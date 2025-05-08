Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Путин объявил перемирие на три дня: стало известно, соблюдают ли оккупанты тишину

Анна Ярославская
8 мая 2025, 09:03обновлено 8 мая, 09:49
990
В Кремле объявили о прекращении огня в период с 00:00 8 мая и до 00:00 в ночь на 11 мая.
ВСУ, война
Перемирие должно было начаться после полуночи 8 мая / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Несмотря на обещания Кремля прекратить огонь ко Дню победы 9 мая уже в течение первых семи минут "перемирия" российская армия несколько раз ударила реактивными системами залпового огня по прифронтовым районам и линиям боевого соприкосновения. Об этом сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников в своем Telegram-канале ночью 8 мая.

Перемирие должно было начаться после полуночи 8 мая и продлиться три дня. В Министерстве иностранных дел России заявляли, что в это время оккупанты не будут стрелять.

Стоит отметить, что после полуночи 8 мая мониторинговые каналы не зафиксировали в воздушном пространстве Украины ударных БпЛА, однако бои не прекратились.

видео дня

"Бои на земле не прекращаются. И не будут прекращаться. Покровское, торецкое, часовярское, константиновское, сумское, курское, белгородское, купянское и лиманское направления - нигде ожидаемо нет тишины", - написал Мирошников.

"За первые 7 минут "перемирия" оккупант уже несколько раз ударил из РСЗО по прифронтовым районам и по ЛБЗ. Бои на земле не прекращаются. И не будут прекращаться", — отметил он.

Около 04:00 часов утра в Telegram-канале Воздушных сил Украины предупредили об активности российской авиации на восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей. В Донецкой области объявили воздушную тревогу.

Около 05:00 часов местные каналы сообщили, что оккупационная армия ударила по жилому девятиэтажному дому в Константиновке.

Уже утром 8 мая в областной прокуратуре сообщили, что удар по Константиновке был нанесен 7 мая в 22:50.

"Войска РФ атаковали Константиновку с использованием ФАБ-250 с модулем УМПК. Средство поражения попало по многоквартирному дому. В результате авиаудара ранены трое мужчин 46, 47 и 74 лет и 47-летняя женщина. У них диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения, ушиб и переохлаждение", - говорится в сообщении.

Вечером 7 мая РФ ударила по Константиновке
Вечером 7 мая РФ ударила по Константиновке / Фото: t.me/tipkonst

Еще восемь гражданских в возрасте от 41 до 75 лет получили легкие телесные повреждения. Их деблокировали спасатели. Пострадавшим предоставлена ​​медицинская помощь.

Еще одна горожанка, вероятно, находится под завалами.

В населенном пункте повреждены 3 многоквартирных дома и магазин.

В Константиновке разрушен жилой дом
В Константиновке разрушен жилой дом / Фото: t.me/tipkonst

В Сумской области также было неспокойно. Воздушная тревога была объявлена около 02:00. Воздушные силы предупредили об угрозе применения вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

Около 02:45 и 03:30 российская армия пускала управляемые авиационные бомбы (КАБ) по территории Сумщины.

В целом, ночью первого дня "перемирия Путина" воздушных тревог по Украине практически не объявляли. Стратегическая авиация России была неактивной. ВС РФ завели свои ракетоносители в порты базирования.

Перемирие на День победы - что известно

Как сообщал Главред, российский лидер Владимир Путин объявил о трехдневном так называемом "перемирии" по случаю празднования Дня победы. Согласно его приказу, российские войска должны прекратить боевые действия на эти даты.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия сознательно избегает настоящего прекращения огня и не завершит войну без мощного международного давления, поэтому санкции против РФ должны сохраняться и усиливаться. Он напомнил, что Россия уже 54 дня игнорирует предложение США о полном прекращении огня.

6 мая представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что предложение российского диктатора Владимира Путина относительно так называемого "праздничного перемирия" по случаю 9 мая остается в силе. От Украины якобы не поступило сигнала.

Гендиректор Hermitage Capital Management Уильям Браудер считает, что любые заявления кремлевского диктатора о перемирии стоит игнорировать, ведь это ложь. Потому, что даже на Пасху россияне не придерживались объявленного прекращения огня.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

перемирие война в Украине новости Украины война России и Украины
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
ВСУ провели масштабную операцию: удалось отбросить врага подальше от Харькова

ВСУ провели масштабную операцию: удалось отбросить врага подальше от Харькова

09:49Фронт
Путин объявил перемирие на три дня: стало известно, соблюдают ли оккупанты тишину

Путин объявил перемирие на три дня: стало известно, соблюдают ли оккупанты тишину

09:03Война
Получит ли Украина ракеты Taurus: канцлер Германии заинтриговал заявлением

Получит ли Украина ракеты Taurus: канцлер Германии заинтриговал заявлением

08:13Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Путинист Басков пострадал от украинских беспилотников

Путинист Басков пострадал от украинских беспилотников

Перемирие близко, но Путин является препятствием: в США вышли с резким заявлением

Перемирие близко, но Путин является препятствием: в США вышли с резким заявлением

Китайский гороскоп на сегодня 8 мая: Лошадям - агрессия, Драконам - искушение

Китайский гороскоп на сегодня 8 мая: Лошадям - агрессия, Драконам - искушение

"Сорвало крышу": Алла Пугачева беспощадно поставила Потапа на место

"Сорвало крышу": Алла Пугачева беспощадно поставила Потапа на место

Мокрый снег и заморозки: названа точная дата, когда изменится погода в Украине

Мокрый снег и заморозки: названа точная дата, когда изменится погода в Украине

Последние новости

09:49

ВСУ провели масштабную операцию: удалось отбросить врага подальше от Харькова

09:46

Карта Deep State онлайн за 8 мая: что происходит на фронте (обновляется)

09:38

Александра Кучеренко распрощалась с парижским партнером и примчалась в Киев

09:28

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 8 мая (обновляется)

09:12

ВСУ могли продвинуться в Курской области: в ISW рассказали об успехах Сил обороны

Война в Украине может затихнуть в 2026 году, но затянется, как у Индии с Пакистаном - МорозовВойна в Украине может затихнуть в 2026 году, но затянется, как у Индии с Пакистаном - Морозов
09:03

Путин объявил перемирие на три дня: стало известно, соблюдают ли оккупанты тишину

08:13

Получит ли Украина ракеты Taurus: канцлер Германии заинтриговал заявлением

08:10

Россия начала платить истощением за войну в Украинемнение

08:07

Отказались встречаться: Денисенко и Фединчик проигнорировали заседание суда

Реклама
07:47

"Главная" валюта может измениться: в НБУ сказали, будет ли переход с доллара на евро

07:10

Чем отличаются 2 мальчика: сложная загадка для самых внимательных

06:52

Партизаны провели диверсию: без связи остались военные объекты в Подмосковье

06:00

Почему парад на Красной площади Москвы – законная военная цель для Украинымнение

05:50

Заковыристый тест на IQ: найдите 3 отличия в картинках лучницы за 15 секунд

05:32

Догадываются единицы: что означает странный красный крест на светофоре

05:02

Не только десерт: откуда берут птичье молоко

04:30

Для чего нужны кнопки с "+" и "-" на руле в авто: ответ удивит водителей

03:17

РФ готовится к новым наступлениям: ждать ли перемирия к лету 2025

02:30

Уйдет из жизни или передаст власть: прогноз последнего срока Путина в КремлеВидео

01:53

Конклав не смог избрать нового Папу Римского в 1-ый день голосования – детали

Реклама
01:35

Пенсионеры из 9 областей получат значительную доплату: кому и как начислят деньги

01:30

Тяжелобольная Селин Дион выступит на Евровидении-2025 в Базеле - СМИВидео

00:43

Гороскоп по лунному календарю: что следует обязательно сделать 8 мая

00:35

Украинки не хотят покидать Европу даже после войны – СМИ

00:12

"Я рыдаю, я плачу, меня пробирает": Потап признался, кто его "терзает"

07 мая, среда
23:51

В Украине взлетели цены на топливо: когда стоимость бензина пойдет вниз

23:42

Гаубицы и ракеты для IRIS-T: Германия передала Украине пакет военной помощи

23:32

"Этот мужчина любит меня": Алина Доротюк выходит замуж

23:10

"Мне тяжело": 73-летняя Аллегрова совсем сдала и не в силах выйти на сцену

23:03

"Ты следующая": Барак Обама жестко подшутил над своей женой о смерти

22:48

Обвалились цены на популярный продукт: самая низкая стоимость за последние годы

22:39

"Я не рад": Трамп заявил, что пришло время "принимать решение" по войне в Украине

22:22

Скандал на Евровидении: Ziferblat жестко отреагировали на вопрос о войнеВидео

22:08

Победитель среди шашлыков: рецепт покорит даже самых привередливых гурманов

22:06

Зеленский отреагировал на массированные удары по РФ и выдвинул предложение Путину

22:02

"Победители" в сауне и Маленький принц из Украины: какой была первая репетиция Евровидения-2025

22:00

Массированные удары по России и угрозы Орешником: главные новости Украины (дайджест)

21:36

Сгорели заживо в собственной квартире: в Киеве погибла волонтер вместе с сыномФото

21:32

"Мы хотим мира": Ермак сказал, когда Украина сможет начать переговоры с РФ

21:18

"Кремль не блефует": что может стать целью удара Орешника по Киеву, назван нюанс

Реклама
20:59

Садоводы призвали не выбрасывать пластиковые бутылки: зачем они нужны

20:49

В Украине начнут проверять объявления о вакансиях: за что накажут работодателей

20:32

Принц Луи смешно скопировал старшего брата во время официальной церемонии

20:23

Дороже, чем в европейских странах: в Украине подорожает стоимость обучения в вузах

20:07

Зелень будет свежей неделями: найдено секретное место для хранения

20:01

Что увидели первым: оптическая иллюзия, которая расскажет о вас больше психолога

19:49

"НАТО нам поможет": гендерная советница ВСУ выступает за срочную службу для женщин

19:47

Отменит ли Путин парад в Москве из-за ударов дронов - в СНБО дали ответ

19:39

Можно ли ложиться спать голодным: эндокринолог дал четкий ответ

19:36

Украину накроет снег и мороз: синоптики назвали регионы

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять