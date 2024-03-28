Известный украинский футболист умер от рака после укуса клеща

В Бельгии 7 января скончался украинский футболист Богдан Шершун.
Как рассказал в интервью порталу Sport24 многолетний партнер Шершуна по московскому ЦСКА и "Днепру" Ролан Гусев, футболист умер от рака мозга, к которому привел укус клеща.
По его словам, вврачи слишком поздно сумели диагностировать тяжелую болезни, которая стала причиной смерти экс-игрока национальной сборной в возрасте 42 лет.
По словам россиянина, он был шокирован новостью о смерти друга, а также добавил, что общался с родственниками Богдана, которые ему рассказали подробности трагедии.
"Известие о его смерти стало большим шоком. Как рассказал папа Богдана, это случилось из-за клеща. Его укус дал осложнение на голову. Но прошло время, ничего такого не нашли. Богдан плохо почувствовал себя в последние дни жизни – ощущал слабость, все время спал. Сделали пункцию, а там все настолько усугубилось… Тяжело было слушать, как рыдают отец Богдана, сестра, дочка – а меня рядом не было. В свое время Богдан очень сильно мне помог – когда я перешел в "Днепр", – сказал Гусев.
Умер футболист Богдан Шершун - что о нем известно
Богдан Шершун воспитанник футбольной академии "Днепра", где и начал профессиональную карьеру.
После пяти сезонов в составе "сине-бело-голубых" Богдана пригласили в московский ЦСКА, где он сразу стал основным игроком.
В сезоне 2004/05 вместе с российской командой выиграл Кубок УЕФА, после чего вернулся в родной клуб в Украину.
Украинец закончил карьеру летом 2014 года, отыграв год в луцкой "Волыни".
Также Шершун выступал за сборную Украины. В его активе четыре матча. По окончании карьеры работал телеэкспертом.
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