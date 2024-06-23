Угроза нового фронта в Харьковской области: почему войска РФ могут пойти на Боровую

Наступление россиян в районе Боровой Харьковской области может быть одной из задумок оккупантов по Купянску, враг стремится форсировать реку Оскол.

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Оккупанты угрожают наступлением на Боровую с оккупированной Луганщины / Коллаж: Главред, фото: Боровской сельсовет, Генштаб ВСУ

Последние несколько недель активно распространяется информация о новых планах российских оккупантов в Харьковской области. Боевые действия, которые противник развязал на севере региона, длятся уже почти полтора месяца, и не привели к каким-либо значимым успехам для вражеских войск. Широкие плацдармы для наступления на Харьков или "буферные зоны" построить им не удалось. Бойцы Сил обороны постепенно оттесняют захватчиков в сторону государственной границы.

Очевидно, что в такой ситуации россияне пытаются организовать наступления на других участках фронта. Ранее речь шла об атаках в направлении Сумской области или в направлении Золочева и Богодухова на северо-западе Харьковщины. Теперь войска РФ, вероятно, вносят коррективы в свои намерения и могут попытаться наступать в направлении Боровой со стороны оккупированной Луганщины, где на линии Купянск-Лиман они держат более 100 тысяч военных.

Почему войска РФ активизировались в направлении Боровой, что говорят власти, и чего следует ожидать – разбирался Главред.

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10-тысячная группировка России для наступления на Боровую

Аналитики Deep State, которые ведут онлайн-карту боевых действий войны в Украине, опубликовали информацию о том, что на Боровском направлении, на участке от Райгородки до Наводняного, россияне нарастили группировку численностью 10 тысч человек. На ее балансе 450 единиц вооружений и военной техники, из которых 200 ед. артиллерийских систем.

"Россияне развернули силы 20-й армии в виде 3 и 144 дивизий, представленных 236 артиллерийской бригадой и 11 полками: 7 мотострелковых, 2 танковых и 2 артиллерийских. Кроме того, привлечены наемники из нерегулярных армейских подразделений. Среди них известно о присутствии "Шторм v", "Черная мамба", "Фиксики" и "ЧВК Патриот". Для поддержки порядка прибыло подразделение БАРС-14", - отметили аналитики и добавили, что против врага там действует Третья штурмовая бригада, но силы несоразмерны.

По мнению волонтеров, враг намерен повторить стратегию своей прошлогодней наступательной попытки на этом направлении – с выходом на линию Надежда-Новоегоровка, а после на Первомайское-Чернещина.

"Исходя из данной ситуации, важно не повторить прошлогодних ошибок, так как уровень управления войсками у россиян несколько вырос. Вызывает беспокойство и наличие значительного числа наемников, которые в основном используются для штурмовых, а не оборонительных действий", - уточнили аналитики.

Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия. С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий. Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники.

Планы россиян по Боровой

Оккупанты активизировались в направлении Боровой еще с 12 мая, определенное время было затишье, и теперь враг подтянул военную технику и закрепился в лесу, рассказал командир штурмового батальона Третьей штурмовой с позывным "Фока".

Боец акцентировал внимание на том, что враг при штурме Боровой задействует силы двух своих дивизий, чтобы получить оперативное преимущество. Противник стремится прорваться к левому береги реки Оскол, чтобы потом освободить силы для ударов на других направлениях.

В ближайшее время россияне ставят перед собой задачу оккупировать села Первомайское и Чернещина.

"Это (если враг доберется до Оскола, - ред.) уже будет у них оперативный успех. Это даст возможность высвободить большое количество сил и средств, которые сейчас находятся на нашем направлении и участвуют в штурмовых действиях, и большое количество ресурсов будет переброшено на другие направления", - сказал "Фока".

Потенциальный план наступления россиян на Боровском направлении / DeepState

Россия формирует ударную группировку

Военные дали информацию, согласно которой враг формирует определенную ударную группировку на Боровском направлении, отметил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Боровское направление рассматривали и рассматриваем как потенциально опасное, так же как и север нашей территории, равно как и Купянское направление, и так же соответственно Боровское и Изюмское, так сказать, направление. Да, действительно, сейчас у нас так же есть информация от наших военных о формировании определенной ударной группировки, это не первый раз", - сказал чиновник.

Враг видит для себя перспективным это направление.

"Это фактически происходит в течение последнего года, и они рассматривают и фактически всеми своими действиями демонстрируют, что это направление они считают для себя перспективным, потому что там действительно усиливаются и атаки, и обстрелы той же Боровой и других населенных пунктов, которые входят в состав этой громады того направления", - добавил Синегубов и подчеркнул, что в районе Боровой может быть проведена эвакуация детей.

Враг формирует определенную группировку в направлении Боровой - Синегубов / Telegram-канал О. Синегубов, Харьковская ОВА

Какие планы у оккупантов в направлении Боровой

Концентрация сил и средств в районе Боровой, скорее всего, указывает на то, что россияне будут пытаться прорваться, прогнозирует военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

"Если рассматривать общую карту, то Боровая находится почти по центру Лимано-Купянской оси. Это населенный пункт, который не только позволит россиянам выйти на левый берег реки Оскол, но и кроме этого перерезать логистику, которая есть вдоль этого берега между Боровой, Синьковкой и Богуславкой, с охватом и с выходом без форсирования на правый берег. И это общий план россиян по контролю левобережья реки Оскол. Выход на левобережье реки Оскол без выхода на Боровую, мягко говоря, особо не светит. Поэтому они так акцентируют внимание именно на этом направлении", - объяснил ситуацию Коваленко.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Планы врага сломлены – ГУР

Силы обороны сломали планы врага в направлении Боровой, противник пытается подтягивать резервы, но мощных группировок пока не формирует, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

"Если говорить о Боровой и направлении, то намерения врага там украинские защитники сломали, потери в живой силе и технике значительные. Да, он пытается подтягивать резервы, и потенциальная угроза остается, но пока речь не идет о формировании новых мощных группировок для повторения ситуации", - заверил он.

Впрочем, враг перебрасывает свои силы с чувствительных направлений именно к Боровой.

"Однако ситуация на северной границе остается так же напряженной и опасной, враг и дальше будет пробовать растягивать украинские резервы и отвлекать, в том числе от ситуации на Востоке", - подчеркнул Юсов.

Россия хочет усложнить логистику ВСУ

Россияне собрали от Купянска до Кременной, в рамках своей группировки Запад, до 110 тысяч военных, считает аналитик Defense Express Сергей Згурец.

Цель врага – рассечь группировку ВСУ, которая удерживает позиции от Купянска до Кременной, на два участка.

"Противник сейчас осуществляет наступательные действия на значительно более широкой протяженности фронта, не только в зоне Боровой. Покровское, Кураховское направления остаются для противника приоритетными. Однако все участки фронта определенным образом взаимосвязаны. Когда мы говорим об оси Купянск-Сватово-Кременная, то этот участок для противника длительное время был и остается приоритетным. Ведь россияне хотят на всем этом участке вытеснить украинские войска за реку Оскол. Одним из элементов этой общей стратегии является накопление сил врага в зоне Боровой. План РФ - разрезать группировку ВСУ, которая удерживает позиции от Купянска до Кременной, на два участка, и контролировать зону Боровой, усложнив логистику наших группировок. Но сейчас это лишь одно из направлений, где враг попытается продвигаться", - подытожил Згурец.

Кто такой Сергей Згурец Сергей Згурец – украинский журналист и военный эксперт. Автор научных изданий о военно-промышленном комплексе Украины. Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, главный редактор одноименного журнала. Член правления гражданской организации Лига оборонных предприятий Украины, пишет Википедия.

На линии Купянск-Сватово-Кременная враг собрал более 100 тысяч окупантов / DeepState

Оккупанты стремятся захватить Купянск

Планы по Боровой, вероятно, следует понимать как попытку не просто открыть новый участок фронта, а получить возможность для дальнейшего продвижения. Это развитие харьковской операции оккупантов.

Если смотреть по карте, можно сделать вывод, что одна из задумок россиян состоит в том, чтобы продвинуться к трассе Р79 и направиться вдоль реки Оскол с выходом к Купянску-Узловому, который нужен противнику для переброски войск на Донбасс.

Направления удара РФ с Луганской области на Купянск-Узловой через Боровую / DeepState

В середине мая главнокомандующий Александр Сырский отмечал, что войска РФ наступают в направлении Липцев и стремятся захватить Волчанск, чтобы выйти к Белому Колодязю и развернуть наступление в тыл украинским войскам. В перспективе это давление на Купянское направление с севера.

Наступление россиян на Волчанск продиктовано намерением зайти в тыл украинской группировки войск / DeepState

Поэтому можно сделать вывод, что стратегическая задача оккупантов состоит в том, чтобы в будущем, если удастся реализовать операцию и развить "успех", оказывать давление на Купянска не только с востока, где у них внушительная группировка в захваченной Луганской области, но и с севера (на юг от Волчанска) и с юга в направлении Боровой.

Возможно, противник полагает, что если удастся продвинуться на всех этих участках фронта, он попробует организовать окружение Купянска.

Что известно о Купянске и почему город очень важен Купянск - административный центр Купянского района Харьковской области. Второй крупнейший железнодорожный узел Харьковщины. Также является крупным узлом автомобильных дорог. 27 февраля 2022 года, во время российского вторжения, российские войска оккупировали Купянск. 10 сентября 2022 года город был освобожден от российских оккупантов, пишет Википедия. При этом оккупанты до сих пор продолжают давление на Купянском направлении.

Как пишет Forbes, южнее города находится поселок Купянск-Узловой, который является большим железнодорожным узлом - там сходятся ветки железной дороги на пяти направлениях. Севернее – на росийские Белгород и Валуйки. К юго-востоку – на оккупированные Сватово – Рубежное – Попасную. Юго-западнее – на деоккупированный Святогорск. К северо-западу – на Харьков. Экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев отмечает: врага привлекает этот город, поскольку железная дорога является основным транспортом российской военной логистики. Капитан Илья Евлаш, начальник пресс-службы ОВСУ "Хортица", отвечающий за это направление, также говорит, что

Купянск-Узловой и сам Купянск важны для россиян прежде всего как логистический хаб. По его словам, на базе города оккупанты, во-первых, могут разместить склады, ресурсные базы, штабы, военнослужащих. Во-вторых, они могут создать там плацдарм для дальнейших наступлений.

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