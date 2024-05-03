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Новое наступление РФ на Харьков и Сумы: у Буданова назвали сроки и оценили риск

Анна Ярославская
3 мая 2024, 08:21
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В общей сложности у России есть 514 тысяч сухопутных военнослужащих, задействованных в войне. Основной удар России начнется "в конце мая или начале июня".
Вадим Скибицкий, ВСУ, армия РФ
Вадим Скибицкий считает, что основной удар России начнется "в конце мая или начале июня" / Коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, МО РФ, РБК Украина

Страна-агрессор Россия готовится к наступлению в районе Харьковской и Сумской областей. Сроки этого наступления зависят от устойчивости украинской обороны на Донбассе. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью изданию The Economist.

Представитель ГУР предполагает, что основной удар России начнется "в конце мая или начале июня".

По словам Скибицкого, в общей сложности у России есть 514 тысяч сухопутных военнослужащих, задействованных в войне. Это превышает оценку в 470 тысяч человек, данную в прошлом месяце генералом Кристофером Каволи, высшим главнокомандующим НАТО.

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Как пишет издание, северная группировка России, базирующаяся через границу с Харьковом, в настоящее время насчитывает 35 тысяч человек, но ее планируется расширить до 50-70 тысяч военнослужащих. Россия также "создает разделение резервов" (то есть от 15 тыс. до 20 тыс. человек) в центральной России, которые они могут добавить к основным усилиям.

Скибицкий объяснил, что такой численности войск "недостаточно" для операции по захвату крупного города, но их вполне может быть достаточно для более мелкой задачи.

"Быстрая операция по входу и выходу: возможно. А вот операция по взятию Харькова или даже города Сумы – это другой порядок. Россияне это знают. И мы это знаем". - сказал Скибицкий.

Повторное наступление РФ на Харьков - прогнозы

Россия пытается уничтожить Харьков своими бомбами, дронами та ракетами. Враг уже собирает силы для наступления на город. Об этом заявил ветеран АТО Евгений Дикий. При этом он считает, что у врага сейчас нет сил, чтобы осуществить это наступление на Харьков.

Генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко также считает, что у россиян нет сил для эффективного наступления на Харьков с последующим окружением города. Именно поэтому РФ попытается применить другую тактику постепенно уничтожая квартал за кварталом и превращая Харьков в новый Мариуполь.

По словам майора Нацгвардии Алексея Гетьмана, российские оккупанты планируют взять Харьков в осаду, избегая прямого удара "в лоб".

Россия намерена захватить Харьков, а ее войска могут приблизиться к Киеву летом. Однако, Вооруженные Силы Украины и Генштаб делают все возможное, чтобы этого избежать. Такое мнение высказал бывший командующий Сухопутных войск США, генерал Бен Ходжес.

О чем еще говорил Скибицкий в интервью The Economist

Представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий заявил, что Украина не сможет победить в войне только на поле боя. Даже если ВСУ смогли бы оттеснить российские войска к границам 1991 года, это не завершило бы войну.

По его словам, войны такого рода могут закончиться только договорами. Обе стороны пытаются занять "выгодную позицию" перед потенциальными переговорами.

"Содержательные переговоры могут начаться не раньше второй половины 2025 года. К тому времени Россия столкнется с серьезными "встречными ветрами". Обе стороны могут в конце концов столкнуться с нехваткой оружия. Но если ничего не изменится в других аспектах, Украина "закончится" первой", - говорится в материале.

По словам Скибицкого, вероятная оккупация Часова Яра в Донецкой области является лишь вопросом времени. Этот город "падет так же, как Авдеевка, которую россияне разбомбили до основания в феврале".

"Конечно, не сегодня-завтра, но все зависит от наших резервов и запасов", - сказал он.

Представитель ГУР добавил, что Часов Яр является предметом беспокойства, так как его потеря открывает путь на последние крупные города Донецкой области.

Кто такой Вадим Скибицкий

Вадим Скибицкий – генерал-майор, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины.

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