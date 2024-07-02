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Почему в Украине Су-27 не в укрытиях: аналитики раскрыли истинную причину

Юлия Закрепа
2 июля 2024, 18:14
285
Арочных укрытий для Су-27, как минимум на авиабазе под Миргородом, просто не существует.
Почему в Украине Су-27 не в укрытиях: аналитики раскрыли истинную причину
Почему Су-27 не в укрытиях / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот: видео

Вчера враг опубликовал видео с ударом по аэродрому под Миргородом, которое было снято с дрона и на котором зафиксировано использование кассетной баллистической ракеты от ОТРК "Искандер". Аналитики Defense Express проанализировали, почему украинские Су-27 стоят под открытым небом, а не в укрытиях.

"Сразу отметим, что несмотря на заявленные врагом потери, в реальности ситуация несколько иная. В частности, некоторые из машин на видео, учитывая спутниковые снимки, уже давно в нелетном состоянии, потому что не меняли свое положение очень значительное время", - отмечают аналитики Defense Express.

Но среди украинцев появилось сразу несколько вопросов, среди которых - почему украинские самолеты не были в укрытиях, а стояли под открытым небом.

видео дня

"А ответ на этот вопрос довольно прост - их нет", - говорят в Defense Express.

ОТРК Искандер

Семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Разработано научно-производственной корпорацией Конструкторское бюро машиностроения в городе Коломне Московской области, передает Википедия.

Основное назначение ракетных комплексов Искандер - это уничтожение систем ПВО и о противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км.

По мнению The National Interest, ОТРК Искандер является самым опасным оружием ВС РФ, поскольку имеет очень низкий барьер неядерного применения, а большая дальность ракет и их возможности преодоления ПВО может сразу же привести к огромным убыткам в случае нанесения ударов по аэродромам, логистическим центрам и тому подобное. Эксперты сравнивают массированное применение ОТРК Искандер по масштабу ущерба с последствием бомбардировок авиации НАТО.

Эта ситуация существует не с 2022, 2014 и даже не с 1991 года, а с 80-х годов. Дело в том, что защитные сооружения - арочные укрытия, в СССР активно строились в 60-70-х годах под те самолеты, которые тогда существовали и разрабатывались. А это были МиГ-21, Су-7, Су-17, МиГ-23 и МиГ-27 - довольно малые по размерам машины. В то же время у МиГ-23/27 еще и была изменение стреловидности крыла с минимальным размахом 7,78 метра.

Почему в Украине Су-27 не в укрытиях: аналитики раскрыли истинную причину
Какие укрытия должны быть для Су-27 / фото: defence-ua

Именно поэтому самыми массовыми были арочные укрытия типа 2А13 размером 12,9х28 метра. Они имели толщину стен в 60 см и могут защитить не только от кассетных боеприпасов, а даже от близких разрывов фугасных бомб. И из-за стоимости строили их только в приграничных военных округах, а не по всему СССР. Без крыши над головой остался и Су-27 с размахом крыла 15 метров, который начал поступать с 1985 года.

Более того, порой укрытия были не от возможных вражеских ударов, а скорее от непогоды. И несколько таких укрытий есть на авиабазе под Миргородом, точнее - были. Потому что были уничтожены врагом еще в первые дни войны.

Таким образом, арочных укрытий для Су-27, как минимум на авиабазе под Миргородом, просто не существует. А причины, почему их не построили уже после 1991 года вполне известны и не подлежат дополнительным объяснениям, потому что значительно большей проблемой было не то, где прятать самолеты, а вообще на чем летать, чем заправлять машины и платить пилотам зарплату, говорится в материале Defense Express.

Что известно об истребителе Су-27?

Су-27 - советский тяжелый многоцелевой высокоманевренный всепогодный истребитель четвертого поколения. После распада СССР производился в России. Об этом сообщает Википедия.

Этот самолет имеет высоту 5,9 м, его длина - 21,9 м, а размах крыла - 14,6 м. Масса Су-27 без дополнительного снаряжения составляет 16,3 т, а максимальная масса с полной загрузкой - 30 т. Он может подняться на высоту до 18 500 ми разогнаться до скорости 2 500 км/с. Максимальная дальность полета составляет 3900 км, а боевой радиус - 1 500 км.

Истребитель вооружен 30-мм авиационной пушкой ГШ-3-1, также он имеет 9 внешних узлов для подвески управляемых ракет ближнего и дальнего радиуса классов "воздух-воздух" и "воздух-земля". Он может обнаружить воздушные цели на расстоянии 35-100 км и одновременно захватить до 10 объектов. При этом Су-27 может вести огонь только по одной цели, наводя одну или две ракеты.

Наземные цели могут быть зафиксированы, если передвигаются со скоростью не менее 15 км/ч. Надводные объекты могут быть засечены на расстоянии до 350 км.

В конце концов на фоне ситуации, когда Украина ожидает F-16 остается вопрос по обеспечению их безопасности на земле. На фоне чего можно отметить, что размах крыла F-16 - 9,96 метра, то есть в теории и с соответствующими мерами в стандартное арочное укрытие 2А13 он должен войти.

"Но это конечно только часть проблемы, потому что более критичным является то, что вражеский дрон мог на глубине более 150 км вести не просто разведку, но и передачу видео в режиме онлайн. А также то, что об этом БПЛА было известно, но сбить или помешать ему были не в состоянии. Хотя, как кажется, практика с Як-52, экипаж которого в прямом смысле уже настрелял с десяток российских разведывательных БПЛА, требует распространения", - говорят аналитики.

Взрывы в Миргороде 1 июля: что известно

Напомним, что полковник Вооруженных сил Украины Юрий Игнат рассказал детали удара оккупантов по аэродрому в Миргороде. Украинские аэродромы ежедневно находятся под обстрелами, ежедневно под баллистикой, "глазами" вражеских дронов и постоянных атак. К сожалению, не обошлось без потерь украинской техники.

В Forbes оценили потери после ударов по Миргороду. В издании сообщили, что в результате ракетного удара РФ по аэродрому в Миргороде, расположенном в 160 км линии фронта, были уничтожены два сверхзвуковых истребителя ВСУ Су-27, а еще четыре получили повреждения.

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