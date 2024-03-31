Угрожает ли Харькову наступление РФ: что говорят власти, эксперты и какие прогнозы

Харьков станет роковым городом для оккупантов России, если они вдруг рискнут пойти в наступление, сказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

https://glavred.info/analytics/ugrozhaet-li-harkovu-nastuplenie-rf-chto-govoryat-vlasti-eksperty-i-kakie-prognozy-10553954.html Ссылка скопирована

Россия не способна захватить Харьков, но может попытаться пойти на прорыв / Главред

Харьков – один из первых городов, которые 24 февраля 2022 года столкнулись с прямой полномасштабной агрессией России. В первые дни большой войны оккупанты пересекли границу сразу на нескольких участках и двинулись к областному центру. Украинские военные остановили их на подступах к Харькову и не дали захватить город.

В мае и сентябре позапрошлого года Силы обороны и безопасности Украины провели боевые операции, в результате которых оккупанты были отброшены с севера и востока. Под вражеским контролем остался ряд поселков в Купянском районе со стороны захваченных районов Луганской области.

Во второй половине марта этого года Харьков снова оказался в центре событий. Оккупанты значительно усилили обстрелы города и 22 марта полностью его обесточили. Россияне начали применять УАБы. Гибнут мирные жители. В результате ударов россиян очень серьезно повреждена энергетическая инфраструктура. Харьков перешел на подачу электроэнергии по графикам и призывает горожан экономить электричество.

видео дня

На фоне этого массово разразилась информационная волна о новых планах РФ по захвату города. На данный момент у России нет сил и средств для оккупации Харькова, но они не прекращают мечтать, поскольку Харьков является их важной "целью" еще со времен кремлевского проекта "Новороссия".

Зачем России нужен Харьков, есть ли угроза наступления на город, и что говорят власти и эксперты о ситуации в Харьковской области – разбирался Главред.

Как ВСУ сломали войска РФ в битве за Харьков

Переломным моментом в войне за Харьков можно назвать контрнаступление ВСУ осенью 2022 года. После освобождения Балаклеи, Изюма, Купянска и других населенных пунктов враг потерял возможности для продвижения к Харькову со стороны юго-востока области. До этого армия Украины лишила оккупантов потенциала для продвижения с севера к городу.

Операция застигла войска России врасплох, и они вынуждены были спешно ретироваться из Харьковской области. Украина нанесла не только военное, но и символическое поражение оккупантов, которое их деморализировало и заставило надолго исключить из своей повестки вопрос Харькова.

Карта оккупации Харьковской области за месяц до контрнаступления ВСУ 2022 года. Серо-зеленый цвет - освобожденные укранской армией территории / Википедия

Харьковская область сегодня - тяжелые бои идут под Купянском, справа красным цветом - захваченная Луганщина / DeepState

Откуда пошла волна о возможном наступлении на Харьков?

В январе этого года британское издание The Telegraph опубликовало материал о том, что Россия готовится к новому наступлению под Харьковом. Там речь шла о Купянском районе и боях за сам город Купянск – важный логистический центр, который россияне снова пытаются захватить. Этот район – горячая точка в Харьковской области, там идут тяжелые бои, в которых Силы обороны отражают вражеские атаки.

Однако большинство СМИ трактовало информацию из публикации как сведения о возможном наступлении не на Купянск, а именно на Харьков.

"Шансов никаких нет, российское наступление Харькову не угрожает. Для того чтобы создать реальную угрозу нашему фронту, им нужно сформировать минимум 100-тысячную группировку. Харьков – город-миллионник, чтобы его захватить, противнику нужно создать группировку в 500 тысяч военных. Таких сил и средств у россиян сейчас нет", - сказал тогда Главреду военный эксперт Роман Свитан.

Периодически тема обсуждалась журналистами и экспертным сообществом, и в марте получила новый виток после статьи оппозиционного издания Верстка. В статье говорилось, что Россия намерена мобилизовать 300 тысяч человек, чтобы пополнить свои группировки в Брянской, Курской и Белгородской областях, и "надеется" возобновить наступление в направлении Харькова.

Прокомментировали материал в Центре национального сопротивления при СНБО.

"Реалистичны ли такие планы? По всей вероятности, кремль планирует такую дерзкую операцию, потому что именно так воюют их генералы — напором живой силы. После провала проекта новороссия, который россияне постоянно сравнивали с псевдогосударственным образованием Донецко-Криворожская Республика, заметна переориентация к плану создания реинкарнации УССР со столицей в Харькове.

Независимо от того, удастся ли российской армии собрать такое количество живой силы, продолжается усиление и обустройство новых оборонных рубежей на границе с РФ", - указано в сообщении.

После этого издание Медуза со ссылкой на свои источники в Кремле выпустила материал, в котором было сказано, что один из планов Путина – оккупация Харькова, после чего он может завершить "СВО".

"Другой собеседник, близкий к АП, напротив, считает, что высшее руководство страны ставит перед собой более "реалистичные цели", а именно взятие Харькова и постепенное окончание "СВО" после этого. Путин уже открыто говорил, что для прекращения регулярного обстрела Белгородской области нужно создать "санитарную зону" вокруг нее, этот регион РФ граничит именно с Харьковской областью Украины.

По словам источников "Медузы" среди "российских элит", чиновники убеждены, что армии РФ по силам взять Харьков, а вот дальнейшее продвижение вглубь Украины "тяжело". Символично это тоже победа. Город-миллионник, где много русскоязычного населения", - сказал один из собеседников издания.

"У России нет ресурсов для наступления на Харьков"

В Центре противодействия дезинформации при СНБО считают, что подобные слухи – информационно-психологические операции со стороны врага. Цель – посеять страх и панику.

"У России нет ресурсов для наступления на Харьков. Все их байки о готовности к окружению города рассчитаны на внутреннюю и внешнюю аудиторию, и являются частью кампании "пропаганда страха".

Разговоры о 350 тысячах военных, которых они хотят набрать для этой задачи, угрозы Соловьева - пока только разговоры. Это ИПСО. Сейчас враг способен только обстреливать и терроризировать город, и под этот террор он адаптирует нарративы о наступлении, которое невозможно. Но враг всегда пугает наступлениями, пользуясь обстрелами", - заверил руководитель Центра Андрей Коваленко.

Наступление на Харьков – что говорят власти:

Президент Зеленский в своем интервью CBS News заявил, что Россия готовится к новому наступлению в мае-июне. Однако о направлениях он ничего не сказал.

"Мы всей информацией делимся с нашими партнерами и говорим, что Россия будет готовить контрнаступательные действия. Это может быть конец мая или июнь месяц...", - отметил президент.

До этого командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк сказал, что россияне готовят группировку в 100 тысяч войск и допустил возможное наступление.

"Мы сделаем все для того, чтобы максимально нанести потери противнику, что мы и делаем, чтобы все их ресурсы, которые они формируют, были привлечены к этому времени в бой. Но мы готовимся к разному развитию ситуации", - добавил Павлюк.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский решительно предупредил российских оккупантов о последствиях в случае их похода на Харьков. Военачальник напомнил об успешном опыте украинской армии в освобождении Харьковской области.

"Именно тогда произошел масштабный обвал российского фронта. Если россияне двинутся туда снова, Харьков станет для них роковым городом", - подчеркнул Сырский.

Что говорят в Харькове об угрозе наступления РФ

Харьков и Харьковская область – приоритеты для Кремля, но у оккупантов нет шансов открыть фронт на севере региона, заявил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, информация – ИПСО.

"После каждого такого информационного вброса логично, что мы чувствуем волнение населения, которое более двух лет живет фактически под ежедневными обстрелами", - добавил чиновник.

В то же время руководитель ОВА акцентировал внимание на том, что область готовится к возможным вражеским наступлениям еще с 24 февраля позапрошлого года.

"Поэтому ничего нового для нас нет. Мы ежедневно работаем над повышением обороноспособности, строительством фортификационных сооружений. Наблюдаем за линией фронта, приграничьем, севером, северо-восточным направлением", - уточнил Олег Синегубов и подчеркнул, что на севере и северо-востоке большого скопления войск РФ на данный момент не наблюдается.

Кто такой Олег Синегубов? Олег Синегубов – председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации. Ранее, в период с 11 ноября 2019 по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.

Мэр города Игорь Терехов заверил: в случае наступления украинская армия отразит вражеские атаки.

"Что касается планов Путина, то они никак не изменились с начала войны. Он хочет захватить всю Украину, не только Харьков или другие города, но всю Украину. Не важно, чего хотят россияне, важно, как мы будем этому противодействовать и как мы противодействуем. Поэтому мы верим в наши ВСУ, помогаем всем нашим военным и обязательно отразим все атаки, которые могут быть на разных направлениях. Мы обязательно победим и обязательно отстаем наш город", - резюмировал харьковский градоначальник.

Что об угрозе наступления на Харьков заявляют эксперты

Угрозы для Харькова будут, пока не закончится война, однако оценивать ситуацию нужно рационально, считает военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

Эксперт отметил, что для наступления оккупантам нужна 500-тысячная группировка с серьезным резервом. Пока такого скопления вражеских войск у границ не наблюдается.

"(РФ понадобится, - ред.) минимум 500 тыс тел, полностью штатно укомплектованных техникой и имеющих резерв не менее 100-150 тыс тел. При формировании именно такой ударной группировки можно говорить о растущей опасности для Харькова, но вот в том-то и дело, что такого количества РОВ нет даже на временно оккупированных территориях в зоне БД. Более того, обеспечить такую группировку россия не имеет возможности в короткие сроки и это очень длительный и совершенно не незаметный процесс, на который будет соответствующая реакция", - полагает Коваленко.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко также отметил, что пока ударной группировки врага в направлении Харькова нет. Однако сложно сказать, какой ситуация будет летом или осенью.

"Неизвестно, какие планы врага, действительно ли они будут пробовать наступать на Харьков. По крайней мере сейчас там ударной группировки нет, но мы понимаем, что ситуация всегда в динамике. Мы не можем сказать, где будет ударная группировка врага, и какой она будет, например, по состоянию на лето или на осень. Но они уже хотят создать картинку, что, смотрите, это наступление неизбежно и попробовать уже посеять панику, деморализовать население", - предположил эксперт.

Военный контингент РФ, который действует на территории Украины сейчас, вряд ли способен захватить Купянск, не говоря уже о Харькове. Но после августа-сентября, когда будет проведена мобилизация, угроза наступления может стать реальной, считает ветеран войны, военный аналитик Евгений Дикий.

"300 тысяч они наберут. Но с момента раздачи повесток до появления их на фронте - это цикл где-то от 4 до 6 месяцев. В среднем я брал бы 5. То есть, если мы сейчас берем конец марта - апрель, май, июнь, июль, август. Вот где-то в августе-сентябре мы их увидим. Когда приедет 300 тысяч новых мобилизованных, вот тогда будет абсолютно реальным пойти на Сумы и на Харьков. С такой силой уже можно. До того - нет", - подчеркнул аналитик.

Возможно ли наступление на Харьков, можно будет говорить только тогда, когда в РФ проведут новую мобилизацию, убежден военный эксперт Михаил Жирохов.

Пока у оккупантов нет ресурсов для подобных операций.

"Конечно, там меньше войск и россиян сейчас сдерживает только недостаток личного состава. В связи с перевыборами Путина все ожидают, что сейчас будет либо скрытая, либо открытая мобилизация. И тогда можно будет говорить о каких-то оперативных направлениях, о наступлении на Харьков или какие-то другие украинские города

Не будет такого, что прямо из поезда их будут бросать в бой, нужно будет какое-то боевое слаживание. И вообще все российские планы, которые известны, они где-то рассчитаны на июль-август этого года, не раньше. Раньше – у них просто есть какие-то резервы, но для наступления на такой город как Харьков этого явно недостаточно", - поделился мнением Жирохов.

Будет ли повторное наступление на Харьков?

В настоящее время Россия не создала у границ Харьковской области группировку, которая способна была бы организовать окружение или оккупацию Харькова. Вероятно, Кремль все-таки проведет еще одну волну мобилизации и наберет новых оккупантов. Но не факт, что группировка будет настолько боеспособной, чтобы захватить Харьков или большие территории в области.

Возможно, в ближайшее время в отношении Харькова Кремль поставит перед собой задачу не оккупации города, а создания условий для дальнейшего наступления. Здесь нужно обратить внимание на заявление Путина о планах по так называемым санитарным зонам. Мобилизованных (или часть этих подразделений) могут отправить на строительство "санитарных зон" на севере Харьковской области, чтобы попытаться превратить эти "зоны" в плацдарм для наступательных действий.

Также враг способен усилить свою группировку и под Купянском. Там оккупанты наверняка мечтают о продвижении в западном направлении и выходе к Харькову.

Власти неоднократно заявляли, что первоочередная задача оккупантов – захватить полностью весь Донбасс. Российские войска будут пытаться выйти к Славянску и Краматорску, чтобы получить плацдарм для дальнейшего продвижения на Харьковскую и Днепропетровскую области.

Впрочем, оккупантам не удастся реализовать подобные планы. Харьков и Харьковская область строят оборонительные рубежи, а на Купянском направлении ВСУ в тяжелых боях отражают вражеские атаки.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред