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Количество пострадавших сильно возросло: Зеленский показал последствия удара по Харькову

Ангелина Подвысоцкая
22 июня 2024, 17:49
276
Российские оккупанты ударили четырьмя КАБами по Харькову. Один из них попал в жилой дом.
удар по Харькову
РФ ударила КАБом по жилому дому в Харькове / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, ГСЧС

Российские оккупанты ударили по Харькову управляемыми авиабомбами. Удар был прямо по жилому дому в центре города, там продолжается разбор завалов. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел города.

Он называет это настоящим российским террором, который должен быть немедленно остановлен.

"Нужны сильные решения партнеров, чтобы мы могли уничтожать российских террористов и российскую боевую авиацию там, где они есть. Мы уже доказали, что защитить людей и жизни от ракетного террора реально, в частности очисткой приграничных районов от пусковых установок террористов. Нужно защитить и от бомб. Нужна эта решимость. Спасибо всем, кто помогает Украине защищать жизнь", - написал президент.

видео дня

Он также опубликовал видео, на котором видны последствия попадания КАБа в жилой дом.

Смотрите видео с места удара по Харькову:

удар по Харькову
РФ ударила КАБом по жилому дому в Харькове / фото: скриншот

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война в Украине новости Харькова Владимир Зеленский Харьковская область авиабомба вторжение России
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