Ранен младенец и и еще много людей: россияне ударили прямо по центру Харькова

Российские оккупанты ударили по Харькову КАБом. "Прилет" был почти в центре города. Это подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов.
Враг ударил по гражданскому предприятию. Там начался сильный пожар.
"Попадание КАБа почти в центре города. В гражданское предприятие. На месте пожар. Есть раненые", - написал Терехов.видео дня
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что уже известно о пяти пострадавших. Среди них есть один ребенок.
Позже Терехов уточнил, что в результате удара пострадал 8-месячный младенец и еще 5 взрослых.
"Горят 7 машин пострадавшего предприятия. Обследование места прилета продолжается", - написал Терехов.
Синегубов отметил, что российские оккупанты ударили по отделению новой почты. Уже известно об одном погибшем человеке, а количество пострадавших возросло до восьми.
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Напомним, днем 22 июня российские оккупанты подняли в воздух свою авиацию и осуществили пуски управляемых авиабомб в сторону Харькова. В городе прогремели мощные взрывы, над ним поднялись столбы дыма. Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил, что россияне четыре раза ударили по городу, в частности по жилым домам.
Как стало известно позже, РФ попала в жилой дом в центре города, там продолжается разбор завалов. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это российским террором, который нужно немедленно остановить.
Как сообщал Главред, количество раненых в результате вражеского удара по Харькову возросло до 41 человека. 6 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
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