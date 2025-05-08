Путин объявил перемирие на три дня: стало известно, соблюдают ли оккупанты тишину

В Кремле объявили о прекращении огня в период с 00:00 8 мая и до 00:00 в ночь на 11 мая.

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Перемирие должно было начаться после полуночи 8 мая / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Несмотря на обещания Кремля прекратить огонь ко Дню победы 9 мая уже в течение первых семи минут "перемирия" российская армия несколько раз ударила реактивными системами залпового огня по прифронтовым районам и линиям боевого соприкосновения. Об этом сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников в своем Telegram-канале ночью 8 мая.

Перемирие должно было начаться после полуночи 8 мая и продлиться три дня. В Министерстве иностранных дел России заявляли, что в это время оккупанты не будут стрелять.

Стоит отметить, что после полуночи 8 мая мониторинговые каналы не зафиксировали в воздушном пространстве Украины ударных БпЛА, однако бои не прекратились.

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"Бои на земле не прекращаются. И не будут прекращаться. Покровское, торецкое, часовярское, константиновское, сумское, курское, белгородское, купянское и лиманское направления - нигде ожидаемо нет тишины", - написал Мирошников.

"За первые 7 минут "перемирия" оккупант уже несколько раз ударил из РСЗО по прифронтовым районам и по ЛБЗ. Бои на земле не прекращаются. И не будут прекращаться", — отметил он.

Около 04:00 часов утра в Telegram-канале Воздушных сил Украины предупредили об активности российской авиации на восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей. В Донецкой области объявили воздушную тревогу.

Около 05:00 часов местные каналы сообщили, что оккупационная армия ударила по жилому девятиэтажному дому в Константиновке.

Уже утром 8 мая в областной прокуратуре сообщили, что удар по Константиновке был нанесен 7 мая в 22:50.

"Войска РФ атаковали Константиновку с использованием ФАБ-250 с модулем УМПК. Средство поражения попало по многоквартирному дому. В результате авиаудара ранены трое мужчин 46, 47 и 74 лет и 47-летняя женщина. У них диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения, ушиб и переохлаждение", - говорится в сообщении.

Вечером 7 мая РФ ударила по Константиновке / Фото: t.me/tipkonst

Еще восемь гражданских в возрасте от 41 до 75 лет получили легкие телесные повреждения. Их деблокировали спасатели. Пострадавшим предоставлена ​​медицинская помощь.

Еще одна горожанка, вероятно, находится под завалами.

В населенном пункте повреждены 3 многоквартирных дома и магазин.

В Константиновке разрушен жилой дом / Фото: t.me/tipkonst

В Сумской области также было неспокойно. Воздушная тревога была объявлена около 02:00. Воздушные силы предупредили об угрозе применения вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

Около 02:45 и 03:30 российская армия пускала управляемые авиационные бомбы (КАБ) по территории Сумщины.

В целом, ночью первого дня "перемирия Путина" воздушных тревог по Украине практически не объявляли. Стратегическая авиация России была неактивной. ВС РФ завели свои ракетоносители в порты базирования.

Перемирие на День победы - что известно

Как сообщал Главред, российский лидер Владимир Путин объявил о трехдневном так называемом "перемирии" по случаю празднования Дня победы. Согласно его приказу, российские войска должны прекратить боевые действия на эти даты.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия сознательно избегает настоящего прекращения огня и не завершит войну без мощного международного давления, поэтому санкции против РФ должны сохраняться и усиливаться. Он напомнил, что Россия уже 54 дня игнорирует предложение США о полном прекращении огня.

6 мая представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что предложение российского диктатора Владимира Путина относительно так называемого "праздничного перемирия" по случаю 9 мая остается в силе. От Украины якобы не поступило сигнала.

Гендиректор Hermitage Capital Management Уильям Браудер считает, что любые заявления кремлевского диктатора о перемирии стоит игнорировать, ведь это ложь. Потому, что даже на Пасху россияне не придерживались объявленного прекращения огня.

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