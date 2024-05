Темп наступления РФ замедлился: оккупанты применили новую тактику на Харьковщине - ISW

Темп российского наступления на севере Харьковской области замедлился за последние 24 часа. Вероятно, это случилось из-за новой тактики военных и больших потерь россиян. Аналитики Института изучения войны отмечают в своем отчете, что оккупанты планируют объединить плацдармы в Липцах и Волчанске и создать пограничную "буферную зону".

Как пишут эксперты ISW, российские войска предпочитают создание "буферной зоны" в районе границы, а не глубокое проникновение на территорию Харьковской области.

Несколько украинских военных чиновников сообщили 14 мая, что, по их мнению, ситуация в Харьковской области медленно стабилизируется.

Несколько российских и украинских источников также сообщили, что российские войска используют новую тактику на Харьковском направлении - небольшие штурмовые группы численностью не более пяти человек проникают на украинские позиции, а затем объединяются с другими небольшими штурмовыми группами в более крупную ударную группу.

Военные аналитики считают, что использование небольших штурмовых групп может способствовать увеличению потерь живой силы россиян и техники и замедлению общего темпа наступления на этом направлении.

Один российский военный комментатор, ранее служивший инструктором подразделения "Штурм-З", пожаловался, работа небольших российских штурмовых групп свидетельствует о плохой подготовке, а не о новой эффективной тактике.

Начальник Генерального штаба Украины генерал-майор Анатолий Баргилевич предположил, что российские войска потеряли до 1 740 солдат на Харьковском направлении только за последние сутки, что является очень высоким показателем.

ISW не может подтвердить эту цифру, но вероятный уровень потерь соответствует общему замедлению темпов наступления, которое наблюдалось 14 мая.

Аналитики Инстута изучения войны считают, что если темпы российских операций останутся относительно низкими, оккупанты вероятно, сосредоточатся на закреплении новых позиций и наращивании бокового выступления в Харьковской области путем объединения группировок в Липцах и Волчанске и создания "буферной зоны" в приграничной зоне, вместо того, чтобы продвигаться дальше вглубь области.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.