Распад Украины и территориальные уступки: у Трампа сделали новое громкое заявление

Вице-президент США Джей Ди Вэнс угрожает выходом США из переговорного процесса, если Путин будет вести переговоры недобросовестно.

https://glavred.info/politics/raspad-ukrainy-i-territorialnye-ustupki-u-trampa-sdelali-novoe-gromkoe-zayavlenie-10663049.html Ссылка скопирована

Джей Ди Вэнс сделал новое заявление / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот из видео, сайт Кремля

Россия не может рассчитывать на украинские территории, которые они еще даже не захватили. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью FoxNews.

Он добавил, все знали, что РФ будет слишком много просить из-за своих продвижений на фронте. При этом он признался, что дела о прекращении огня "идут не очень хорошо".

"Россия не может рассчитывать на то, что ей отдадут территорию, которую она еще даже не захватила", - сказал Джей Ди Вэнс.

видео дня

Он отметил, что США не хотят, чтобы Украина распалась.

"Мы не хотим распада Украины. Мы хотим, чтобы Украина оставалась суверенной страной", - добавил он.

В то же время Джей Ди Вэнс угрожает выходом США из переговорного процесса, если Путин будет вести их недобросовестно. При этом США до сих пор хочет положить на стол переговоров "конкретный мирный план". Сейчас все зависит только от позиции РФ и ее условий.

"Посмотрим, что из этого получится, конечно, но мы знали, что Россия будет просить слишком много, потому что в России восприятие ситуации базируется на том, что они побеждают в войне. И, конечно, украинцы хотели бы прекратить огонь частично из-за того, что последние несколько месяцев для них дела шли не очень хорошо... То, что украинцы предлагают конкретное предложение, - это прорыв. Но мы должны попытаться сблизить эти стороны, чтобы достичь длительного мира. Поэтому продолжим работать над этим, пока не решим, что в конечном итоге не сможем достичь большего прогресса", - сказал Джей Ди Вэнс.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, ранее президент США Дональд Трамп допустил, что достижение мирного соглашения между Украиной и Россией может оказаться недостижимым, поскольку между сторонами есть "огромная ненависть". При этом Трамп все же верит, что соглашение о мире может быть "достаточно близким".

Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время Мюнхенской встречи лидеров в США заявил, что Вашингтон стремится инициировать диалог между Украиной и Россией. По его словам, США ведут переговоры с обеими сторонами, чтобы выяснить их позиции относительно возможного завершения войны, в частности понять требования России.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Кремль ожидает от Киева сигнала о готовности возобновить прямые переговоры.

Другие новости:

Кто такой Джей Ди Вэнс Джеймс Дэвид Вэнс родился 2 августа 1984 года в Мидлтауне, Огайо. Американский предприниматель и политик-республиканец. Сенатор США от штата Огайо с 2023 года. 15 июля 2024 года кандидат в президенты США Дональд Трамп объявил о выборе Вэнса кандидатом в вице-президенты от Республиканской партии на выборах 2024 года.

В случае победы Трампа в ноябре 2024 года Вэнс станет самым молодым вице-президентом со времен Ричарда Никсона и, возможно, будет одним из фаворитов президентской гонки 2028 года. Джей Ди Вэнс из штата Огайо принял популистскую программу экс-президента США после многих лет его критики, заработав себе немало "бонусов" внутри Республиканской партии. Именно поддержка Трампа помогла ему попасть в Конгресс. Вэнс критиковал Трампа в 2016 году, а через шесть лет Трамп публично унизил Вэнса - даже после того, как поддержал его на выборах 2022 года. В Сенате Вэнс был откровенным сторонником Трампа и часто голосовал в поддержку интересов экс-президента.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред