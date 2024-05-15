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"Ситуацию частично стабилизировали": Зеленский рассказал о боях на Харьковщине

Ангелина Подвысоцкая
15 мая 2024, 21:03
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Российские оккупанты пытаются растянуть украинские силы, уменьшив их присутствие на востоке и юге.
ВСУ, Зеленский
ВСУ частично стабилизировали ситуацию на Харьковщине / Коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", Офис президента

В Харьковской области удалось стабилизировать ситуацию, но не полностью. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Украинские защитники уничтожают российскую пехоту и технику артиллерией и дронами.

"Сегодня в течение всего дня - доклады наших военных, Министерства обороны. Постоянное внимание - фронту, всем районам боевых действий. Харьковщина - районы рядом с границей, город Волчанск - продолжаются наши защитные действия. За этот день нашим Силам обороны и безопасности Украины - всем задействованным подразделениям - удалось частично стабилизировать ситуацию", - сказал Зеленский.

видео дня

Президент отметил, что своим наступлением оккупанты пытаются оттянуть силы ВСУ. Особое внимание уделяется не только Харьковщине, но и Покровскому направлению в Донецкой области.

"Мы четко видим, как оккупант пытается оттянуть наши силы и сделать менее концентрированной нашу боевую работу. Реагируем на это именно так, как нужно, - по каждому направлению нам должно быть чем ответить врагу", - добавил Зеленский.

Ситуация на фронте в Харьковской области - последние новости

Ранее сообщалось, что ВСУ отступили на Харьковщине - в Генштабе рассказали подробности. Украинские военные были вынуждены отступить в районах Лукьянцев и Волчанска.

Также в ISW отмечали, что темп наступления РФ замедлился - оккупанты применили новую тактику на Харьковщине. Использование небольших штурмовых групп может способствовать увеличению потерь живой силы россиян и техники.

Напомним, в полиции рассказали о ситуации в Волчанске. В Волчанске продолжаются активные бои, враг занимает позиции на улицах. Жителей города призвали эвакуироваться.

Также стало известно, что РФ понесла большие потери во время наступления на Харьковщине - в Генштабе ВСУ назвали цифры.

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