Россияне начали бить по Украине из Азовского моря: в ВМС указали на важный момент

Представитель ВМС Дмитрий Плетенчук отметил, что россияне решили использовать акваторию Азовского моря из-за большего уровня безопасности для своих кораблей.

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РФ запустила ракеты по Украине из Азовского моря / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Россияне начали использовать акваторию Азовского моря для ударов по территории Украины ракетами "Калибр". В частности, во время массированной атаки по Украине в ночь на 22 июня, Россия выпустила 4 ракеты "Калибр" с судов в Азовском море. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук

"Это является важным поворотным моментом, потому что они используют ее, считая более безопасной акваторией, чем Черное море", - сказал он.

Однако, все выпущенные по Украине ракеты "Калибр" были сбиты. Плетенчук отмечает, что эффективность боевого применения ракет данного типа уже не такая, как была в начале полномасштабного вторжения.

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Кроме того, он добавил, что Силы обороны Украины научились им противодействовать.

"Они решили, что могут использовать Азов в том числе для размещения своих кораблей и применения. Но, конечно, забывают они, видимо, что Азов тоже достаточно недалеко от нас находится", - оценил ситуацию Плетенчук.

Плетенчук сообщил, что оккупанты устанавливают боновые заграждения в Керченском проливе и пытаются использовать свои надводные корабли.

Спикер ВМС отметил, что в Черном море сейчас находится одна подводная лодка, на борту которой может быть до четырех ракет. Еще три ракетоносителя находятся в Азовском море, на их вооружении может быть до 20 ракет, четыре из которых уже использованы.

Что известно о ракетах "Калибр" / Инфографика: Главред

Что известно о Дмитрии Плетенчуке? Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024 года). С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром". В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

Ракетный удар по Украине 22 июня - последствия массированного обстрела РФ

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 22 июня командование Воздушных сил ВСУ в Telegram, сообщило, что несколько бортов ТУ-95мс совершили маневр в районе Энгельса и выпустили по Украине ракеты.

В ночь на 22 июня российские оккупанты нанесли массированный ракетно-дроновой удар по энергетической инфраструктуре Украины. Об этом говорится в сообщении Минэнерго. По данным Минэнерго, российские оккупанты атаковали объекты Укрэнерго в западном и южном регионах.

РФ нанесла массированный ракетно-дроновой удар по территории Украины в ночь на 22 июня. Целью российского обстрела стали объекты критической инфраструктуры в разных регионах Украины. При этом силами ПВО в ходе противовоздушного боя было уничтожено 25 из 29 воздушных целей. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.

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