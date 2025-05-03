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РФ захотела территорий Казахстана: Астана нанесла болезненный ответный удар

Даяна Швец
3 мая 2025, 11:27
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Казахстан не только заявил о своей позиции, но и дал четкий сигнал: любое публичное пренебрежение к стране, ее народу или истории - будет иметь последствия.
Путин, Токаев, развал РФ
Казахстан отреагировал на унизительную риторику со стороны РФ/ Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, тг каналы

Главное из материала DW:

  • Казахстан запретил въезд ряду российских публичных лиц за пренебрежительные высказывания о суверенитете страны
  • Существует неформальный "черный список" нежелательных лиц, в который входят пропагандисты и высокопоставленные российские политики
  • Пропаганда РФ готовила почву для агрессии против Казахстана, используя похожую риторику, как и в отношении Украины

Казахстан принял жесткое решение и решил запретить въезд ряду российских публичных лиц, которые позволяли себе пренебрежительные высказывания о казахском народе и суверенитете страны. Причиной этого, как пишет Deutsche Welle, стали скандальные заявления одного из пропагандистских "экспертов" РФ, которые фактически дублировали ту же риторику, которую Москва использовала против Украины перед началом полномасштабной войны.

Как сообщает DW, если сделать детальный анализ, то, по сути, он повторил ту же риторику, которую Кремль применял в отношении Украины, готовя на нее нападение. Издание также подтвердило существование неформального списка лиц, нежелательных на территории Казахстана, среди которых фигурируют и высокопоставленные политики.

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В свое время первым в этом списке был Владимир Жириновский - лидер ЛДПР, который еще в 2022 году назвал Казахстан "искусственным государством" и угрожал ему оккупацией. Из списка он выпал только после своей смерти.

"Сейчас в нем такие одиозные личности, как Тина Канделаки, Тигран Кеосаян, Александр Дугин, Никита Мендкович, депутаты Госдумы Евгений Федоров, Вячеслав Никонов и Петр Толстой. Среди тех, кого не хотели бы видеть в Казахстане, также значатся Константин Затулин и Евгений Примаков", - рассказал источник.

Все упомянутые лица либо публично унижали Казахстан, либо, как Жириновский, озвучивали территориальные претензии к государству. Самый известный среди них - вице-спикер Госдумы Петр Толстой, который известен своими крайними националистическими взглядами и поддержкой агрессивной имперской политики Кремля.

Он неоднократно заявлял, что некоторые казахские города должны быть "русскими", а сам Казахстан - это потенциальная "следующая проблема после Украины". Как вывод, DW отмечают, что, если бы Путин преуспел в молниеносном захвате Киева, именно Казахстан мог стать следующим объектом агрессии.

Кремлевская информационная машина, по данным аналитиков, годами готовила почву для возможного наступления - в СМИ и политических выступлениях системно подчеркивалась "неистинность" казахской государственности, придумывались мифы о "русскоязычных, которых нужно защищать", и озвучивались претензии на территории.

Отношения РФ и Казахстана - что известно

Как сообщал Главред, во время визита президента России в Астану Казахстан преподнес Путину неприятный "сюрприз". Изменились цвета российского триколора, перекрасившись в украинский флаг.

Также неоднократно эксперты высказывали мнение, что после провала в Украине РФ готовит новое вторжение. Следующей целью, вполне вероятно, что может стать как раз Казахстан.

Более того, также появилась информация, что Казахстан захотел вернуть земли РФ в свой состав. Такое заявление вызвало резонанс как в Астане, так и в Москве, повысив напряженность в отношениях между странами.

Больше интересных новостей о Казахстане:

Что известно о Deutsche Welle (DW)

Deutsche Welle (досл. "Немецкая волна") - немецкая государственная радиостанция и телеканал, который вещает на заграницу. Член общественно-правового телерадиоконсорциума ARD. Правление размещено в Бонне, телевизионное подразделение DW-TV расположено в Берлине. Немецкая волна транслирует радио- и телепередачи, а также имеет интернет-предложения на тридцати языках, в том числе и на украинском, сообщает Википедия.

"Немецкая волна" основана 3 мая 1953 года. До 2003 года станция базировалась в Кельне, однако на 50-летие центр трансляции переместился в Бонн в нем. Schürmann-Bau ("Здание Шюрманна"), в Боннском международном деловом квартале (торжества состоялись 27 июля).

Во времена существования СССР и "холодной войны", "Немецкая волна" была одним из ведущих западных радио-СМИ, передававшим свободную информацию на языках народов СССР о жизни в "Стране Советов" и в свободном мире, которая подавлялась советской цензурой. На территории Советского Союза передачи "Немецкой Волны" "глушились" средствами активной радиоэлектронной борьбы ("шумотрон"), а саму радиостанцию советская пропаганда причисляла к так называемым "Вражеским голосам".

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