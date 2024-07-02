Самолеты под открытым небом: в Forbes оценили потери после ударов по Миргороду

В начале войны в 2022 году ВСУ располагали около 125 самолетами - Су-27, Су-25, МиГ-29 и другими.

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РФ нанесла удар по аэродрому в Миргороде / Коллаж: Главред, Фото: Википедия, Генштаб ВСУ

В результате ракетного удара РФ по аэродрому в Миргороде, расположенному в 160 км линии фронта, были уничтожены два сверхзвуковых истребителя ВСУ Су-27, а еще четыре получили повреждения.

Как говорится в материале Forbes, за последнее время российские беспилотники "Ланцет" нанесли по меньшей мере четыре удара по украинским самолетам на авиабазе Долгинцево под Кривым Рогом, всего в 72 километрах от линии фронта.

Уточняется, что в результате были уничтожены два истребителя ВСУ МиГ-29, а также украинский самолет Су-25.

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"Два Су-27, которые "Искандер" уничтожил в Миргороде, доводят число украинских военных самолетов, которые россияне взорвали на земле за последние девять месяцев, по крайней мере, до пяти. Эти потери украинцы не могут себе позволить", — говорится в материале.

Авторы напоминают, что в начале войны в 2022 году ВСУ располагали около 125 самолетами Су-27, Су-25, МиГ-29 и другими. За 28 месяцев ожесточенных боев украинцы потеряли около 90 самолетов, что подтверждают аналитики Oryx.

Уточняется, что с целью защиты своих самолетов ВСУ могут отвести оперативные самолеты от баз, расположенных ближе всего к России. Отмечается, что украинские войска имеют доступ примерно к 20 крупным авиабазам, десяткам небольших аэродромов и даже взлетно-посадочным полосам, разбросанным по всей стране.

Также командование ВСУ может продолжать перемещать свои самолеты и экипажи. Украинские истребительные бригады обычно подчеркивают непредсказуемость — все для того, чтобы усложнить российское целеуказание. Их пилоты "почти никогда не взлетают с аэродрома и не приземляются на одном и том же аэродроме", — говорит генерал Джеймс Хекер, командующий ВВС США в Европе и Африке.

Вместе с тем украинская армия может построить усиленные укрытия для защиты самолетов на земле, а также разместить больше ложных целей, поясняют журналисты.

Особенно неприятно для ВСУ то, что российские самолеты столь же уязвимы на своих собственных базах вблизи Украины. Но в некоторых случаях политика США запрещает украинцам наносить удары по этим самолетам оружием американского производства, резюмирует издание.

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