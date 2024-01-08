Умер известный футболист сборной Украины и "Днепра"

Экс-футболист сборной Украины, футбольный аналитик Богдан Шершун, безвременно скончался - в возрасте 42 лет

https://glavred.info/sport/umer-izvestnyy-futbolist-sbornoy-ukrainy-i-dnepra-10531616.html Ссылка скопирована

Богдан Шершун умер на 43-м году жизни / коллаж Главред, фото УАФ и ua.depositphotos.com

Богдан Шершун, бывший футболист сборной Украины, в последние годы работавший футбольным аналитиком, скончался в возрасте 42 лет. Об этом 8 января сообщили в Украинской ассоциации футбола.

"Ушел в вечность бывший футболист юношеской, молодежной и национальной сборной Украины 42-летний Богдан Шершун. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Богдана. Вечная память", - написали футбольные чиновники.

Позднее главный редактор проекта "Профутбол Digital" и футбольный комментатор Владимир Зверов написал в своем Telegram-канале, что причиной смерти Шершуна стала "длинная и длительная болезнь".

видео дня

Богдан Шершун играл на позиции центрального защитника за клубы "Днепр", "Арсенал" (Киев), "Кривбасс" и "Волынь", а также московский "ЦСКА". В 2003-2006 годах играл в составе сборной Украины. В 2014 году после окончания карьеры работал экспертом на телевидении и иногда выступал за ветеранскую сборную Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в результате обстрела Киева российскими войсками 29 декабря погибла бывшая футболистка Виктория Котлярова (Чорновил). Девушке было всего 27 лет . Вместе с ней погибла также ее мать Людмила.

Позднее сообщалось о том, что на фронте погиб звезда украинских сериалов. В детали гибели его знакомые не вдаются. В начале полномасштабного вторжения России Колесник вступил в ТрО, а затем отправился на передовую.

На фронте погиб главный судья Киева по боксу Эльчин Мурадов. Воин пошел защищать Украину сразу после начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России. Эльчин Мурадов погиб в результате артиллерийского удара.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.