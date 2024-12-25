Авиакатастрофа в Казахстане: РФ сама сбила пассажирский самолет

РФ не закрыла воздушное пространство над Грозным, когда была атака дронов.

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РФ сама подбила пассажирский самолет / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Что известно:

В Казахстане упал пассажирский самолет

Самолет был подбит российским ЗРК

В Казахстане упал азербайджанский пассажирский самолет. Оказалось, что его подбили российские оккупанты. Об этом сообщает руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко.

Причиной авиакатастрофы стала РФ. Самолет был поврежден российским зенитно ракетным комплексом.

видео дня

"Сегодня утром самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании, который летел из Баку в Грозный, был сбит российским ЗРК", — заявил Коваленко.

Сообщается, что в тот момент, когда летел самолет, была атака дронов, которые пытались сбить российские оккупанты. При этом РФ, зная об опасности, даже не закрыла воздушное пространство над Грозным.

После получения повреждения самолету не дали сесть в Грозном, отправив его в Казахстан.

Напомним, 25 декабря в Казахстане произошла авиакатастрофа. Пассажирский самолет, который разбился, направлялся из Баку в российский Грозный. По данным одного источника, на борту находилось 67 пассажиров и 5 членов экипажа. Предварительно, это были граждане Казахстана, Азербайджана, России, Таджикистана и Киргизии. В частности, россиян было 15 человек

Авиакатастрофы в России - последние новости

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Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности, в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное коммьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПСО", – подчеркнул Андрей Коваленко.

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