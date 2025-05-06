У Путина истерично пригрозили 'ответом' Украине за игнорирование 'перемирия'

Мария Захарова заявила, что "перемирие" должно начаться в полночь с 7 на 8 мая.

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В Кремле пригрозили Украине "адекватным ответом" / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Кратко:

Предложение Путина по "перемирию" на 9 мая остается в силе

Россия якобы готова прекратить огонь на 72 часа с 7 на 8 мая

Россия угрожает "ответом" Украине

Предложение российского диктатора Владимира Путина относительно так называемого "праздничного перемирия" по случаю 9 мая остается в силе. От Украины якобы не поступило сигнала. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, которого цитируют росСМИ.

По словам спикера Путина, инициатива о временном прекращении огня остается "актуальной" и Россия якобы готова на время остановить боевые действия. В то же время Песков пригрозил, что в случае, если "взаимности со стороны Киева не будет, и будут продолжаться попытки нанесения ударов, то сразу же будет адекватный ответ".

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Песков также посетовал, что от украинских властей "не поступило ни одного сигнала" о готовности присоединиться к такому формату прекращения огня. В то же время пресс-секретарь МИД России Мария Захарова объявила, что так называемое "перемирие" должно начаться в полночь с 7 на 8 мая и продлится якобы 72 часа.

Отметим, что Украина неоднократно заявляла о готовности к безусловному прекращению огня - модель, которую предложили США. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что прекращение огня должно быть безусловным и длиться не менее 30 дней, однако РФ отвергает такое предложение.

Прекращение огня - новости по теме

Напомним, российский лидер Владимир Путин объявил о трехдневном так называемом "перемирии" по случаю празднования Дня победы. Согласно его приказу, российские войска должны прекратить боевые действия на эти даты.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия сознательно избегает настоящего прекращения огня и не завершит войну без мощного международного давления, поэтому санкции против РФ должны сохраняться и усиливаться. Он напомнил, что Россия уже 54 дня игнорирует предложение США о полном прекращении огня.

Как сообщал Главред, анонсированное Путиным "перемирие" с 8 по 10 мая имеет пропагандистский характер и является попыткой показать якобы готовность России к переговорам, избежать украинских ударов и сохранить позиции на фронте, отмечает британская разведка. Это напоминает предыдущую инициативу Кремля на Пасху и направлено на снижение риска атак по РФ в праздничные дни.

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Кто такой Дмитрий Песков? Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

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