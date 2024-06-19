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РФ ударила по детскому объекту отдыха: над Харьковом большой столб дыма

Ангелина Подвысоцкая
19 июня 2024, 17:04обновлено 19 июня, 17:39
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Российские оккупанты атаковали Харьков тремя КАБами, есть пострадавшие.
взрыв, Харьков
РФ ударила бомбой по Харькову / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот

Российские оккупанты атаковали Харьков управляемой авиационной бомбой. Это подтвердили в Воздушных силах ВСУ.

"Пуски КАБ тактической авиацией на Харьковщине ... КАБ в направлении Харькова", - говорилось в сообщении.

удар по Харькову
РФ ударила бомбой по Харькову / фото: скриншот

Мощный взрыв прогремел в самом Харькове. Информацию о "прилете" подтвердил мэр города Игорь Терехов. Взрыв прогремел на окраине Харькова.

видео дня

"Прилет на окраине города. Вероятно - КАБ. Информация о возможных жертвах и разрушениях уточняется", - написал Терехов.

Впоследствии он отметил, что было два удара КАБами. Они атаковали детский объект для отдыха. По предварительным данным, пострадавших нет. Однако информация еще уточняется.

удар по Харькову
РФ ударила бомбой по Харькову / фото: скриншот

Кто такой Игорь Терехов?

Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года по 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - главой фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

В Сети появилось фото с большим столбом дыма после удара.

взрыв в Харькове
РФ ударила бомбой по Харькову / фото: Telegram

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов уточнил, что удары были в Шевченковском районе Харькова. Два КАБа попали в землю на территории детского лагеря. Еще одна авиабомба упала возле жилого дома, там есть повреждения.

"Информация о пострадавших не поступала", - написал он.

Впоследствии Терехов отметил, что в результате удара пострадала женщина, ей оказывают помощь.

Что такое КАБ?

КАБ-500 - семейство советских и российских корректируемых авиационных бомб калибром 500 килограммов, пишет Википедия.

Первая из семейства - КАБ-500Л, управляемая лазерным лучом, была принята на вооружение в 1975 году. В 1984 году была принята на вооружение следующая бомба этого семейства - КАБ-500Кр, наводимая на цель с помощью телевизионной ГСН. В дальнейшем была разработана КАБ-500С с наведением по ГЛОНАСС.

Боевая часть бомбы может быть бетонобойной для разрушения бетонных перекрытий, фугасной и объемнодетонирующей для поражения пехоты и техники, в том числе в укрытиях, ударной волной.

Управляемая (корректируемая) авиационная бомба (КАБ) относится к высокоточному оружию. Свойство планирования, которым обладают КАБ, позволяет самолетам-носителям применять их без входа в зону объектовой ПВО противника.

Инфографика КАБ, инфографика
Что такое КАБ / Инфографика: Главред

Наступление РФ на Харьковщине - последние новости

Командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Юрий Федоренко заявил, что россияне после попытки наступать в Харьковской области увязли на этом направлении. Это произошло благодаря мощному сопротивлению Сил обороны.

В ВСУ заявили об успехах под Харьковом. Несмотря на численное преимущество на Харьковщине, противник не имеет возможности продвигаться вперед, потому что ВСУ перебили логистику РФ и отбивают позиции. Командир ВСУ также сообщил об успешных атаках на еще двух направлениях, где украинские военные уже заняли позиции.

Спикер Национальной гвардии Руслан Музычук сообщил, что российская оккупационная армия перемещает на Харьковское направление новые подразделения, в частности мотострелковые, для поддержки штурмов.

Наступление России 2024 – бои на Харьковщине

Утром 10 мая российские оккупанты пошли на прорыв границы в Харьковской области со стороны Курской, Белгородской и Брянской областей. Началась немедленная эвакуация гражданского населения. Накануне на том участке фронта фиксировалась группировка ВС РФ в 50 тысяч личного состава.

По итогам боев в Харьковской области российские оккупанты по состоянию на 12 мая оккупировали шесть сел в приграничной зоне - Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку. Практически все они были в "серой зоне". Без ввода резервов на этот участок фронта ситуация грозит стать критической, считают аналитики.

На фоне наступления российских войск на север Харьковской области сменилось руководство ОТУВ "Харьков". Новым командующим стал Михаил Драпатий, который пришел на смену Юрию Галушкину.

Российские оккупанты продвинулись не более чем на 8 километров от границы в северной части Харьковской области и намерены создать "буферную зону", а не продвигаться вглубь Харьковщины, свидетельствует отчет аналитиков Института изучения войны за 15 мая.

В Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической, а российские оккупанты могут атаковать в направлении Сум. Об этом заявил 14 мая начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. По его словам, атаки россиян в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня, после чего войска РФ, как ожидается, "сделают решительное наступление в направлении Сум".

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