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Способна ли Россия наступать на Киев и Харьков: Ходжес дал оценку ситуации

Андрей Ганчук
2 апреля 2024, 23:52
На Западе распространяются нарративы о якобы неизбежности победы агрессора России, но это ложные месседжи, сказал американский генерал Бен Ходжес.
Ходжес, Путин
Надеюсь, ВСУ и Генштаб делают то, что нужно - Бен Ходжес / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот YouTube

Россия хотела бы захватить Харьков, а ее войска могли бы оказаться летом под Киевом, но есть надежда, что ВСУ и Генштаб делают все, чтобы такого не допустить. Нельзя называть российскую победу неизбежной, на Западе транслируются ложные месседжи в отношении данного тезиса. Об этом заявил бывший командующий Сухопутными войсками США, американский генерал Бен Ходжес.

В интервью ТСН он сказал о том, что россияне действительно "хотели бы" захватить Харьков.

"Это не слухи. Конечно, Россия хотела бы захватить Харьков. Но я надеюсь, что украинские Вооруженные силы и Генеральный штаб делают то, что нужно, и люди Харькова делают то, что нужно. У меня нет конкретики по этому вопросу", - считает Ходжес.

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Также он призвал не переоценивать способности российских оккупантов.

"Но Украина разгромила Сухопутные войска России. Итак, я буду следить за показателями того, смогла ли Россия исправить, отремонтировать или улучшить возможности Сухопутных сил, кроме простого, знаете ли, продвижения", - отметил генерал.

Кроме того, бывший высокопоставленный военный прокомментировали статью The New York Times, в которой предлагается "представить, что сейчас июль и войска Путина снова стоят под Киевом".

По словам генерала, Путин может позволить себе такую атаку.

"Да, конечно сможет. Посмотрите, все продолжают переоценивать Сухопутные войска России. Я говорил об этом в начале. И есть попытка России и российских инициаторов поощрять этот нарратив о том, что Россия неизбежно победит", - считает Ходжес.

Также Бен Ходжес подчеркнул, что победа оккупантов РФ не является неизбежной. Скорее, наоборот. Однако такой нарратив распространяется на Западе, и это неправильно.

Кто такой Бен Ходжес

Фредерик Бенджамин Ходжес — офицер армии США в отставке, занимавший должность командующего армией США в Европе.

В настоящее время он заведует кафедрой стратегических исследований Першинга в Центре анализа европейской политики.

Угроза наступления РФ на Харьков – главные новости:

У России на данный момент нет мобильных групп, чтобы пойти на Харьков и или Киев, считает Бен Ходжес. Как полагает американский генерал, оккупанты также не обладают нужной логистикой для подобных военных операций.

Харькову наступление России не угрожает, однако оккупанты могут попытаться пойти на прорыв на севере и востоке региона, говорится в материале Главреда. На данный момент у захватчиков нет группировок для проведения операции по захвату города.

Харьков и Харьковская область – приоритет для оккупантов, сказал глава ОВА Олег Синегубов. Нужно в круглосуточном режиме следить за ситуацией на границе, чтобы не допустить угроз.

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