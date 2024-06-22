Почти 30 целей: РФ атаковала Украину дронами и ракетами - сколько удалось сбить

В Воздушных Силах отметили, что украинские силы ПВО смогли уничтожить 25 из 29 воздушных целей, которыми Россия атаковала территорию Украины в ночь на 22 июня.

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РФ атаковала Украину 16 ракетами и 13 "Шахедами" / Коллаж Главред, фото: УНИАН, ГСЧС Украины

РФ нанесла массированный ракетно-дроновой удар по территории Украины в ночь на 22 июня. Целью российского обстрела стали объекты критической инфраструктуры в разных регионах Украины. При этом силами ПВО в ходе противовоздушного боя было уничтожено 25 из 29 воздушных целей. Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.

По его словам, всего для массированного обстрела Украины враг применил 16 ракет различных типов и 13 ударных дронов:

10 крылатых ракет Х-101/Х-555, запущенных с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район запуска - Саратовская область, Россия);

2 крылатые ракеты "Искандер-К" (запущены из Крыма);

4 крылатые ракеты "Калибр" (запущены из акватории Черного моря);

13 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" (районы запуска: Приморско-Ахтарск - Россия, и Балаклава - Крым).

Инфографика: Воздушные силы ВСУ

В результате противовоздушного боя украинским военным удалось уничтожить 25 российских воздушных целей, в частности:

видео дня

7 крылатых ракет Х-101/Х-555;

1 крылатую ракету типа "Искандер";

4 крылатые ракеты "Калибр";

13 ударных дронов типа "Шахед".

"Спасибо защитникам неба за боевую работу! Вместе - к победе!", - резюмировал Олещук.

Кто такой Николай Олещук Николай Николаевич Олещук (род. 25 мая 1972, г. Луцк) - украинский военачальник, генерал-лейтенант. Командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины (с 9 августа 2021). Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия. Неоднократно привлекался к выполнению боевых (служебных) задач в составе сил и средств антитеррористической операции и операции объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей. Во время полномасштабного российского вторжения генерал-лейтенант Николай Олещук организовал эффективную противовоздушную оборону Киева, Одессы, Львова, Днепра и тому подобное. Благодаря решениям генерал-лейтенанта удалось вывести из-под удара самолеты бригад тактической и транспортной авиации, провести успешное применение авиации, зенитных ракетных войск и не допустить господства вражеских самолетов в воздухе.

Ракетный удар по Украине 22 июня - последствия российской атаки

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 22 июня в Украине командование Воздушных сил ВСУ в Telegram сообщило, что несколько бортов Ту-95МС совершили маневр в районе Энгельса и выпустили ракеты по территории Украины.

В результате этой атаки, произошедшей в ночь на 22 июня, российские оккупанты нанесли массированный ракетно-дроновой удар по энергетической инфраструктуре Украины, сообщило Минэнерго.

В целом, по данным Укрэнерго, в результате ракетной атаки 22 июня пострадали энергетические объекты во Львовской и Запорожской областях.

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