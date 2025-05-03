'Мы готовы начинать с...': Зеленский ответил РФ относительно перемирия и назвал условия

Вкратце:
- Владимир Зеленский отверг предложение Владимира Путина о перемирии с 8 по 11 мая
- Зеленский предложил свое перемирие на 30 дней, начиная с 7 мая, или с любой даты по предложению США
Лидер Украины Владимир Зеленский отверг предложение президента РФ Владимира Путина о перемирии с полуночи на 8 мая до полуночи на 11 мая. И взамен предложил свои временные рамки - подчеркнул, что Украина готова к перемирию с 7 мая, но на 30 дней.
"Мы готовы начинать с 1-го, с 3-го, с 5-го. Если ему нужна дата 7-е - нам все равно. С 7-го - 30 дней", - сказал президент журналистам.видео дня
В то же время, по мнению Зеленского, времени, предложенного Путиным, недостаточно для построения следующих планов по окончанию войны, поэтому Украина готова пойти на 30-дневное прекращение огня с любой даты по предложению США.
"Это просто выглядит не очень серьезно или очень несерьезно. Играть для того, чтобы дать мягкую атмосферу выхода из изоляции Путину на 9 мая, и чтобы всем было комфортно, безопасно - тем лидерам, или друзьям, или партнерам Путина, которые приедут, по тем или иным причинам на Кремлевскую площадь на 9 мая. Помогать Путину никто не будет", - говорит президент.
Перемирие на 9 мая - что известно
Как сообщал Главред, Владимир Путин Владимир Путин объявил о трехдневном так называемом "перемирии" на майские праздники с 8 по 11 мая по случаю празднования Дня победы, но эта идея не нашла поддержки.
К примеру, Дональд Трамп считает, что нужно добиваться полного и длительного прекращения войны, а не короткие паузы. Кэролайн Левитт из Белого дома выразила разочарование действиями обоих президентов и призвала к диалогу.
Владимир Зеленский, в свою очередь, отверг предложение Путина, считая его попыткой создать тишину для парада 9 мая, и взамен предложил ввести настоящее, безусловное 30-дневное прекращение огня, без предварительных условий.
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