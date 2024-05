Оккупанты продвинулись на 8 км от границы на Харьковщине: что происходит на фронте

Российские оккупанты продвинулись не более чем на 8 километров от границы в северной части Харьковской области и намерены создать "буферную зону", а не продвигаться вглубь Харьковщины. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны за 15 мая.

Эксперты ISW отметили, что темпы российских наступательных операций на севере Харьковской области продолжают снижаться после того, как оккупанты сначала захватили районы, которые, как теперь подтвердили украинские официальные лица, были менее защищенными.

15 мая президент Украины Владимир Зеленский и украинские военные заявили, что Силы обороны частично стабилизировали ситуацию на севере Харьковщины.

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин заявил, что российские войска пытаются достичь тактических успехов вблизи села Лукьянцы и Волчанска, чтобы создать плацдармы для дальнейшего наступления. Однако украинские контратаки, артиллерийские удары и удары беспилотников не позволяют российским войскам закрепиться в этих районах.

Тем временем представители Харьковской областной администрации заявили 15 мая, что постоянные российские обстрелы делают невозможным установление украинскими силами укреплений в пределах трех-пяти километров от границы с РФ в Харьковской области. Украинские силы построили первую и вторую линии обороны на расстоянии 12-13 километров и 20 километров от границы.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.