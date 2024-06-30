Есть пострадавшие и разрушения: подробности ракетного удара РФ по Киевщине

В регионе работали силы ПВО, вражеские цели уничтожены, сообщил Руслан Кравченко.

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РФ ударила ракетами по Киевщине / pixabay, Минобороны РФ

В Киевской области есть пострадавшие, а также разрушения в результате российского ракетного удара в воскресенье вечером, 30 июня.

На территории одного из районов Киевской области зафиксировано падение обломков вражеской ракеты, есть пострадавшие и повреждения, сообщил в Telegram глава областной военной администрации Руслан Кравченко.

"Зафиксировано падение обломков на территории одного из районов области. Есть информация о пострадавших и повреждениях зданий. На места падений обломков выехали все оперативные службы и скорые", - написал он.

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Кравченко отметил, что враг в очередной раз пытался атаковать Киевскую область ракетами.

Между тем, попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры нет. В регионе работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Он также добавил, что информация уточняется.

Подробности ракетного удара РФ

Как уточнили в ГУ Нацполиции Киевской области, правоохранители работают на месте падения вражеских обломков в области.

Отмечается, что враг пытался нанести удары по территории региона. В результате падения обломков в одном из населенных пунктов есть пострадавшие, поврежденные здания.

На месте происшествия работают правоохранители Киевщины, работники ГСЧС и медики.

Что такое крылатая ракета? Крылатая ракета (КР) — ракетное оружие однократного запуска, наземного, воздушного и морского базирования, траектория полёта которого определяется аэродинамической подъёмной силой крыла, тягой двигателя и силой тяжести.

В настоящее время является беспилотным оружием, сообщает "Википедия".

Взрывы в Киеве 30 июня

Взрывы прогремели в Киеве и области в воскресенье вечером, 30 июня, после объявления воздушной тревоги, в результате есть повреждения многоэтажного жилого дома, произошло возгорание.

Пятерым пострадавшим женщинам из дома в Оболонском районе медики оказывают помощь на месте. У них – острая реакция на стресс. 10 человек эвакуировали из дома.

Удары РФ по Украине - последние новости по теме

Напомним, ранее российские оккупанты ударили по Харькову КАБом. "Прилет" был почти в центре города. Это подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов. Враг ударил по терминалу Новой почты, там начался сильный пожар. Как уточнили в Нацполиции, удар российской бомбой произошел в 16:30 и привел к гибели водителя грузовика. При этом пострадали другие водители и посетители.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты подняли в воздух свою авиацию и осуществили пуски управляемых авиабомб в сторону Харькова. В городе прогремели мощные взрывы, над ним поднялись столбы дыма. Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил, что россияне четыре раза ударили по городу, в частности по жилым домам.

Как стало известно позже, РФ попала в жилой дом в центре города, там продолжается разбор завалов. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это российским террором, который нужно немедленно остановить.

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