Киев провел переговоры с Уиткоффом и Келогом о 30-дневном перемирии: что известно

Тридцатидневное перемирие - это тест на искренность, заявил Андрей Ермак.

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Ермак рассказал о переговорах с западными партнерами / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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Украина провела переговоры с США, ЕС и странами Балтии

Полное прекращение огня - первый шаг к справедливому миру

Стороны обсудили инструменты давления на Россию

Украина провела серию онлайн-встреч с партнерами США, ЕС, Северной Европы и Балтии по 30-дневному перемирию. В переговорах принимали участие спецпредставители президента США Стивен Уиткофф и Кит Келлог.

Глава Офиса президента Андрей Ермак написал в Telegram, Украина во время переговоров отметила, что полное и безусловное прекращение огня должно стать первым шагом к справедливому и устойчивому миру. В то же время предложение Кремля относительно так называемого "трехдневного перемирия" касалось только безопасного проведения парада в Москве и было политической манипуляцией.

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"Обсудили и инструменты давления в случае, если Россия откажется от инициативы или нарушит договоренности. Тридцатидневное перемирие - это тест на искренность. Если Москва действительно хочет мира - время действовать. Если выберет эскалацию - ответ должен быть общим и решительным", - добавил Ермак.

Глава ОП также добавил, что Украина поддерживает законопроект сенатора Линдси Грэма о вторичных санкциях против России.

Отметим, на переговорах присутствовали: Стивен Уиткофф и Кит Келлог, дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн,советник премьер-министра Великобритании Джонатан Пауэлл, советник канцлера Германии Гюнтер Зауттер.

С украинской стороны во встречах принимали участие глава МИД и Минобороны Рустем Умеров и Андрей Сибига, заместитель председателя Офиса президента Игорь Жовква, операционный директор Bring Kids Back UA Дарья Заривна, внештатный советник главы Офиса президента Александр Бевз.

Спецпредставители Трампа Стивен Уиткофф и Кит Келлог / Инфографика: Главред

Перемирие на День победы - что известно

Как сообщал Главред, российский лидер Владимир Путин объявил о трехдневном так называемом "перемирии" по случаю празднования Дня победы. Согласно его приказу, российские войска должны прекратить боевые действия на эти даты.

В Кремле объявили о прекращении огня в период с 00:00 8 мая и до 00:00 в ночь на 11 мая.

Военный обозреватель Богдан Мирошников заявил, что несмотря на обещания Кремля прекратить огонь ко Дню победы 9 мая уже в течение первых семи минут "перемирия" российская армия несколько раз ударила реактивными системами залпового огня по прифронтовым районам и линиям боевого соприкосновения.

Ранее росСМИ писали со ссылкой на источники, что Путин якобы поручил Минобороны определить цели в Киеве для удара "Орешником" в ответ на атаки ВСУ в День победы.

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