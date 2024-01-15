К выборам Путина Россия попытается захватить два города – Роман Свитан

У оккупационных войск России нет 500-тысячной группировки войск, чтобы организовать наступление на Харьков, считает военный эксперт Роман Свитан.

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У России нет никаких шансов оккупировать Харьков – Свитан / Главред

Россия не оставляет планов по захвату Харьковской области и мечтает об оккупации Харькова. После начала развязанной Кремлем полномасштабной войны россияне стремительно оккупировали большую часть области, однако город взять так и не смогли. Силы обороны Украины в тяжелых боях отстояли областной центр. Уже в мае украинские войска отодвинули врага от Харькова на севере области, а в сентябре провели масштабную операцию, в результате которой войскам РФ пришлось спасаться бегством и оставлять захваченные стратегически важные населенные пункты.

Удар в Харьковской области стал одним из самых серьезных как военных, так и символических поражений России в Украине. Несмотря на то, что ее войска отодвинуты от Харькова, оккупанты продолжают наносить воздушные удары по городу. Горячей точкой в регионе является Купянский район, где россияне регулярно атакуют и пытаются захватить важный логистический центр – город Купянск.

В интервью Главреду военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан рассказал, почему войска РФ усилили обстрелы Харькова, оценил вероятность наземного наступления на город, проанализировал ситуацию на Купянском направлении, раскрыл планы Москвы на фронте к "выборам Путина" и объяснил, почему зимнее наступление России уже можно считать провальным.

Российские войска на протяжении нескольких недель значительно усилили обстрелы Харькова. Параллельно пошла информационная волна об угрозе наступления на сам областной центр. Как вы думаете, с чем связан рост интенсивности воздушных атак?

Нужно правильно воспринимать риторику, которую мы сейчас слышим в эфире. В западных СМИ появилось несколько публикаций о наступлении россиян на Харьковскую область. Журналисты подразумевали наступательные действия на восточном берегу реки Оскол – это левый берег, где Купянск-Узловой и Купянск. Последние полтора года россияне пытаются вернуться в эти два населенных пункта. Особенно им нужен Купянск-Узловой, чтобы перебрасывать военные грузы из Валуек. От Валуек, параллельно реке Оскол, через Купянск и Купянск-Узловой (с севера на юг), идет прямая железная дорога. Там узкая полоса, часть Харьковской области, которая граничит с Луганщиной. (До освобождения Силами обороны Украины Купянска и Купянска-Узлового, россияне использовали эту железную дорогу для снабжения своей группировки в оккупированной части Луганской области, - ред.)

Что касается Харькова, противник усилил обстрелы для того, чтобы вызвать ответный огонь. Россиянам нужно сделать из Белгорода так называемого распятого мальчика. В свое время они взрывали дома своих же граждан, чтобы повесить это на чеченцев, привести Путина к власти и развязать вторую Чеченскую войну. Тогда один из эпизодов, связанных с этой историей, назвали "рязанский сахар", а то, что происходит сейчас – "белгородский сахар".

Россияне почти два года обстреливают Харьков из Белгородской области и только сейчас, в последние несколько недель, наши генералы приняли решение наносить ответные удары всеми средствами поражения, которые мы можем использовать для уничтожения их пусковых установок. Вот этот второй год россияне обстреливают Харьков, в основном, из зенитных ракетных комплексов С-300. Такие ЗРК применяются в баллистическом режиме: они выводят из строя инфраструктуру города и убивают наших граждан, харьковчан. Уничтожить ракету С-300 в воздухе практически невозможно. Подлетное время составляет 40 секунд, скорость – больше 3 махов. Перехватить ее очень сложно – можно лишь уничтожать сами пусковые установки.

Чтобы выбить установки С-300, нужно бить по их месторасположению – они находятся за Белгородом в районе аэродрома. По-другому мы действовать не можем, потому что погибло слишком много харьковчан. В принципе, нам нужно было сразу, как только они начали бить по Харькову, наносить удары по территории России для уничтожения ЗРК. Однако у нас не хватает сил и средств для таких действий. Российские средства огневого поражения способны наносить удары на дальности до 100 километров, а нам на таком расстоянии бить практически нечем. Мы можем доставать их объекты в РФ только, к примеру, Ольхой или беспилотниками. Натовские вооружения нам запрещают применять по российской территории. Потому мы здесь связаны по рукам и ногам: можем бить по России только тем оружием, которое производим сами.

В целом, я думаю, что в ближайшее время будут серьезные ответные атаки по пусковым установкам на территории России. Цель – уничтожить их и обезопасить харьковчан от ударов.

Когда говорят о Харьковской области, чаще всего вспоминают об угрозах на юго-востоке региона – в Купянском районе. Но вот россияне начали активно обстреливать Липцы на севере, недавно по населенному пункту был нанесен массированный удар. Как вы считаете, могут ли россияне спровоцировать обострение на севере Харьковщины? К примеру, чтобы поближе продвинуться к Харькову или попытаться реализовать планы по созданию "буферной зоны".

"Буферная зона" – это "серая зона", она простреливается на рабочем радиусе армейской артиллерии, который составляет около 15 километров. Практически вся артиллерия способна работать на таком расстоянии. Думаю, что когда россияне говорили о "буферной зоне", они подразумевали сценарий, предусматривающий подтягивание артиллерии со своей стороны с попыткой выдавить наши войска или начало работы по уже развернутым нашим фортификационным сооружениям на линии границы России и Украины в попытке их уничтожить.

Но это уже не "буферная зона", а практически полномасштабные боевые действия. Наши войска ответят, и здесь уже будет большой вопрос, кто и с какой стороны будет строить эту "буферную зону". Мы тоже подтянем свою артиллерию и начнем на глубину 15 километров работать по российской территории. В таком случае можно будет говорить о серой зоне шириной примерно 15-25 километров, в которой никого не будет. И, в принципе, не важно, где будет проходить эта полоса – вдоль границы от рубежей, которые выстроены нами, или со стороны россиян. Потому что "буферная зона" шириной 15 километров никому не обеспечит преимущество.

Задача Украины – создать "буферную зону" шириной около 150 км на территории России. Именно поэтому мы сейчас и работаем дальними средствами поражения по российским С-300 на глубину более 100 км. Нам нужна большая зона, в которой не будет любых военных объектов. И тогда мы сможем обезопасить Харьков и Харьковскую область от российских ударов.

В будущем нам нужно будет создать "буферную зону" где-то на 2 тысячи километров – до Урала, Астрахани и на юг в сторону Каспия. Надо выжигать легальные военные цели на российской территории примерно на такую глубину. Вот тогда мы сможем обезопасить Украину. Думаю, за несколько лет задача будет выполнена.

Правильно ли я понимаю, что у российских оккупантов мало шансов на продвижение к Харькову как на севере, так и на юго-востоке области?

Шансов никаких нет, российское наступление Харькову не угрожает. Для того чтобы создать реальную угрозу нашему фронту, им нужно сформировать минимум 100-тысячную группировку. Харьков – город-миллионник, чтобы его захватить, противнику нужно создать группировку в 500 тысяч военных. Таких сил и средств у россиян сейчас нет.

Смотрите видео, в котором Роман Свитан объяснил, почему не будет наступления России на Харьков:

Немецкое издание Bild опубликовало материал, в котором военный обозреватель Юлиан Рёпке написал, что зимнее наступление России провалилось, и акцентировал внимание на неспособности оккупантов захватить Купянск и Авдеевку. Насколько корректна такая оценка на данном этапе? Как в дальнейшем будут развиваться события на восточном фронте?

Зимнее наступление, которое планировали россияне, однозначно провалилось. Тот самый "золотой месяц" – время, которое дается любой армии для выполнения определенных наступательных действий с максимальной реализацией задач – уже прошел. Второй месяц они пытаются наступать, завязнув в позиционных боях и размокшем донецком черноземе. Противник прекрасно понимает, в какой ситуации он оказался, но продолжает свою подготовку и ждет более-менее морозной погоды. Россиянам нужно, чтобы грунт промерз хотя бы на 30 сантиметров – 10-15-градусный мороз должен продержаться 1,5-2 недели. И только тогда можно будет использовать военную технику. Без массового применения техники россияне могут реализовать разве что точечные и локальные наступательные действия. Подобные операции проводятся живой силой и при поддержке авиации и артиллерии. Техника применяется лишь частично.

Впрочем, локальные наступления России мы купируем, поскольку очень хорошо знаем, где будут атаки. В ближайшее время россияне собираются сосредоточить свои усилия на 4-5 направлениях: в сторону Купянска, Лимана, Бахмута (в районе Донецка), Марьинки и Авдеевки. Однако такие действия нельзя назвать широкомасштабным зимним наступлением, ведь они его уже провалили. Российское наступление рассеялось по этим направлениям и не достигнет больших масштабов.

У нас часто говорят, что в России очень любят даты. На март запланированы "выборы" главы Кремля Владимира Путина. Какие шаги предпримут оккупанты? В качестве "подарка Путину" они попытаются взять Купянск или Авдеевку либо сосредоточатся на других целях?

В России перед перевыборами Путина запустят положительную информационную накачку. Россияне будут ждать новостей с фронта, а войска усилят давление на тех четырех-пяти направлениях, которые я назвал выше. Именно там они будут атаковать, поскольку хотят преподнести свои продвижения Путину как вишенку на торте.

На мой взгляд, в ближайшие два месяца россияне будут наиболее активно действовать на Авдеевском и Купянском направлениях. Противник попытается занять Купянск, Купянск-Узловой и другие населенные пункты, которые находятся в 3-7 километрах от его позиций. Могут быть небольшие атаки в районе Часового Яра, но там у россиян, как и в направлении Лимана, нет никаких перспектив. "Подарить" Путину к перевыборам попытаются Авдеевку.

Смотрите видео, в котором Роман Свитан раскрыл планы РФ по захвату двух городов:

Что может измениться после перевыборов Путина? Российское наступление усилится, будет проведена дополнительная мобилизация, или следует ожидать каких-либо новых военных решений?

Мобилизация российской армии сейчас не нужна. Россия уже провела мобилизацию – призвали больше 300 тысяч, а толку от них никакого. Коэффициент полезного действия оказался отрицательным, поскольку наличие неподготовленных и немотивированных бойцов, которые не годятся для войны, ведет только к потерям техники и личного состава. Поэтому на второй год войны россияне перешли на контрактный режим. В качестве мотивации используются меркантильные инструменты – первая выплата, крупная месячная зарплата, определенное решение вопросов с долгами. Могут снять судимость. Рекрут получает положительный для себя социальный пакет, что мотивирует его идти на службу в российские войска.

Через мобилизационные центры в России в сутки проходят около 1000-1500 россиян. Сначала действуют рекрутинговые конторы, потом идет подготовка и переподготовка. Этот механизм работает, поэтому россиянам нет смысла проводить мобилизацию. Если поток желающих воевать иссякнет, там просто поднимут планку денежного содержания, и все восстановится. Российские власти поняли, что это работает. Денег у них хватает – Запад каждый день платит России до 1 миллиарда долларов за энергоносители.

Кроме того, сейчас в рядах российских войск сохраняется баланс по рекрутингу и пакетированию. Около 1000 россиянцев пакетируются на линии фронта и примерно столько же, или даже больше, становятся в очередь на пакетирование через рекрутинговые центры. Пока баланс сохраняется, новой мобилизации не будет.

Россия будет набирать все больше военных и отправлять их в Украину?

Примерно сколько набирается, столько и пакетируется – баланс соблюдается. К тому же России пока нет смысла увеличивать количество живой силы, поскольку она не может снабдить ее военной амуницией. Россияне уже вышли на максимальное количество произведенной техники и вооружений. Запасы ее партнеров – Северной Кореи, Китая и Ирана – тоже конечны. Количество военной техники и боеприпасов сейчас соответствует числу живой силы, которая находится на фронте. Численность российской группировки на территории Украины не растет и составляет, если считать с Росгвардией, около 400-450 тысяч военных.

Возможны ли в сложившейся ситуации бунты военных или мятежи в России?

Российская армия в данный момент собрана в основном из контрактников. Россияне сами хотят вступать в войска. В ситуации, когда они мотивированы деньгами, бунтов не будет. Там все находятся по доброй воле, это не мобилизация. Сейчас сценарий бунта вряд ли реализуем на практике.

В России возможны дворцовые перевороты. Найдут какого-нибудь забулдыгу, похожего на Путина, накачают его ботоксом и научат говорить по-путински. И будет новый Путин. Россией как руководили, так и продолжают править башни Кремля, в которых сразу несколько "этажей" и "комнат". Однако это одна московская площадка управления Россией и внешними сношениями. Путин здесь – говорящая голова. Если понадобится, найдут другого путиноподобного или путиноподобное существо, которое будет зачитывать определенный текст. Это вообще не проблема. Россияне даже ничего не заметят.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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