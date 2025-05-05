'Это звучит не слишком много': Трамп отреагировал на трехдневное 'перемирие'

Американский президент заявил, что в этой войне больше жертв, чем сообщалось.

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Трамп прокомментировал 3-дневное перемирие / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Президент США Дональд Трамп отреагировал на возможное трехдневное "перемирие" РФ и Украины. Он считает это шагом вперед для достижения мира. Об этом он заявил, общаясь с прессой в Белом доме.

"Президент Путин только что объявил трехдневное прекращение огня, что звучит не слишком много, но это много, если знать, с чего мы начинали. У нас был президент, который три года не разговаривал с Путиным, и всего этого не должно было произойти", - сказал Трамп.

К тому же он акцентировал на том, что количество погибших якобы значительно больше, чем сообщалось ранее.

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"Это война, которой никогда не должно было быть, и вы будете очень разочарованы, когда узнаете, что реальное количество погибших гораздо больше, во много раз больше, как я считаю, но гораздо больше, чем те цифры, которые вы публикуете. Это очень, очень смертоносная, ужасная война", - говорит американский президент.

Дональд Трамп считает, что сейчас стороны движутся в правильном направлении для достижения мира.

"Я думаю, мы в хорошем положении, чтобы решить этот конфликт. Они хотят его урегулировать. Украина также хочет его урегулировать", - сказал Трамп.

Перемирие Путина на 9 мая - что известно

Как писал Главред, российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое "перемирие" в честь празднования "Дня победы". По приказу лидера Кремля, "перемирие" объявили в период с 00:00 8 мая и до 00:00 в ночь на 11 мая. В это время оккупанты должны полностью прекратить бои на фронте и атаки по территории Украины.

В то же время Дональд Трамп считает, что нужно добиваться полного и длительного прекращения войны, а не короткие паузы. Кэролайн Левитт из Белого дома выразила разочарование действиями обоих президентов и призвала к диалогу.

Недавно в Минобороны Британии заявили, что анонсированное Путиным трехдневное "перемирие" во время празднования 9 мая имеет пропагандистский характер. Оно является попыткой России показать свою якобы открытость к переговорам, ограничить Украину в возможности осуществлять дальнобойные удары и при этом сохранить свои позиции на фронте.

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