На фронте погиб главный судья Киева по боксу Эльчин Мурадов

В боях с российскими оккупантами погиб боксерский судья Эльчин Мурадов. Воин пошел защищать Украину сразу после начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России.
Эльчин Мурадов погиб в результате артиллерийского удара врага. Об этом сообщила Федерация бокса Украины.
"Стало известно, что находясь на фронте, в результате российского артиллерийского удара погиб наш друг, собрат, судья международной категории Эльчин Мурадов", - говорится в сообщении.
До войны Эльчин Мурадов сделал очень многое для развития киевского и украинского бокса и, в частности, для судейства.
"Мы всегда будем помнить все, что сделал этот порядочный и хороший человек.Федерация бокса Украины выражает искренние соболезнования семье, друзьям и близким Эльчина. Вечная память и слава Герою, погибшему, защищая нашу Родину", - добавили в Федерации бокса.
"Эльчин внес большой вклад в развитие судейства в Киеве, постоянно повышал его уровень и занимался обучением новых судей", - добавили в Киевской Федерации бокса.
Как сообщал Главред, в боях с российскими оккупантами погиб украинский фехтовальщик Федор Епифанов. Он встал на защиту Украины с первых дней полномасштабного вторжения РФ. Тогда ему только исполнилось 18 лет.
На фронте погиб известный украинский футзалист и бывший игрок клуба "Титан-Заря" из Покровского Андрей Петренко.
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