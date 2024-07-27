Под Волгоградом разбился российский истребитель Су-34: что известно

Российский Су-34 упал в Волгоградской области во время учебного полета, утверждает Минобороны РФ.

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В России упал бомбардировщик / Коллаж: Главред, фото: wikipedia.org, скриншот из видео, t.me/bazabazon

В субботу, 27 июля, в Волгоградской области РФ разбился истребитель оккупантов Су-34. Самолет якобы совершал плановый учебно-тренировочный полет. Об этом сообщили кремлевские пропагандисты "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны РФ и Baza.

Министерство обороны страны-агрессора заявило, что экипажу самолета удалось катапультироваться. В Минобороны РФ также уточнили, что полет выполнялся без боекомплекта.

"Самолет Су-34 потерпел крушение в Волгоградской области при выполнении планового учебно-тренировочного полета, экипаж катапультировался", - заявили россияне. видео дня

По свидетельствам очевидцев, самолет упал в Серафимовичском районе России. После падения вражеского самолета, местные публикуют многочисленные фото, где видно большой столб дыма над лесом. Оккупанты утверждают, что Су-34 "приземлился" в безлюдной местности.

Предварительная причина падения истребителя - техническая неисправность.

Смотрите видео с места падения российского Су-34:

Что известно о самолете Су-34? Су-34 - советский/российский всепогодный двухместный истребитель-бомбардировщик, разработанный в опытно-конструкторском бюро "Сухого". Самолёт Су-34 сконструирован для осуществления точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине, а также для поражения воздушных целей. Может развивать скорость до 1,9 тысячи км/ч на высоте до 14,6 км, пишет Википедия.

Характеристики Су-34 / Инфографика: Главред

Удары по российским аэродромам и ликвидация самолетов - последние новости

Напомним, в субботу, 27 июля, в России заявили об атаке дронов на Рязань. Взрывы прогремели в районе военного аэродрома "Дягилево". На этой авиабазе базируются самолеты Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ и Ил-78.

Позже стало известно, что украинские дроны поразили стратегический бомбардировщик ТУ-22М3 на аэродроме "Оленья". Также стало известно, что ранее удалось поразить три российских вертолета на территории РФ. Один из них уничтожили на аэродроме в Самаре.

Как сообщал Главред, в ночь на 26 июля ВСУ ударили по аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму. В Генштабе отметили, что это один из аэродромов, которые РФ использует для контроля воздушного пространства и нанесения ударов по Украине.

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