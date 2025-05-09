США мощно давят на РФ: в ОП рассказали, на каком этапе переговоры о перемирии

США подготовили законопроект о санкциях против РФ, если Путин не согласится на перемирие.

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На каком этапе переговоры о прекращении огня / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Что известно:

Ермак сказал, на каком этапе переговоры о перемирии

США давят на РФ, готов законопроект о санкциях

Продолжаются консультации по прекращению огня в Украине на срок 30 дней. России грозят мощные санкции в случае отказа. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Вопрос о месячном прекращении огня обсуждать президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора 8 мая.

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"Мы рассматриваем различные варианты. Главное, что Соединенные Штаты и другие наши стратегические партнеры, такие как Великобритания, Франция, Германия и другие они это поддерживают и тоже говорят с Соединенными Штатами", - сказал Ермак.

Он отметил, что сейчас РФ под угрозой введения мощных санкций в случае отказа от прекращения огня.

"Именно поэтому сегодня этот процесс на этапе определения, когда начнется процесс дополнительного давления, если РФ не примет этих условий. В первую очередь очень сильные санкции. Законопроекты готовы в Конгрессе Соединенных Штатов", - сказал Ермак.

Смотрите видео о переговорах о прекращении огня в Украине:

На каком этапе переговоры о прекращении огня / фото: скриншот

Глава ОП убежден, что процесс не будет двигаться медленно, ведь Украина имеет проактивную позицию.

"Мы не забываем, что у нас продолжается эта ужасная война. Мы все хотим ее закончить и хотим закончить ее справедливо и устойчивым миром, который бы был обеспечен сильными и юридическими гарантиями безопасности для нашей страны", - сказал Ермак.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, ранее президент США Дональд Трамп допустил, что достижение мирного соглашения между Украиной и Россией может оказаться недостижимым, поскольку между сторонами есть "огромная ненависть". При этом Трамп все же верит, что соглашение о мире может быть "достаточно близким".

Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время Мюнхенской встречи лидеров в США заявил, что Вашингтон стремится инициировать диалог между Украиной и Россией. По его словам, США ведут переговоры с обеими сторонами, чтобы выяснить их позиции относительно возможного завершения войны, в частности понять требования России.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Кремль ожидает от Киева сигнала о готовности возобновить прямые переговоры.

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Кто такой Андрей Ермак Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

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