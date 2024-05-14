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Серьезные прорывы армии РФ на Харьковщине маловероятны - Госдеп США

Анна Ярославская
14 мая 2024, 10:51
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В течение следующих недель оккупанты будут пытаться продвигаться вперед на Харьковщине, и, возможно, достигнут определенных успехов.
Ведант Пател, ВСУ
Госдеп США не ожидает серьезных прорывов россиян на Харьковщине / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, Deep State, скриншот

Российские оккупационные войска, которые сейчас пытаются продвигаться в Харьковской области, не смогут достичь серьезных успехов в этом районе. Об этом заявил заместитель спикера Госдепа США Ведант Пател на брифинге.

По его словам, в США ожидают, что россияне в течение следующих недель будут пытаться продвигаться вперед на Харьковщине, и, возможно, достигнут определенных успехов, но не значительных.

"Но мы не ожидаем каких-то серьезных прорывов, и со временем дополнительный приток американской помощи и постоянная поддержка со стороны партнеров позволит Украине продолжать противостоять этой агрессии", - сказал Пател.

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Он добавил: США убеждены, что Украина сохраняет ключевое преимущество в этой борьбе, а ее военные наносят значительные потери оккупационной армии РФ.

Как сообщал Главред, утром во вторник, 14 мая, в Киев с неанонсированным визитом прибыл государственный секретарь США Энтони Блинкен. Это стало первым визитом чиновника США в Украину после того, как в прошлом месяце Конгресс принял пакет военной помощи Украине на сумму 61 миллиард долларов.

Как пишет Reuters, цель поездки Блинкена в Киев - "продемонстрировать солидарность США с Украиной, которая пытается отразить массированные российские бомбардировки на своей северо-восточной границе".

Наступление России 2024 – бои на Харьковщине

В Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической, а российские оккупанты могут атаковать в направлении Сум. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

По его словам, атаки россиян в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня, после чего войска РФ, как ожидается, "сделают решительное наступление в направлении Сум". Вместе с тем Буданов прогнозирует, что стабилизировать фронт и потеснить россиян через границу получится в течение следующих нескольких дней.

Аналитики Института изучения войны в своем отчете за 13 мая отмечают, что российские оккупанты продолжали тактически значимые наступления к северу и северо-востоку от города Харькова и сейчас, похоже, отдают приоритет быстрому созданию "буферной зоны" вдоль границы с Украиной.

14 мая аналитики DeepState сообщили, что армия страны-агрессора РФ оккупировала село Лукьянцы на севере Харьковской области.

Аналитики также сообщили, что оккупанты продвинулся возле Волчанска, в Глубоком, возле Ягодного, южнее Первомайского, в Красногоровке и возле Вербового.

Угроза нового наступления на Харьков

Российские оккупанты стягивают живую силу и технику, чтобы пойти в наступление на Харьков уже в средине мая. Об этом сообщает The Economist.

Как утверждает издание, 50 тысяч российских оккупантов собираются в 40 километрах от украинской границы. По одному из сценариев, враг может попытаться изолировать Харьков, перерезав главную дорогу, ведущую к Киеву. Второй вариант - переместиться на 10 км ближе, что позволит оккупантам бить по городу из артиллерии. РФ хочет создать в Харьковской области буферную зону, защищая Белгород от украинских атак.

Известный украинский военный Станислав "Осман" Бунятов также заявил, что российские оккупанты в ближайшее время могут пойти в наступление на Харьков. Это подтверждают российские оккупанты, которые попадают в украинский плен.

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил в интервью изданию The Economist, что страна-агрессор Россия готовится к наступлению в районе Харьковской и Сумской областей. Сроки этого наступления зависят от устойчивости украинской обороны на Донбассе. Представитель ГУР предполагает, что основной удар России начнется "в конце мая или в начале июня".

Военный эксперт Алексей Гетьман считает, что россияне не станут атаковать Харьков в лоб, потому что понимают, что для захвата такого большого города нужно от 300 тыс. до 500 тыс. личного состава.

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