УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Россияне начали бить по Украине из Азовского моря: в ВМС указали на важный момент

Юрий Берендий
22 июня 2024, 15:21
41
Представитель ВМС Дмитрий Плетенчук отметил, что россияне решили использовать акваторию Азовского моря из-за большего уровня безопасности для своих кораблей.
Россияне начали бить по Украине из Азовского моря: в ВМС указали на важный момент
РФ запустила ракеты по Украине из Азовского моря / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Россияне начали использовать акваторию Азовского моря для ударов по территории Украины ракетами "Калибр". В частности, во время массированной атаки по Украине в ночь на 22 июня, Россия выпустила 4 ракеты "Калибр" с судов в Азовском море. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук

"Это является важным поворотным моментом, потому что они используют ее, считая более безопасной акваторией, чем Черное море", - сказал он.

Однако, все выпущенные по Украине ракеты "Калибр" были сбиты. Плетенчук отмечает, что эффективность боевого применения ракет данного типа уже не такая, как была в начале полномасштабного вторжения.

видео дня

Кроме того, он добавил, что Силы обороны Украины научились им противодействовать.

"Они решили, что могут использовать Азов в том числе для размещения своих кораблей и применения. Но, конечно, забывают они, видимо, что Азов тоже достаточно недалеко от нас находится", - оценил ситуацию Плетенчук.

Плетенчук сообщил, что оккупанты устанавливают боновые заграждения в Керченском проливе и пытаются использовать свои надводные корабли.

Спикер ВМС отметил, что в Черном море сейчас находится одна подводная лодка, на борту которой может быть до четырех ракет. Еще три ракетоносителя находятся в Азовском море, на их вооружении может быть до 20 ракет, четыре из которых уже использованы.

ракета Калибр инфографика
Что известно о ракетах "Калибр" / Инфографика: Главред

Что известно о Дмитрии Плетенчуке?

Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024 года).

С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром".

В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

Ракетный удар по Украине 22 июня - последствия массированного обстрела РФ

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 22 июня командование Воздушных сил ВСУ в Telegram, сообщило, что несколько бортов ТУ-95мс совершили маневр в районе Энгельса и выпустили по Украине ракеты.

В ночь на 22 июня российские оккупанты нанесли массированный ракетно-дроновой удар по энергетической инфраструктуре Украины. Об этом говорится в сообщении Минэнерго. По данным Минэнерго, российские оккупанты атаковали объекты Укрэнерго в западном и южном регионах.

РФ нанесла массированный ракетно-дроновой удар по территории Украины в ночь на 22 июня. Целью российского обстрела стали объекты критической инфраструктуры в разных регионах Украины. При этом силами ПВО в ходе противовоздушного боя было уничтожено 25 из 29 воздушных целей. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине обстрелы ракетный удар
Реклама

Главное за день

Мощным ударом Сил обороны разбита группировка РФ: офицер ВСУ назвал направление

Мощным ударом Сил обороны разбита группировка РФ: офицер ВСУ назвал направление

15:43 Украина
Четыре удара по Харькову: РФ ударила по жилому дому, есть погибшие

Четыре удара по Харькову: РФ ударила по жилому дому, есть погибшие

15:35 Украина
Россияне начали бить по Украине из Азовского моря: в ВМС указали на важный момент

Россияне начали бить по Украине из Азовского моря: в ВМС указали на важный момент

15:21 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

9-летний парень решил поесть ночью: то, что он увидел на кухне шокировало всех 6627

9-летний парень решил поесть ночью: то, что он увидел на кухне шокировало всех

Жизнь перевернется в миг: для какого знака зодиака начнется самый тяжелый месяц 4939

Жизнь перевернется в миг: для какого знака зодиака начнется "самый тяжелый месяц"

Отстранение Путина от власти: названа неожиданная причина для завершения войны 4405

Отстранение Путина от власти: названа неожиданная причина для завершения войны

У РФ исчерпываются последние запасы : Огрызко сказал, сколько Россия еще способна воевать 4125

"У РФ исчерпываются последние запасы": Огрызко сказал, сколько Россия еще способна воевать

Последние новости

15:43

Мощным ударом Сил обороны разбита группировка РФ: офицер ВСУ назвал направление

15:35

Четыре удара по Харькову: РФ ударила по жилому дому, есть погибшие

15:31

"Мат и оскорбления": путинистка Успенская требует компенсации за позорное интервью

15:21

Россияне начали бить по Украине из Азовского моря: в ВМС указали на важный момент

14:42

Еще две страны поддержали Формулу мира: новые подписи под документом Саммита

Евро 2024 Словакия Украина: украинцы минимально одолели словаковЕвро 2024 Словакия Украина: украинцы минимально одолели словаков
14:29

Почему кабачки желтеют и не растут: этот секрет спасет ваш урожай

13:56

36-летняя блогерша скончалась от остановки сердца: что случилось

13:51

Убегут все за считанные секунды: как быстро очистить от червей килограммы вишенВидео

13:49

Почему нужно обязательно посадить горох: это должен знать каждый огородник

Реклама
13:49

"Лег весь батальон": на востоке уничтожены "элитные" войска РФ вместе с комбатом

13:19

Игра "падре против грешников": рецензия на фильм "Экзорцизм"Видео

12:57

"Запад спровоцировал вторжение России": чиновник из Британии сделал заявление

12:44

Удары Украины оружием США по целям в РФ: в Госдепе поставили точку в вопросе

12:38

Путин признал катастрофическую ситуацию в РФ во время визита в КНДР: что известно

12:31

У лука желтеют кончики: в чем причина и как не потерять урожай

12:01

"Временно оставить": что может сказать Путин после уничтожения Крымского моста

11:47

Новый график отключений на 22 июня: украинцам "обрезали" часы с электроэнергией

11:10

ВСУ могут выбить россиян из Харьковщины: комбат рассказал, что для этого нужно

11:10

Сломали наступление врага: на Харьковщине ВСУ уничтожили мощную группировку россиян

10:27

Что нельзя делать, когда кто-то в дороге: приметы, которые важно знать

Реклама
10:14

США ограничили Украину в ударах по ключевым аэродромам РФ - Washington Post

10:09

Произошел перелом: на Западе приняли ужасное решение для РФ - экс-глава МИД Украины

09:29

Ситуация резко изменилась: экс-командир "Айдара" назвал новый план РФ на Харьковщине

09:26

Гороскоп на завтра 23 июня: Девам - серьезная неудача, Близнецам - сильное раздражение

09:03

Как "вырастить тень" на даче: названы самые быстрорастущие деревья и кустарники

08:51

Это манипуляция: Путин нашел оправдание применению ядерного оружия - ISW

08:47

Почти 30 целей: РФ атаковала Украину дронами и ракетами - сколько удалось сбить

08:14

РФ выбрала новую цель для наступления на Востоке: какой город под угрозой - DeepState

08:10

Кто черный интернационал "поджигателей войны"мнение

07:34

РФ ударила по объектам энергетики в 2 регионах: последствия ракетного обстрела 22 июняФото

06:10

Визит Путина во Вьетнам: чего ждать Украинемнение

05:55

Исторические кадры: появилось видео, как под Киевом сбивали вертолеты в первый день войныВидео

05:20

Лишь самые сообразительные догадаются, кто из 3-х людей притворяется больным: сложная загадка

04:40

Отстранение Путина от власти: названа неожиданная причина для завершения войныВидео

04:12

Украина под обстрелом: РФ запустила табун ракет, звучат сильные взрывы

04:05

Группа Queen продала свои хиты за гигантскую сумму: о каких деньгах идет речь

03:34

Почему духовка не пропекает середину - один лайфхак спасет вашу выпечку

02:41

9-летний парень решил поесть ночью: то, что он увидел на кухне шокировало всехВидео

02:00

Бывшая жена Мурата Налчаджиоглу удивила своим заявлением - детали

01:30

Не стоит спешить с разрушением Крымского моста: неожиданный прогноз экс-главы МИДВидео

Реклама
00:52

Россия подняла в небо бомбардировщики Ту-95: в Харькове прогремела серия взрывов

00:17

РФ захватила поселок в Донецкой области: в DeepState сказали, где продвинулся враг

00:16

"Плохая новость": Джеджула прокомментировал развод Димопулос

21 июня, пятница
23:24

"Знаю его давно": Ермак отреагировал на избиение военного охранниками Тищенко

23:19

РФ обстреляла Волчанскую общину: женщина погибла, раненый водитель пешком спасался

22:54

"Муж": Мурат Налчаджиоглу показал обручальное кольцо

22:22

Самый воздушный пирог с абрикосами - нереально простой рецептВидео

22:16

"В июле - первый этап": Стефанишина сделала важное заявление о вступлении в ЕС

22:11

Собрали "по частям": Нидерланды вместе с другой страной передадут Украине Patriot

21:14

"Десятки российских атак ежедневно": Зеленский назвал самое сложное направление фронта

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки і хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять