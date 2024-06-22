РФ ударила по объектам энергетики в 2 регионах: последствия ракетного обстрела 22 июня

В ночь на 22 июня российские оккупанты нанесли массированный ракетно-дроновой удар по энергетической инфраструктуре Украины. Об этом говорится в сообщении Минэнерго.
По данным Минэнерго, российские оккупанты атаковали объекты Укрэнерго в западном и южном регионах.
"К сожалению, на одном из объектов в результате обстрела пострадали двое энергетиков. Они доставлены в больницу. Есть поврежденное оборудование", - говорится в сообщении.видео дня
Во время обстрела была повреждена воздушная линия электропередачи на востоке страны, что привело к снижению нагрузки на объекте генерации.
"Последствия уточняются. Продолжается их ликвидация", - резюмировали в Минэнерго.
Глава Львовской ОГА Максим Козицкий в своем Телеграмм-канале отметил, что россияне атаковали один из энергообъектов на территории Львовщины.
"Возник пожар. На месте уже работают пожарные. По состоянию на этот час информации о пострадавших не поступало. О масштабах разрушений - позже", - отметил он.
В целом, по данным Укрэнерго в ходе российской ракетной атаки были повреждены энергетические объекты во Львовской и Запорожской областях.
"На Запорожье пострадали двое энергетиков, доставлены в больницу", - отметили в Укрэнерго.
Кроме того, целью российской ракетной атаки стало учебное заведение в Ивано-Франковской области.
По данным ГСЧС, в ночь на 22 июня РФ атаковали корпуса одного из учебных заведений Ивано-Франковска.
"В результате образовалась воронка 20 кв.м с очагом возгорания, который был ликвидирован. Один из учебных корпусов частично разрушен, другие получили повреждения. Также поврежден легковой автомобиль", - говорится в сообщении ГСЧС.
Что известно об "Укрэнерго"?
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
Отключения света в Украине - последствия ударов РФ по энергетике
Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 20 июня 2024 года российские оккупанты совершили атаку на Украину, используя ракеты воздушного и наземного базирования, а также ударные БПЛА типа "Shahed". Всего враг применил 9 ракет различных типов и 27 ударных БПЛА. Силы ПВО сбили пять ракет и 27 "шахедов". Об этом сообщил командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук.
Во время массированной атаки российских оккупантов ракетами и дронами на Украину в ночь на 1 июня были серьезно повреждены две теплоэлектростанции группы ДТЭК, сильно пострадало оборудование на электростанциях. Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.
Украинское правительство планирует значительно сократить количество потребителей с гарантированным электроснабжением, чтобы более равномерно распределять энергетические лимиты и уменьшить продолжительность отключений для других потребителей. Об этом сказал советник премьер-министра Украины по энергетике Юрий Бойко.
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