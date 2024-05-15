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Темп наступления РФ замедлился: оккупанты применили новую тактику на Харьковщине - ISW

Анна Ярославская
15 мая 2024, 07:42
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Использование небольших штурмовых групп может способствовать увеличению потерь живой силы россиян и техники.
ВСУ, карта Deep State
На Харьковщине оккупанты использовали новую тактику наступления / Коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", deepstatemap

Темп российского наступления на севере Харьковской области замедлился за последние 24 часа. Вероятно, это случилось из-за новой тактики военных и больших потерь россиян. Аналитики Института изучения войны отмечают в своем отчете, что оккупанты планируют объединить плацдармы в Липцах и Волчанске и создать пограничную "буферную зону".

Как пишут эксперты ISW, российские войска предпочитают создание "буферной зоны" в районе границы, а не глубокое проникновение на территорию Харьковской области.

Несколько украинских военных чиновников сообщили 14 мая, что, по их мнению, ситуация в Харьковской области медленно стабилизируется.

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Оккупанты используют новую тактику

Несколько российских и украинских источников также сообщили, что российские войска используют новую тактику на Харьковском направлении - небольшие штурмовые группы численностью не более пяти человек проникают на украинские позиции, а затем объединяются с другими небольшими штурмовыми группами в более крупную ударную группу.

Военные аналитики считают, что использование небольших штурмовых групп может способствовать увеличению потерь живой силы россиян и техники и замедлению общего темпа наступления на этом направлении.

Один российский военный комментатор, ранее служивший инструктором подразделения "Штурм-З", пожаловался, работа небольших российских штурмовых групп свидетельствует о плохой подготовке, а не о новой эффективной тактике.

Армия РФ несет большие потери

Начальник Генерального штаба Украины генерал-майор Анатолий Баргилевич предположил, что российские войска потеряли до 1 740 солдат на Харьковском направлении только за последние сутки, что является очень высоким показателем.

ISW не может подтвердить эту цифру, но вероятный уровень потерь соответствует общему замедлению темпов наступления, которое наблюдалось 14 мая.

Потери армии РФ по состоянию на утро 14 мая
Потери армии РФ по состоянию на утро 14 мая / Инфографика: Главред

В чем план оккупантов на Харьковщине

Аналитики Инстута изучения войны считают, что если темпы российских операций останутся относительно низкими, оккупанты вероятно, сосредоточатся на закреплении новых позиций и наращивании бокового выступления в Харьковской области путем объединения группировок в Липцах и Волчанске и создания "буферной зоны" в приграничной зоне, вместо того, чтобы продвигаться дальше вглубь области.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Наступление России 2024 – бои на Харьковщине

14 мая аналитики мониторингового канала DeepState сообщили, что враг продвинулся возле Волчанска и Калиновки. Ситуация в Красногоровке требует уточнения.

Российские оккупационные войска, которые сейчас пытаются продвигаться в Харьковской области, не смогут достичь серьезных успехов в этом районе. Об этом заявил заместитель спикера Госдепа США Ведант Пател.

В Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической, а российские оккупанты могут атаковать в направлении Сум. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

По его словам, атаки россиян в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня, после чего войска РФ, как ожидается, "сделают решительное наступление в направлении Сум". Вместе с тем Буданов прогнозирует, что стабилизировать фронт и потеснить россиян через границу получится в течение следующих нескольких дней.

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