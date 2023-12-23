На фронте погиб главный судья Киева по боксу Эльчин Мурадов

Украинское спортивное сообщество получило очередное трагическое известие с фронта.

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На фронте погиб Эльчин Мурадов - он попал под обстрел оккупантов / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/BoxingFederationOfUkraine, facebook.com/kievboxing

В боях с российскими оккупантами погиб боксерский судья Эльчин Мурадов. Воин пошел защищать Украину сразу после начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России.

Эльчин Мурадов погиб в результате артиллерийского удара врага. Об этом сообщила Федерация бокса Украины.

"Стало известно, что находясь на фронте, в результате российского артиллерийского удара погиб наш друг, собрат, судья международной категории Эльчин Мурадов", - говорится в сообщении.

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До войны Эльчин Мурадов сделал очень многое для развития киевского и украинского бокса и, в частности, для судейства.

Эльчин Мурадов сделал очень многое для развития украинского бокса / Фото: facebook.com/kievboxing

"Мы всегда будем помнить все, что сделал этот порядочный и хороший человек.Федерация бокса Украины выражает искренние соболезнования семье, друзьям и близким Эльчина. Вечная память и слава Герою, погибшему, защищая нашу Родину", - добавили в Федерации бокса.

Эльчин Мурадов / Фото: facebook.com/kievboxing

"Эльчин внес большой вклад в развитие судейства в Киеве, постоянно повышал его уровень и занимался обучением новых судей", - добавили в Киевской Федерации бокса.

Как сообщал Главред, в боях с российскими оккупантами погиб украинский фехтовальщик Федор Епифанов. Он встал на защиту Украины с первых дней полномасштабного вторжения РФ. Тогда ему только исполнилось 18 лет.

На фронте погиб известный украинский футзалист и бывший игрок клуба "Титан-Заря" из Покровского Андрей Петренко.

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