным Яром

Российские оккупанты могут готовиться к удару ракетой Орешник по Украине. Об этом свидетельствует запланированное закрытие воздушного пространства в районе российского полигона "Капустин Яр". Именно оттуда ранее происходил запуск ракеты такого типа. Соответствующее сообщение опубликовал российский NOTAM-центр, пишет аналитический Telegram-канал Aeris Rimor.

Отмечается, что воздушное пространство будет временно закрыто в период с 6:00 12 мая до 4:00 13 мая. В течение этого времени летать в этой зоне смогут только воздушные суда, имеющие спецразрешение МО РФ.

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В сообщении российского центра указан код BO в поле PURPOSE, который используется для боевых или испытательных стрельб. Предел высот SFC-UNL может свидетельствовать о том, что соответствующий объект может подниматься выше стратосферы. Именно такая высота необходима для применения межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет средней дальности.

Время подлета межконтинентальной баллистической ракеты / Инфографика Главред

"Из предыдущего опыта это чаще всего связано с ракетными испытаниями. Перед самым запуском россияне часто добавляют NOTAMы над дальними участками траектории... Эти сообщения не означают, что РФ гарантированно применит что-то типа "Орешника". Это просто предупреждение и оно может касаться испытаний. Будьте бдительны", - пишут аналитики.

Ракетная атака на Украину - последние новости

Как писал Главред, росСМИ писали со ссылкой на источники, что Путин якобы поручил Минобороны определить цели в Киеве для удара Орешником в ответ на атаки ВСУ в День победы.

Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации, экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука считает, что Россия вполне может ударить по Киеву Орешником и Украина может быть вынуждена воздержаться от ударов по Москве.

Генерал-майор запаса Виктор Ягун сказал, что Орешник - это экспериментальное оружие, и оно не стоит на вооружении армии Российской Федерации. По данным иностранных спецслужб, таких ракет было всего пять: две из них были собраны полностью, три - разобраны.

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