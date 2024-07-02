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Самолеты под открытым небом: в Forbes оценили потери после ударов по Миргороду

Алексей Тесля
2 июля 2024, 12:26
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В начале войны в 2022 году ВСУ располагали около 125 самолетами - Су-27, Су-25, МиГ-29 и другими.
Су-25, Су-27
РФ нанесла удар по аэродрому в Миргороде / Коллаж: Главред, Фото: Википедия, Генштаб ВСУ

В результате ракетного удара РФ по аэродрому в Миргороде, расположенному в 160 км линии фронта, были уничтожены два сверхзвуковых истребителя ВСУ Су-27, а еще четыре получили повреждения.

Как говорится в материале Forbes, за последнее время российские беспилотники "Ланцет" нанесли по меньшей мере четыре удара по украинским самолетам на авиабазе Долгинцево под Кривым Рогом, всего в 72 километрах от линии фронта.

Уточняется, что в результате были уничтожены два истребителя ВСУ МиГ-29, а также украинский самолет Су-25.

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"Два Су-27, которые "Искандер" уничтожил в Миргороде, доводят число украинских военных самолетов, которые россияне взорвали на земле за последние девять месяцев, по крайней мере, до пяти. Эти потери украинцы не могут себе позволить", — говорится в материале.

Авторы напоминают, что в начале войны в 2022 году ВСУ располагали около 125 самолетами Су-27, Су-25, МиГ-29 и другими. За 28 месяцев ожесточенных боев украинцы потеряли около 90 самолетов, что подтверждают аналитики Oryx.

Уточняется, что с целью защиты своих самолетов ВСУ могут отвести оперативные самолеты от баз, расположенных ближе всего к России. Отмечается, что украинские войска имеют доступ примерно к 20 крупным авиабазам, десяткам небольших аэродромов и даже взлетно-посадочным полосам, разбросанным по всей стране.

Также командование ВСУ может продолжать перемещать свои самолеты и экипажи. Украинские истребительные бригады обычно подчеркивают непредсказуемость — все для того, чтобы усложнить российское целеуказание. Их пилоты "почти никогда не взлетают с аэродрома и не приземляются на одном и том же аэродроме", — говорит генерал Джеймс Хекер, командующий ВВС США в Европе и Африке.

Вместе с тем украинская армия может построить усиленные укрытия для защиты самолетов на земле, а также разместить больше ложных целей, поясняют журналисты.

Особенно неприятно для ВСУ то, что российские самолеты столь же уязвимы на своих собственных базах вблизи Украины. Но в некоторых случаях политика США запрещает украинцам наносить удары по этим самолетам оружием американского производства, резюмирует издание.

Что известно о Forbes

Forbes - американский деловой журнал, основанный в 1917 году, с 2014 года принадлежит гонконгской инвестиционной группе Integrated Whale Media Investments, сообщает Википедия.

Forbes.com является частью Forbes Digital, подразделения Forbes Media LLC. В холдинг Forbes также входит часть RealClearPolitics. Вместе эти сайты охватывают более 27 миллионов уникальных посетителей ежемесячно. Сайт Forbes.com работает под лозунгом "Домашняя страница для мировых бизнес-лидеров" и в 2006 году был признан самым посещаемым бизнес-сайтом в мире.

Forbes.com использует "модель подписчиков", в которой широкая сеть "подписчиков" пишет и публикует статьи непосредственно на сайте.

В 2020 году Forbes получил награду Webby People's Voice Award в номинации "Бизнес-блог/сайт".

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Напомним, взрывы прогремели в Киеве и области в воскресенье вечером, 30 июня, после объявления воздушной тревоги, в результате есть повреждения многоэтажного жилого дома, произошло возгорание.

Пострадавшим из дома в Оболонском районе медики оказывают помощь на месте. У них – острая реакция на стресс. 10 человек эвакуировали из дома.

Как сообщалось, в Киевской области есть пострадавшие, а также разрушения в результате российского ракетного удара в воскресенье вечером, 30 июня. На территории одного из районов Киевской области зафиксировано падение обломков вражеской ракеты, есть пострадавшие и повреждения.

Позже стало известно о том, что среди пострадавших – ребенок. Ракетный удар по Киеву в воскресенье отличается от всех предыдущих, в частности, тем, что враг атаковал стратегической авиацией, испытывая новую тактику. Противник ударил не в темное время суток, не комбинированным или массированным обстрелом, рассказали в Киевской городской военной администрации.

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ВСУ Су-25 МиГ-29 Миргород Су-27 война России и Украины
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