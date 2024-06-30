УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Есть пострадавшие и разрушения: подробности ракетного удара РФ по Киевщине

Алексей Тесля
30 июня 2024, 21:57
258
В регионе работали силы ПВО, вражеские цели уничтожены, сообщил Руслан Кравченко.
Дым, ракета
РФ ударила ракетами по Киевщине / pixabay, Минобороны РФ

В Киевской области есть пострадавшие, а также разрушения в результате российского ракетного удара в воскресенье вечером, 30 июня.

На территории одного из районов Киевской области зафиксировано падение обломков вражеской ракеты, есть пострадавшие и повреждения, сообщил в Telegram глава областной военной администрации Руслан Кравченко.

"Зафиксировано падение обломков на территории одного из районов области. Есть информация о пострадавших и повреждениях зданий. На места падений обломков выехали все оперативные службы и скорые", - написал он.

видео дня

Кравченко отметил, что враг в очередной раз пытался атаковать Киевскую область ракетами.

Между тем, попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры нет. В регионе работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Он также добавил, что информация уточняется.

Подробности ракетного удара РФ

Как уточнили в ГУ Нацполиции Киевской области, правоохранители работают на месте падения вражеских обломков в области.

Отмечается, что враг пытался нанести удары по территории региона. В результате падения обломков в одном из населенных пунктов есть пострадавшие, поврежденные здания.

На месте происшествия работают правоохранители Киевщины, работники ГСЧС и медики.

Что такое крылатая ракета?

Крылатая ракета (КР) — ракетное оружие однократного запуска, наземного, воздушного и морского базирования, траектория полёта которого определяется аэродинамической подъёмной силой крыла, тягой двигателя и силой тяжести.
В настоящее время является беспилотным оружием, сообщает "Википедия".

Взрывы в Киеве 30 июня

Взрывы прогремели в Киеве и области в воскресенье вечером, 30 июня, после объявления воздушной тревоги, в результате есть повреждения многоэтажного жилого дома, произошло возгорание.

Пятерым пострадавшим женщинам из дома в Оболонском районе медики оказывают помощь на месте. У них – острая реакция на стресс. 10 человек эвакуировали из дома.

Удары РФ по Украине - последние новости по теме

Напомним, ранее российские оккупанты ударили по Харькову КАБом. "Прилет" был почти в центре города. Это подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов. Враг ударил по терминалу Новой почты, там начался сильный пожар. Как уточнили в Нацполиции, удар российской бомбой произошел в 16:30 и привел к гибели водителя грузовика. При этом пострадали другие водители и посетители.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты подняли в воздух свою авиацию и осуществили пуски управляемых авиабомб в сторону Харькова. В городе прогремели мощные взрывы, над ним поднялись столбы дыма. Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил, что россияне четыре раза ударили по городу, в частности по жилым домам.

Как стало известно позже, РФ попала в жилой дом в центре города, там продолжается разбор завалов. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это российским террором, который нужно немедленно остановить.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Киевская область взрыв война России и Украины ракетный удар
Реклама

Главное за день

Тысячи оккупантов: в ВСУ назвали огромные потери врага только на одном участке фронта

Тысячи оккупантов: в ВСУ назвали огромные потери врага только на одном участке фронта

22:38 Украина
Patriot не поможет: Зеленский сказал, что защитит Украину от КАБов

Patriot не поможет: Зеленский сказал, что защитит Украину от КАБов

22:31 Украина
Есть пострадавшие и разрушения: подробности ракетного удара РФ по Киевщине

Есть пострадавшие и разрушения: подробности ракетного удара РФ по Киевщине

21:57 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Ребус для тех, у кого зрение орла: надо за 12 секунд найти пиццу среди котов 4790

Ребус для тех, у кого зрение орла: надо за 12 секунд найти пиццу среди котов

Гороскоп на завтра 1 июля: Ракам - проблемы на работе, Весам - счастливый билет 2623

Гороскоп на завтра 1 июля: Ракам - проблемы на работе, Весам - счастливый билет

Украина ответила на 11 условий, которые выдвинула Венгрия о вступлении в ЕС 1927

Украина ответила на 11 условий, которые выдвинула Венгрия о вступлении в ЕС

Россия «раскачивает» в Сети новые сроки окончания войны с Украиной 1687

Россия "раскачивает" в Сети новые сроки окончания войны с Украиной

Последние новости

22:38

Тысячи оккупантов: в ВСУ назвали огромные потери врага только на одном участке фронта

22:31

Patriot не поможет: Зеленский сказал, что защитит Украину от КАБов

21:57

Есть пострадавшие и разрушения: подробности ракетного удара РФ по Киевщине

21:52

Ирина Федишин похвасталась "уловом" для ВСУ: "Кто посчитает?"Видео

21:11

Удары западным оружием по территории РФ: Зеленский назвал вероятные цели

Линия Мажино 2.0: зачем Европа собралась строить линии обороны возле РФЛиния Мажино 2.0: зачем Европа собралась строить линии обороны возле РФ
20:02

Обломки упали на многоэтажку, произошел пожар: РФ ударила по Киеву ракетойФотоВидео

19:45

"Запад идет на эскалацию" - как ответит Кремль?мнение

19:29

Мобилизация в Украине: Зеленский ответил на вопрос, сколько людей нужно на фронте

19:24

Графики отключения света на 1 июля: как долго не будет электроэнергии

Реклама
18:36

Будет настоящий "ад": Украину "раскалит" почти до 40 градусов

18:15

Американский генерал-легенда назвал единственный сценарий завершения войны в Украине

18:06

Яремчук родила от Пономарева - брат певицы прокомментировал семейную интригу

17:22

У Украины еще одна проблема: Орбан создает ультраправую фракцию в Европарламенте

17:16

"Только одна модель": Зеленский раскрыл сценарий переговоров с Путиным

17:10

"С ней опасно": украинская актриса рассказала, как Сумская "раскалывает" коллег

16:57

Ранен младенец и еще много людей: россияне ударили прямо по центру ХарьковаФото

16:28

Соотношение потерь 6 к 1: Зеленский сказал, где гибнет больше всего россиянВидео

16:14

Враг вклинился в оборону ВСУ: названы направления продвижения РФ на востоке

15:41

Россияне отобрали дом родителей Джамалы в Крыму: певица раскрыла их план на домВидео

15:38

Не побрезговал: Канье Уэст приехал в Россию - видеоВидео

Реклама
15:18

Успехи ВСУ являются только началом: как может обернуться ситуация на фронте

15:17

У Зеленского появилась просьба к США насчет ударов ATACMS на 300 км по России

14:54

Гороскоп Таро на неделю с 1 по 7 июля: Овнам - нежданные гости, Ракам - помощь

14:46

США, Япония и Южная Корея создали "азиатскую версию НАТО": КНДР в панике

14:35

"Это наш ангел": Инна Мирошниченко впервые показала лицо приемной дочериВидео

13:44

Ни Байден, ни Трамп не победил: раскрыт главный нюанс состоявшихся дебатов

13:42

Как быстро удалить косточки из вишни: топ-5 самых простых способов

13:30

Гороскоп на завтра 1 июля: Ракам - проблемы на работе, Весам - счастливый билет

13:21

Alyona Alyona и Jerry Heil предложили Фарион в ответ на хейт "померяться бюстом"Видео

12:59

Россия "раскачивает" в Сети новые сроки окончания войны с Украиной

12:54

В Одесской области прогремели мощные взрывы: РФ запустила баллистику

12:15

Есть улучшение ситуации: ВСУ снова удалось отодвинуть врага на Харьковщине

12:10

Плетенчук заявил о мощных взрывах в Крыму: что пытаются уничтожить ВСУ

11:59

В Россию прилетал китайский Y-20: СМИ этот рейс называют "подозрительным"

11:46

Кремль бросает на фронт мобилизованных без всякой подготовки: в ISW раскрыли детали

11:31

Украину "раскалит" до +37: синоптик ошеломила прогнозом на начало июля

11:23

Звезда сериала "Крепостная" развелась с мужем

10:59

В Украине уничтожены мощности более чем 80% для ТЭС и более 40% для ГЭС - МВФ

10:45

Украина ответила на 11 условий, которые выдвинула Венгрия о вступлении в ЕС

09:59

Путин требует увеличить производство ракет с ядерным зарядом: в ISW раскрыли причины

Реклама
09:49

НАТО подозревает РФ в минировании критической подводной инфраструктуры ЕС - The Times

09:49

Для Байдена еще не все потеряномнение

09:27

Церковный праздник: что категорически запрещено делать 1 июля

09:13

Необходимость деколонизации РФ: в ОБСЕ приняли важную резолюцию о России

08:07

Сразу четыре области: в России жалуются на атаку беспилотников

06:38

Как ООН игнорирует прямое участие КНДР в войне на стороне РФмнение

05:55

Ребус для тех, у кого зрение орла: надо за 12 секунд найти пиццу среди котов

05:00

Мобилизация аспирантов: в Минобразования сказали, будут ли они иметь отсрочку

03:42

Знают единицы: как на самом деле изготавливают шлепанцы - процесс попал на видеоВидео

02:36

Когда Россия согласится на мир: Мусиенко назвал два важных условия и последствия

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Лайфхаки і хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять