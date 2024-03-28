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Собрали 100 тысяч военных: Синегубов оценил угрозу наступления РФ на Харьков

Юрий Берендий
28 марта 2024, 14:35
Синегубов отметил, что Харьков и Харьковская область являются приоритетом для российского военно-политического командования.
Собрали 100 тысяч военных: Синегубов оценил угрозу наступления РФ на Харьков
Синегубов оценил угрозу наступления РФ на Харьков / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Минобороны РФ

Россияне собрали на Купянском направлении значительное военное формирование численностью около 100 тысяч военных. Однако, прямой угрозы для наступления россиян на Харьков или открытия нового фронта нет. Об этом в интервью Главкому рассказал председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, информация о возможном массовом наступлении на Харьков это ничто иное, как информационно-психологическая спецоперация, имеющая целью поднять тревогу среди населения.

"Потому что после каждого такого информационного вброса логично, что мы чувствуем волнение населения, которое более двух лет живет фактически под ежедневными обстрелами - С-300, "шахедами" и всем остальным", - отмечает Синегубов.

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Кроме того, он добавил, что это попытка повлиять на бизнес, который рассматривает возможность или остаться на территории Харьковской области, или все-таки рассматривать вариант выезда.

"То есть оккупант пытается посеять панику среди местного населения и, возможно, отвлечь внимание наших Вооруженных сил от тех приоритетных направлений, которые он себе выбрал для наступления", - сказал глава Харьковской ОГА.

Он также оценил ход боевых действий ход боевых действий на Купянском направлении. Синегубов добавил, что в районе Купянска россияне сконцентрировали военное формирование численностью около 100 тысяч солдат, однако, это такое количество вражеских войск сохраняется там уже более 10 месяцев.

"Из этих 100 тысяч непосредственно воюет примерно тысяч 40. Остальные - это логистика, силы обеспечения, госпитали... Там наши воины сдерживают почти ежедневный натиск, когда проводятся штурмовые атаки по Купянскому направлению, по двум селам - это Синьковка и Табаевка. Происходят атаки и на Лиманском направлении, которое расположено чуть ниже", - добавил он.

В то же время, Синегубов отметил, что на севере Харьковщины не зафиксировано значительной концентрации российских войск для того, чтобы можно было открыть "второй фронт"

"Однако четко понимаем, что и Харьков, и Харьковская область для Кремля является приоритетом, и должны следить за военной обстановкой на нашей границе фактически 24 на 7, чтобы объективно противодействовать тем угрозам, которые могут быть", - резюмировал он.

Кто такой Олег Синегубов?

Олег Синегубов - председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации.

Ранее, в период с 11 ноября 2019 года по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.

Угроза наступления на Харьков - бои на Купянском направлении

Напомним, как ранее сообщал Главред, у России на данный момент отсутствуют мобильные группы, которые могли бы двигаться в направлении Харькова или Киева. Об этом заявил бывший главнокомандующий Вооруженных сил США в Европе Бен Ходжес.

Россия "надеется" собрать 300 тысяч войск и провести операцию по окружению Харькова, сообщают аналитики американского Института изучения войны. Согласно их оценкам, у РФ недостаточно сил для проведения таких "мероприятий".

Тем не менее, российский диктатор Владимир Путин ставит задачу российскому военному командованию захватить Харьков.

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